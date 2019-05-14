«Один раз в год сады цветут…»

Уже больше недели повсюду цветут сады: за городом, в деревнях и селах – везде! Не пропустите эту красоту, прогуляйтесь, по возможности сделайте фото. Потому что буквально на днях цветение закончится. К тому же прогнозируют дожди.

Я прошлась в майские по самым живописным местам и сфотографировала сирень, черемуху, белые яблоньки и даже поймала в объектив гуляющего на природе кота. Он очень здорово вписался в живописный пейзаж. Сами посмотрите!

А вы уже сделали фотографию в цветущих садах? В парке напротив Белого дома еще есть парочка замечательных мест. Прогуляйтесь, поднимите себе настроение и сделайте яркие фото.

Юлия Митина

Фото автора

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