В каких фильмах снималась актриса из Александрова Людмила Нильская?

В каком фильме режиссера Бориса Григорьева дебютировала в 1978 году Людмила Нильская? «Кузнечик» «Георгий Седов» «Так начиналась легенда» Правильно! Неправильно! -

В каком из фильмов, вышедших на экраны страны в 1980 году, НЕ снималась Людмила Нильская? «Через тернии к звёздам» «Мелодия на два голоса» «Петровка, 38» «Огарева, 6» Правильно! Неправильно! -

В каком популярном советском сериале 1981 года Людмила Нильская снялась в роли коварной польской шпионки, пани Ядвиги Ковальской, принесшей актрисе всесоюзную известность? «Долгая дорога в дюнах» «Государственная граница» «Место встречи изменить нельзя» Правильно! Неправильно! -

В экранизации какой пьесы Островского актриса сыграла главную роль? «Лес» «Вакансия» «Бешеные деньги» Правильно! Неправильно! -

В каком фильме Людмила Нильская стала участницей Сопротивления Мариной Орловой, бывшей советской подданной, которая погибла от рук фашистов? «Где-то плачет иволга» «Звезда надежды» «Вознесение» Правильно! Неправильно! -

В какой семейной драме партнерами Людмилы Нильской стали Игорь Костолевский и Борис Щербаков? «Конфликтная ситуация» «Никто не заменит тебя» «На исходе лета» Правильно! Неправильно! -

В какой исторической картине актриса сыграла главную роль в паре с Олегом Меньшиковым? «Моонзунд» «Капитан Фракасс» «Сибирский цирюльник» Правильно! Неправильно! -

В какой спортивной киноленте актриса исполнила роль матери хоккеиста Вячеслава Фетисова? «Короли льда» «Легенда 17» «Слава» Правильно! Неправильно! -

В каком мелодраматическом сериале Людмила Нильская примерила на себя характерный образ актрисы на пенсии? «Причал любви и надежды» «Чужой район» «Земляк» Правильно! Неправильно! -