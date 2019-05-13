Фонтаны спасают владимирцев от зноя

С наступлением жарким дней всё больше жителей и гостей Владимира всех возрастов спешат отдохнуть рядом с фонтанами. Благо сезон их уже стартовал. Последним запускали новый фонтан – на Театральной площади (фото вверху). Светомузыкальный открыли в День Победы. Ремонт успели закончить как раз к празднику. В знойный день для всех это стало настоящим подарком. Родители позволили малышам снять обувь и пробежаться по прохладным струям босиком. Счастью ребятни не было предела. Главный фонтан города работает по расписанию. В понедельник: с 16.00 до 22.00, в остальные дни с 10.00 до 22.00.

Всего на балансе «Владимирводоканала» находится 11 фонтанов. Все они работают круглосуточно, без графика. Перебои случаются только у пешеходного фонтана в Молодежном сквере в районе поворота на улицу Вокзальную. Дело в том, что в фонтане установлены датчики ветра. При сильных порывах ветра он отключается.

А вот открытие фонтана у комплекса «Северные торговые ряды» тормозят прогнившие трубы. Этот объект обслуживает частная компания за свой счет. Ремонт в чашах проведен, все готово к пуску. Проблема – в городских коммуникациях. Сейчас ведутся переговоры с администрацией города, уже через неделю фонтан должен заработать.

Ольга Ефремова

Фото “Призыв Ру”