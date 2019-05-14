Игорь Воробей: «Жду владимирских красавиц в Барселоне»

Во Владимире очень много талантливых людей. Но многие из них уже давно не живут в родном городе, потому что «мало места» для творчества, хочется большего масштаба и больше воздуха. Один из таких людей фотограф Игорь Воробей. Сегодня он живет в испанской Барселоне, где успешно работает.

– Игорь, расскажите свою историю, как Вы начинали?

– Во Владимире я работал на «Европе плюс». Я организовывал конкурс «Мисс Владимир», у нас был фотограф на мероприятии, но мне не понравилась его работа. И на следующий год я уже выступал не просто организатором, но еще и фотографом конкурса. И втянулся по полной! Так, что через 5 лет организовал свою первую выставку «5 лет вдохновения». Там были абсолютно разные фотографии: портреты мэра города, свадьбы, семейные фото, пейзажи, какие-то случайные кадры. Все было в одной куче. Я тогда еще толком не понимал, чего хочу. Видимо, тогда я только шел к своему стилю и пониманию себя в фотографии.

– Как решили переехать?

– На тот момент я уже был достаточно известен во Владимире и начал вдруг осознавать, что, если я захочу вдруг когда-нибудь сфотографировать Шакиру для испанского Vogue, я это не сделаю, находясь во Владимире. И именно эта мысль сподвигла меня переехать в мультинациональную Барселону, где живут и наши соотечественники тоже. Это такой город, в котором я чувствую связь со всем миром, не чувствую какой-то ограниченности. Я не разочаровался, хотя мой переезд был обусловлен в большей степени эмоциями. Мне хотелось расширить свои горизонты, жить на берегу моря в цивилизованном мире. Так и есть. Скоро будет 10 лет, как я живу в Барселоне. И всех зазываю сюда переехать.

– Чем сейчас занимаетесь?

– Я занимаюсь здесь изданием журнала, также есть небольшое модельное агентство, компания гостеприимного сервиса с небольшим автопарком и штатом гидов, которые водят экскурсии по окрестностям. Занимаюсь всем по чуть-чуть, и фотография сейчас в моей жизни это очень важная составляющая. Я стараюсь уйти от оплачиваемых заказов в творчество. Я могу работать на свадьбе, но приглашу с собой кучу ассистентов, зная, что они снимут все стандартные вещи, а я смогу искать более интересные ракурсы. Именно поэтому свадебный день у меня стоит 3 000 евро. Также я делаю сейчас мастер-классы по фотографии по всей Европе.

Я полностью счастлив здесь. И дело не в деньгах, а в моей эмоциональной составляющей. Я чувствую, что могу развиваться, встретил здесь свою любовь, делаю то, что хочу. Я #свойчеловеквбарселоне (хештег, который придумал я, и он активно используется другими).

– В чем разница между работой во Владимире и в Барселоне?

– Специфика работы во Владимире и Барселоне кардинально различается. Если в нашем городе у меня стояла очередь из красоток, готовых заплатить мне деньги за то, чтобы я их пофотографировал. В Испании я бегаю за ними и прошу попозировать. В Барселоне абсолютная беда с женской красотой. Я думал, что приеду в Испанию, и здесь по улицам будут ходить красотки в стиле Пенелопы Круз. Но нет. Каталонцы – это смесь европейских кровей. И если честно, испанские девушки не только внешне, но и чисто эмоционально проигрывают нашим красоткам. Испанки грубые, могут плевать сквозь зубы, не брить подмышки, ходить в драных колготках и грубо выражаться. Женственности здесь явно не хватает. Поэтому я всегда приглашаю русских девушек – моделей на творческие бесплатные съемки. Потому что не хватает здесь мне славянской красоты!

– Как попасть на съемку к Вам?

– Очень просто! Я очень жду в Испании русских девушек и готов предложить бесплатную фотосъемку. Если кто-то читает это интервью и едет в Барселону, то пишите мне в Whats Up, присылайте пару своих фото, и мы договоримся о съемке. Это не будет стоить вам ни копейки. Хотя я найду лучших визажистов и стилистов Барселоны.

– Каких девушек нравится снимать?

– Я давно уже перешел черту «нравится/не нравится». Внешность здесь не всегда самое главное. Я считаю, что с любой девушкой получатся отличные фото при условии, что она ориентирована на работу с фотографом и готова позировать.

– Нужно ли уезжать из Владимира, чтобы чего-то добиться?

– Я не призываю никого к переездам. Как говорится, девушку из деревни вытащить можно, а вот деревню из девушки нет. Так же и тут. Я вижу много эмигрантов, которые переехали в Барселону в поисках лучше жизни, пытаясь убежать от себя. Но от себя не убежишь. Они притащили сюда весь ворох своих проблем, комплексов и прочего. Абсолютно нет разницы, где вы находитесь, главное, что у вас внутри. Чисто с технической точки зрения мне 10 лет назад во Владимире нечего было ловить. Я поехал за возможностью. Сейчас же благодаря развитому Интернету реализовать себя можно в любой точке мира. Просто раньше у меня такой возможности не было. Сейчас я скорее всего и не уехал бы.

Главное, что человек должен всегда расти и реализовывать себя. Для кого-то и Владимир – это прекрасный пункт реализации и творчества. Действительно, я в последнее время заметил много фотографов в городе, которые талантливы, любят свое дело и являются профессионалами. У нас очень много красивых девушек, и я надеюсь, что вскоре смогу приехать во Владимир и поснимать, дать мастер-класс в своем любимом стиле.

– Советы фотографам

– Сложный вопрос. Чем больше я занимаюсь фотографией, тем более я убеждаюсь в том, что советы никакие не нужны. Технические моменты легко найти на мастер-классах в Интернете. Научиться фотографировать технически просто. Но то, что в душе…Найти внутреннего художника и войти с ним в состояние гармонии человек должен абсолютно самостоятельно.

Я считаю, что нет понятия «хорошая фотография» или «плохая фотография». Тут как с вином. Есть вино, которое тебе нравится, а есть то, которое не очень нравится. Если фотография нравится кому-то из участников съемки, то она уже имеет право на существование. Так что мой главный совет: не слушайте никого, делайте то, что вам хочется!

Юлия Митина

Фото из архива Игоря Воробья