В каких фильмах снималась актриса из Александрова Людмила Нильская?

В каком фильме режиссера Бориса Григорьева дебютировала в 1978 году Людмила Нильская?
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В каком из фильмов, вышедших на экраны страны в 1980 году, НЕ снималась Людмила Нильская?
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В каком популярном советском сериале 1981 года Людмила Нильская снялась в роли коварной польской шпионки, пани Ядвиги Ковальской, принесшей актрисе всесоюзную известность?
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В экранизации какой пьесы Островского актриса сыграла главную роль?
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В каком фильме Людмила Нильская стала участницей Сопротивления Мариной Орловой, бывшей советской подданной, которая погибла от рук фашистов?
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В какой семейной драме партнерами Людмилы Нильской стали Игорь Костолевский и Борис Щербаков?
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В какой исторической картине актриса сыграла главную роль в паре с Олегом Меньшиковым?
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В какой спортивной киноленте актриса исполнила роль матери хоккеиста Вячеслава Фетисова?
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В каком мелодраматическом сериале Людмила Нильская примерила на себя характерный образ актрисы на пенсии?
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За исполнение главной роли в каком сериале актриса в 2009 году удостоена российской кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении»?
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