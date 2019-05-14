Детский духовой оркестр из 1400 музыкантов потряс Москву

В центре Москвы, на Васильевском спуске, прошел концерт Сводного детского духового оркестра, который впервые выступал совместно со Сводным детским хором в рамках фестиваля “Спасская башня детям”. В числе участников были и коллективы Владимирской области. Их два. Один представлял Детскую школу искусств №5 города Владимира, другой – Детский духовой оркестр Ставровской ДМШ. К слову, коллектив из Ставрово принимает участие в этом грандиозном музыкально-театрализованном представлении уже в третий раз.

– Выступать в самом центре нашей столицы это для нас большая честь. Все под впечатлением от поездки. Выступили мы очень достойно, теперь ждем результатов конкурса. Лучшие получат право выступить на фестивале детских духовых оркестров «Спасская башня», который пройдёт с 23 по 25 августа, – рассказал «Призыв ру» директор Ставровской детской музыкальной школы Юрий Колотилов.

Масштаб фестиваля действительно поражает. В состав Сводного детского духового оркестра вошли 41 оркестр ЦФО России и 1400 юных музыкантов, а Сводный детский хор включал 7 хоров и 300 голосов. Ребята представляли Москву, Московскую, Калужскую и Владимирскую области, Тулу, Белгород, Воронеж. Концерт привлек внимание тысяч москвичей и гостей столицы. Дирижировал Сводным оркестром дирижёр Президентского оркестра заслуженный артист России, полковник Евгений Никитин.

Смотр-конкурс детских духовых оркестров “Спасская башня детям” является отборочным этапом для участия в финале VI Фестиваля детских духовых оркестров “Спасская башня”, который состоится на Красной площади с 23 по 25 августа.

Ольга Ефремова

Фото сообщества “Спасская башня детям” в “ВКонтакте”