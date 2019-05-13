Семь алмазов в подарок от музея

Концерт солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра в Георгиевском соборе стал украшением и художественной кульминацией праздничных весенних дней в Гусе-Хрустальном. Прошедший под эгидой XVIII Московского пасхального фестиваля, состоявшийся 10 мая – по существу, в День Победы, – он стал бесценным подарком, который преподнес горожанам Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

В программе, которая была представлена слушателям, собравшимся в зале Георгиевского собора – ныне музее хрусталя, участвовали семь музыкантов. Ведущей концерта выступила Лариса Абисаловна Гергиева. Руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинки, выдающийся оперный концертмейстер, режиссер, член жюри самых престижных международных певческих конкурсов, Лариса Гергиева принадлежит к числу лучших отечественных специалистов в сфере вокального искусства и пользуется мировой известностью. Пять певцов-исполнителей и пианист-концертмейстер Елена Федоренко, выступившие в соборе, – участники Академии. Каждый, несмотря на молодость, – состоявшийся и уже обладающий признанием артист. За спиной у каждого – участие и победы в международных конкурсах, роли в оперных театрах России и мира, обширный репертуар.

Вячеслав Козловский, Александр Трофимов, Мария Баянкина, Ярослав Петряник, Антонина Веснина. Пять талантливых молодых певцов, пять выдающихся представителей российского оперного искусства, отечественной оперной традиции. Выступление каждого – всего четыре номера. Но, продуманно составленные, они не только показали многообразие певческих и актерских возможностей участников концерта. Оперные арии, разные по стилю романсы и песни, фрагменты из оперетт и практически полная заключительная сцена из «Онегина» (в это трудно поверить, но концерт в самом деле завершила знаменитая сцена финального объяснения героев оперы Чайковского!) сложились в музыкальную панораму такой силы и выразительности, что дух захватывало. Гуно и Пуччини, Чайковский и Рубинштейн, Масканья и Спендиаров, и Штраус, и Кальман, и Варламов, и неожиданно цыганский Покрасс, и многое другое, мастерски спетое и разыгранное, сложились в необыкновенный для совсем не столичного Гуся-Хрустального, удивительный и прекрасный результат. Музыканты мирового уровня показали зрителям сегодняшнее вокальное искусство мирового уровня – такое, каким оно представлено на сценах Москвы и Петербурга, Европы и Америки. Не часто достается такое удовольствие жителям Гуся-Хрустального. Незабываемый, бесценный подарок с приятным, долгим и чуть щемящим послевкусием.

Что запомнилось особенно? Баритон Вячеслав Козловский передо мной раскрылся в романсе Спендиарова «К розе». Роскошь Востока, аромат Востока, страсть и чувственность; и обаяние голоса, то затухающего, то разливающегося глубокой волной, против которой не устоять…

Восхитительный тенор Александр Трофимов. Мне было жаль, что в Гусе он совсем не спел ничего из оперы. Арии из оперетт были превосходны, и палитра выразительных средств у Трофимова всегда – только позавидуешь, и актерски никаких претензий, только увлеченность и наслаждение, и голос, голос, голос – сказочной красоты тенор, подчиняющийся своему обладателю в совершенстве, но… Но оперы не было, а услышать трофимовский тенор без оперы – как получить приятный подарок без записки, кто даритель. И радостно, и приятно, а словно немного и досадно.

Роскошное сопрано Марии Баянкиной такого масштаба, что, кажется, ему любого пространства мало… Мощный, ровный во всех диапазонах, пленительный, редкий по красоте голос. Ее Манон, ее Лиза Бричкина, ее Татьяна Ларина – все осталось в памяти, ничто не выпало, не истаяло.

Ярослав Петряник в программе логично был предпоследним. Логично – потому что этот артист особого рода. Если обычно про оперных исполнителей говорят «певцы-актеры» и по умолчанию предполагается, что вокал – это у них первое, а актерство все же второе, в случае с Петряником никакое написанное определение не подходит. Потому что поставить первым слово актер, а вторым певец – значит как бы сказать, что его актерский талант больше, чем певческий; написать наоборот – отодвинуть актерскую одаренность на второй план. У Петряника же обе грани таланта равно велики. Кроме того, его актерское мастерство (а правильнее, актерская личность) обладает свойством очень энергичной коммуникабельности. И эта коммуникабельность в сочетании с умением артиста обыграть мимикой, жестом и интонацией малейшую деталь, энергично передать ее зрителю-слушателю пробивает любые преграды, захватывает и увлекает самую пассивную аудиторию. Балладу Томского из «Пиковой дамы» Петряник превратил в отдельный маленький спектакль. Он сыграл и Томского, и Графиню, и Сен-Жермена, и отношение графини к графу, и к карточной игре, и к любви и, кажется, сыграл даже саму карточную игру, и все это с такой силой убедительности, что, когда в дело вступили роковые три карты и голос исполнителя наполнился особенной силой, по залу буквально прошелестела эмоция ужаса… После баллады Томского прозвучал романс Апухтина-Чайковского «Ни отзыва, ни слова, ни привета…» В нем Петряник раскрылся совсем иначе. Глубокая серьезность и грусть словно сковали публику волею артиста, чтобы в следующем номере – арии Тартальи из «Масок» Масканьи – дать слушателям возможность не только ожить, но еще и развеселиться. Таталья, по замыслу композитора, заикается, что Масканья блестяще передал в музыке, а Ярослав Петряник – в исполнении.

Пятой в программе была Антонина Веснина. Молодая красивая блондинка с колоратурным сопрано – в дореволюционном Петербурге мужчины стрелялись бы десятками за одну только ее улыбку! Отшлифованный, полный во всех диапазонах, ровный, выразительный, этот голос уже получил тысячи характеристик: хрустальный, звенящий, ангельский. Все они известны, все подходят к тому, как пела молодая артистка. Колоратурное сопрано как у Весниной – большая редкость. Услышать такой голос въявь – большое счастье.

Справка. Академия молодых оперных певцов – это стажерская оперная труппа при Мариинском театре. Академия была создана в 1998 году как мастерская, в которой молодому вокалисту дают возможность профессионально совершенствоваться и готовят его к работе на большой сцене. Среди участников Академии можно найти выпускников музыкальных вузов, студентов консерваторий и талантливых певцов, пришедших в музыку из других профессий. Обучение в Академии помимо вокальной подготовки включает такие дисциплины, как сценическая речь и актерское мастерство, иностранные языки, история оперы. Каждый из солистов Академии имеет сценическую практику: выступает в репертуарных спектаклях, выезжает на гастроли, принимает участие в фестивалях и мастер-классах. Многие спектакли Мариинского театра создаются в расчете на молодежную труппу академистов. Сегодня этот коллектив имеет свои оперные и концертные абонементы, партнерские проекты с зарубежными сценами. Руководит Академией с момента основания Лариса Гергиева, народная артистка России.

Вера Романова

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