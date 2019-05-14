18+

Что ждет жителей области в «Ночь музеев-2019»?

Полная афиша мероприятий

В этом году акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая. В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения будут работать в вечернее и ночное время. 2019 год в России объявлен Годом театра, поэтому многие экспозиции и мероприятия будут посвящены его истории. Выставочные залы, арт-пространства, картинные галереи, театры и другие площадки города подготовят для посетителей специальные программы: экскурсии и выставки, квесты и концерты, мастер-классы и спектакли. Со всеми событиями «Ночи музеев-2019», которые пройдут в нашей области, вы можете ознакомиться в этой афише.

Александров

Программа «Ночи музеев» в «Александровской слободе» (6+):

17.00–22.00 – бесплатное посещение экспозиций и выставок музея.

Экспозиция «Государев двор»:

17.30 – церемония гашения марки и конверта к 100-летию музея;
19.00 – «Царская невеста». Концертная версия оперы Н.А. Римского-Корсакова. Цена – 600 – 800 руб.


Экспозиция «Мир провинциальной усадьбы»:

18.00 – «Сказание о Егории храбром». Детский спектакль театра «Ученый медведь». Цена – 200 руб.
17.30–19.30 – интерактивная экскурсия «В гостях у прабабушки». Цена – 100 руб.


На территории музея с 17.30 до 19.30 пройдут разнообразные мастер-классы (цена – 50–100 руб.):

– украшение экосумки ручной набойкой;
– изготовление изразца;
– изготовление куклы-оберега;
– роспись лубочных картинок;
– крестьянский тир;
– изготовление оружия из картона;
– мукомол;
– катание на ретро-велосипеде.

Потешный двор:

19.30 – шоу африканских барабанов;
20.00 – концерт группы «Ретро»;
21.00 – огненное шоу.

Владимир

В кузнице потомственных кузнецов Бородиных во Владимире 18 мая с 18.00 до 01.00 будут проходить интерактивные экскурсии (6+). Гостям расскажут о древнем ремесле кузнеца и попробовать себя в нем. Например, раздуть берёзовые угли кузнечными мехами, как это делали сотни лет.

Адрес кузницы Бородиных: г. Владимир, ул. Георгиевская, 3г. В районе пешеходной улицы между двумя смотровыми площадками.

Гусь-Хрустальный

Ковров

Ковровский историко-мемориальный музей предлагает следующую программу:

18.00 – «Тайна дуэли поэта и его поэзии» к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина (ул. Абельмана, 20) 12+

Писатель  Ирина  Голицына  расскажет  о  тайнах  последней  дуэли  поэта.  Это захватывающий детектив, новые версии, которые не принимает современная пушкинистика. Актер  театра  и  кино,  ведущий  телеканала  «Спас»  Денис  Береснев  прочитает  главы  из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Музыка Пушкинских строк бессмертна!

20.00 – игра-путешествие «Тайны старого парка» (парк им. А.С. Пушкина) 12+

Задача  игрока  –  расшифровать слово.  С  помощью  путеводителя  вы  познакомитесь  с  объектами  парка,  по  пути  выполняя задания.  Каждое  преодоленное  препятствие  даст  число-ключ  к  расшифровке  заветного слова.

20.00  –  танцевальный  вечер  «Услышь  мелодию  души!»  в  Музейном  дворике (Музей природы и этнографии: ул.Федорова, 6) 6+

В  историко-ландшафтной  экспозиции  «Музейный  дворик» гости  смогут  окунуться  в  атмосферу  ностальгического  прошлого. А чашечка ароматного чая станет приятным дополнением для душевного общения.

21.00 – мастер-класс по лепке ковровской глиняной игрушки (Музей природы и этнографии: ул. Федорова, 6) 6+

Творческая мастерская «В гостях у ковровского умельца» расположена в подвале купеческой усадьбы XIX века. На увлекательном мастер-классе каждый сможет почувствовать себя в роли древнего мастера-гончара.

Муром

Муромцево

Суздаль

Татьяна Лысова

Фото из открытых источников

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Великолепная семерка самых значимых событий уик-энда

Как жаль, что нельзя быть одновременно в нескольких местах!

Что вы знаете о Владимирской области?

14 августа регион-33 отмечает свой день рождения

Как связан Иван Грозный с Владимирским краем?

25 августа 1530 года родился первый русский царь

Узнайте по фотографии работу владимирского архитектора Николая Артлебена

Проверьте свои знания архитектуры нашей области

Шесть причин уехать на выходные из города

Фестивали и праздники захлестнули область

Как провести длинные выходные?

Самые яркие события 9 - 11 мая