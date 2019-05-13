Как и где проверить родинки бесплатно?

20 мая – Всемирный день борьбы с меланомой. Это опасный рак кожи. Ежегодно в мире от него умирают 65 000 человек. При этом на ранней стадии заболевание излечимо, и в 90 процентах случаев лечение – это небольшая операция по удалению опухоли и окружающей кожи. Может проводиться под местным наркозом. Еще одна особенность – в отличие от большинства злокачественных новообразований меланома находится на коже – а значит, ее можно увидеть и вовремя удалить. Акция, которая пройдет 20 мая по всей стране направлена на раннюю диагностику меланомы. Город Владимир принимает участие. Этот текст мы с врачом-дерматологом Анастасией Новожиловой пишем для тех, кто хочет проверить родинки, но не знает, как и где это сделать, а также чтобы переубедить тех, кто не хочет ничего проверять. Как однажды в передаче «О самом главном» на канале «Россия-1» сказал доктор Александр Мясников: «Стоит проверить свои родинки, даже если их у вас всего две».

Глава 1. Кому нужно проверять родинки

Хотя бы раз в жизни родинки (или, говоря языком науки, невусы) нужно проверить всем. Но постоянно (раз в год или полгода) посещать врача для их осмотра нужно людям из группы риска. В нее входят обладатели светлой кожи (I и II светотип): рыжие, светлые, русые волосы, голубые, серые или зеленые глаза. Если у вас много родинок (а много – это больше 10 на одной руке), то кроме регулярного похода к доктору, вам нужно раз в месяц самостоятельно осматривать своей тело. Осматривать полностью, каждый сантиметр перед большим зеркалом. Можно попросить помочь близкого человека. Познакомьтесь с каждой своей родинкой, а лучше сфотографируйте общую картину и отдельные элементы. И потом при каждом новом осмотре сравнивайте то, что видите в зеркале, с тем, что было месяц назад.

Правило ипохондрика №1

Фотографируйте родинки вместе с линейкой и при таком же освещении, при каком впоследствии будете их разглядывать. Это убережет вас от лишних нервов, если вам вдруг покажется, что родинка изменилась из-за разницы в освещении.

В группе риска по меланоме также оказываются тот, кто перенес сильный солнечный ожог в детстве, кто посещал солярий (хотя бы раз), любители позагорать до черноты и те, у кого среди близких родственников (мама, папа, брат, сестра) есть диагностированная меланома.

Глава 2. Какие родинки должны насторожить

Несмотря на огромное количество телепередач и информации в Интернете люди по – прежнему боятся за совершенно безобидные родинки и не замечают опасные. К врачам приходят с жалобами на красные пятна и выпуклые невусы со словами: «Доктор, это рак». А доктор снова и снова повторят правило ABCDE:

A – asymmetry – асимметрия. Родинка чаще всего симметрична хотя бы по одной оси, меланома – нет.

B – border – края. Края родинки ровные, меланома больше похода на очертания береговой линии.

C – color. Родинка однотонная, в окраске меланомы присутствуют два и более цвета.

D – diameter. Меланома обычно большая – от 6 мм.

E – evolution. Изменение цвета и/или размера родинки – повод показать ее врачу.

Правило ипохондрика №2

Далеко не каждое образование на коже, подходящее под эти признаки, является меланомой. Не нужно бояться услышать страшный диагноз. Гораздо больше вероятности услышать от доктора, что это диспластический невус. Но показаться врачу нужно обязательно.

Кстати, меланомы бывают нетипичного вида и даже беспигментные, поэтому покажите врачу все тело, а не только подозрительное на ваш взгляд образование.

Глава 3. К какому врачу идти

Осмотром невусов занимаются онкологи и дерматологи. Бывают онкологи, которые специализируются на опухолях кожи. Это дерматологи-онкологи. Такого узкого специалиста во Владимире нет. По идее можно обратиться к онкологу в поликлинику по месту жительства (очередь на две недели вперед), в онкодиспансер (без направления от районного онколога только платно) или в любой частный медицинский центр. Но не у каждого онколога в кабинете найдется дерматоскоп – прибор необходимый для первоначальной диагностики меланомы. Конечно, практически каждый онколог скажет вам, что меланому видно и так. Но видно ее, когда она уже достигла значительных размеров, а ранняя диагностика без дерматоскопа невозможна. Еще постановка диагноза на глазок может привести к неоправданному удалению доброкачественного образования – а это шрам, гистология, нервы и деньги. Дерматоскоп – это специальный прибор, который увеличивает и подсвечивает образование на коже, с его помощью меланому определяют в 95 процентах случаев (а без него только в 80).

Тем, кто живет во Владимире и других небольших городах, где нет узких специалистов, лучше начинать профилактический осмотр родинок с врача-дерматолога. По стандартам у каждого дерматолога в кабинете должен быть дерматоскоп. Можно обратиться в бюджетный кожно-венерологический диспансер – это бесплатно, записаться можно через Интернет, врачей много, так что легко выбрать удобное время, и не придется долго ждать. Из платных вариантов – любой частный медицинский центр (около 1000 рублей). Учтите, что частные клиники могут как угодно строить свою ценовую политику и назначить за дерматоскопию отдельную плату, невключенную в стоимость консультации. В Москве такая система оплаты уже работает во многих клиниках, счет за услуги может зависеть от количества осмотренных родинок. Во Владимире я пока с таким не сталкивалась, но баннер с фразой «Запишись на консультацию к дерматологу и получи дерматоскопию бесплатно» видела.

Глава 4. Как должен проходить осмотр

Итак, вы решились пройти осмотр родинок. Записались к врачу. Скорее всего, у вас есть одно или несколько образований, которое/ые вас беспокоят больше всего. Плохо, если врач посмотрит только на них. Еще хуже, если он осмотрит их на глаз без дерматоскопа. Хорошо, если врач попросит вас раздеться, помещение будет хорошо освещено. В идеале разденетесь вы полностью. Доктор должен осмотреть все кожные покровы, в том числе, и труднодоступные, а подозрительные на его взгляд образования он осмотрит при помощи дерматоскопа. Не забудьте рассказать доктору, если какая-то родинка начала быстро меняться или в ней появились необычные ощущения.

Правило ипохондрика №3

Перед походом к врачу запишите на листочек все, что вас беспокоит. Не стесняйтесь раздеться полностью, даже если доктор вас об этом не просил, попросите осмотреть все тело. Иначе может случиться так, что,придя домой, вы поймете, что забыли показать доктору какую-то родинку или задать важный вопрос.

Дерматоскопия бывает обычная (когда доктор смотрит в прибор) и цифровая (когда увеличенное изображение родинки выводится на экран компьютера). Последней во Владимире нет. Среди ее преимуществ возможность сохранять изображения, контролировать образование в динамике, а также отправить картинку другому специалисту для получения второго мнения. Но сделать фото родинки можно и через обычный дерматоскоп обычным смартфоном. Об этом можно попросить вашего врача, обычно все соглашаются.

Если у вас или у вашего врача возникнут сомнения, фото можно отправить специалистам программы ранней диагностики меланомы. Им можно отправлять и обычные фото волнующих родинок, и фото, сделанные через дерматоскоп. Подробнее можно узнать тут.

Глава 5. Что дальше?

Итак, все ваше тело осмотрели, все свои родинки вы показали, рассказали о том, как они себя ведут. Скорее всего, доктор отпустит вас до следующего визита через год или полгода. Не забывайте при этом проводить самоосмотр раз в месяц.

Возможно, какое-то образование нужно будет проконтролировать в динамике. Сфотографируйте его дома на телефон при хорошем освещении рядом с линейкой, а через месяц сравните фото с тем, что увидите. Меняющееся образование придется снова показать врачу.

Уже на первичном осмотре доктор может рекомендовать удаление образования. По рекомендациям ВОЗ родинки удаляют только с гистологией, то есть с обязательным исследованием удаленных тканей. Если вам предложили удалить родинку без гистологии, отказывайтесь, даже если врач убежден в том, что образование доброкачественное. Удалить родинку так, чтобы можно было взять образец для исследования, можно двумя способами – хирургическое иссечение скальпелем с наложением шва и удаление радиоволновым ножом. Ухаживать за швом сложнее.

Удалить родинку по полису ОМС можно только в онкодиспансере и только с направлением от онколога по месту жительства. За деньги можно в бюджетных, а также в некоторых частных медицинских центрах (около 2500 рублей). Гистология будет готова в течение 10-14 дней. По поводу ее результатов нужно будет проконсультироваться с врачом.

Правило ипохондрика №4

Не бойтесь результатов гистологии. Скорее всего, там будет написано, что образование доброкачественное (диспластический невус, внутридермальный невус и др.). Чаще всего врачи перестраховываются.

Глава 6. Что за день борьбы с меланомой?

Это всероссийская акция, в рамках которой каждый может проверить все свои родинки бесплатно. Владимир принимает в ней участие. В нашем городе пройти диагностику можно в следующих медицинских центрах:

Альтернативная клиника (Добросельская, 197). ГБУЗ ВО ГБ №4 (бывшая поликлиника хим. завода) (Полины Осипенко, 8). КВД (Б. Нижегородская, 63а). Клиника медицинских экспертиз (Б. Нижегородская, 71г). Клиника «Золотое сечение» (Зеленая, 1а). Косметологическое отделение при КВД (Октябрьский проспект, 45). МЦ «Сакура» (Садовая, 12). МЦ «Здоровье» (Горького, 56а).

Чтобы попасть на прием нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, выбрать медицинское учреждение и удобное время. Без записи прийти не получится, но сейчас свободного времени еще много, выбирайте – записывайтесь!

Юлия Назарова

Верхнее фото: infoonkolog.ru