Бабушка – тоже человек! Не нарушайте границ…

Недавно мы активно обсуждали правила поведения бабушек и дедушек по отношению к своим детям и внукам. И сошлись во мнении, что если соблюдать хотя бы несколько простых правил, то отношения между поколениями в семье станут гораздо теплее. И многих конфликтных ситуаций можно будет избежать.

Согласитесь, что старания сохранить мир в семье, должны быть обоюдными. Вот поэтому – то у меня и родился ещё один свод правил. Только теперь я хочу поговорить о поведении молодых родителей по отношению к бабушкам и дедушкам.

Не знаю, как вы, а я все чаще наблюдаю, что мы живем в обществе с очень ослабленными родственными связями. А ребенку, особенно дошкольнику, очень важны родственники. Ведь это его корни. Крепкие родственные связи дают ребёнку чувство защищённости и, конечно же, много любви.

Если мы с вами спросим у ребенка: «Кто у тебя есть?», он перечислит вам членов семьи вместе с домашними питомцами, друзьями и соседями. Для него это ценность. Поэтому в построение отношений с бабушками и дедушками молодым родителям тоже нужно вложиться — это стоит того.

Список правил-пожеланий к молодым родителям у меня почему- то получился гораздо меньше предыдущего.

Предлагаю рассмотреть, чего же НЕЛЬЗЯ делать мамам и папам в отношении бабушек и дедушек.

1. Обсуждать их “неправильное” поведение в присутствии ребёнка. Разногласия в воспитании и мировоззрении пусть останутся для разговора между взрослыми.

2. Повышать голос и грубить родителям (как своим, так и родителям вашей второй половины) в присутствии ребёнка. Желательно, конечно, этого не делать и в отсутствии ребёнка, но, как говорится, все мы люди….

3. Рекомендовать ребёнку попросить денег у бабушки с дедушкой на новую игрушку или гаджет. Есть несколько вариаций этого пункта: «Спроси у бабушки, что она тебе подарит?», «Спроси у дедушки, что он тебе принёс?» Ведь бабушки с дедушкой не спонсоры.

4. “Наказывать” или шантажировать бабушку и дедушку отсутствием свидания с внуками. Ах, вы меня обидели, тогда внуков не увидите…

5. Обсуждать с ребёнком методы воспитания бабушки и дедушки. Попробуйте как- то мягко, не оскорбляя жизненный опыт бабули, например, объяснить своему ребёнку почему она поступает не так, как вы.

6. Ограничивать посещение бабушки с дедушкой, потому что они “плохому учат”. Здесь я не о болезненных зависимостях говорю (алкоголь, нецензурная брань, например). Ребёнок, который гостит у бабушки с дедушкой, может перенять некоторые привычки. Например, класть сахар в чай, начать употреблять какие – то особенные словечки. Так ребёнок подстраивается под ситуацию. Если вам что-то не нравится, договоритесь заранее с бабушкой о принципиальных для вас вещах.

7. Говорить ребёнку, что бабушка к нему редко приезжает, потому что ей не до него. Относитесь с уважением к занятости бабушки, ведь вы же не мчитесь каждую свободную минуту помогать ей по хозяйству. А у бабушки тоже есть свои и обязанности в семье, и право на свой досуг. Помните об этом. На вопрос ребёнка, почему долго не приезжает бабушка можно ответить, что она сейчас занята, но обязательно приедет, как только сможет. И не стесняйтесь просигналить бабушке, что внуки скучают.

8. Выделять одних бабушку с дедушкой и принижать других. Ребёнку лучше знать о том, что все его любят одинаково сильно. Просто одни могут видеться с ним чаще, чем другие.

9. Запрещать детям общаться с бабушками и дедушками.

Вот, пожалуй, и весь список. Не так уж много. Правда? Но мы, бабушки и дедушки, будем благодарны вам, дети, если вы будете поступать именно так! А у вас есть свои правила? Дополняйте!

Ваша бабушка-блогер Инна Савельева

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