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Девушка спасла жизнь ежу-пешеходу

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Владимирские автомобилисты в большинстве своем – добрые и заботливые люди. Это еще раз доказал недавний случай. В один из майских жарких выходных ежик перебегал трассу. То ли испугался, то ли перегрелся, но малыш застрял посреди оживленной дороги. На счастье его заметила девушка-водитель. Кристина Сенчугова остановилась, вышла из машины и бросилась на помощь ежу. Она напоила его водой и отпустила в лес. Спасенного подопечного Кристина сняла на видео:

Елена Пляскина

Фото и видео Кристины Сенчуговой

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