Что ждет жителей области в «Ночь музеев-2019»?

В этом году акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая. В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время. 2019 год в России объявлен Годом театра, поэтому многие экспозиции и мероприятия будут посвящены его истории. Выставочные залы, арт-пространства, картинные галереи, театры и другие площадки города подготовят для посетителей специальные программы: экскурсии и выставки, квесты и концерты, мастер-классы и спектакли. Со всеми событиями «Ночи музеев-2019», которые пройдут в нашей области, вы можете ознакомиться в этой афише.

Александров

Программа «Ночи музеев» в «Александровской слободе» (6+):

17.00–22.00 – бесплатное посещение экспозиций и выставок музея.

Экспозиция «Государев двор»:

17.30 – церемония гашения марки и конверта к 100-летию музея;

19.00 – «Царская невеста». Концертная версия оперы Н.А. Римского-Корсакова. Цена – 600 – 800 руб.



Экспозиция «Мир провинциальной усадьбы»:

18.00 – «Сказание о Егории храбром». Детский спектакль театра «Ученый медведь». Цена – 200 руб.

17.30–19.30 – интерактивная экскурсия «В гостях у прабабушки». Цена – 100 руб.



На территории музея с 17.30 до 19.30 пройдут разнообразные мастер-классы (цена – 50–100 руб.):

– украшение экосумки ручной набойкой;

– изготовление изразца;

– изготовление куклы-оберега;

– роспись лубочных картинок;

– крестьянский тир;

– изготовление оружия из картона;

– мукомол;

– катание на ретро-велосипеде.

Потешный двор:

19.30 – шоу африканских барабанов;

20.00 – концерт группы «Ретро»;

21.00 – огненное шоу.

Владимир

В кузнице потомственных кузнецов Бородиных во Владимире 18 мая с 18.00 до 01.00 будут проходить интерактивные экскурсии (6+). Гостям расскажут о древнем ремесле кузнеца и попробовать себя в нем. Например, раздуть берёзовые угли кузнечными мехами, как это делали сотни лет.

Адрес кузницы Бородиных: г. Владимир, ул. Георгиевская, 3г. В районе пешеходной улицы между двумя смотровыми площадками.

Гусь-Хрустальный

Ковров

Ковровский историко-мемориальный музей предлагает следующую программу:

18.00 – «Тайна дуэли поэта и его поэзии» к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина (ул. Абельмана, 20) 12+

Писатель Ирина Голицына расскажет о тайнах последней дуэли поэта. Это захватывающий детектив, новые версии, которые не принимает современная пушкинистика. Актер театра и кино, ведущий телеканала «Спас» Денис Береснев прочитает главы из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Музыка Пушкинских строк бессмертна!

20.00 – игра-путешествие «Тайны старого парка» (парк им. А.С. Пушкина) 12+

Задача игрока – расшифровать слово. С помощью путеводителя вы познакомитесь с объектами парка, по пути выполняя задания. Каждое преодоленное препятствие даст число-ключ к расшифровке заветного слова.

20.00 – танцевальный вечер «Услышь мелодию души!» в Музейном дворике (Музей природы и этнографии: ул.Федорова, 6) 6+

В историко-ландшафтной экспозиции «Музейный дворик» гости смогут окунуться в атмосферу ностальгического прошлого. А чашечка ароматного чая станет приятным дополнением для душевного общения.

21.00 – мастер-класс по лепке ковровской глиняной игрушки (Музей природы и этнографии: ул. Федорова, 6) 6+

Творческая мастерская «В гостях у ковровского умельца» расположена в подвале купеческой усадьбы XIX века. На увлекательном мастер-классе каждый сможет почувствовать себя в роли древнего мастера-гончара.

Муром

Муромцево

Суздаль

Татьяна Лысова

Фото из открытых источников