В День Солнца наблюдаем Луну

В начале мая весь мир празднует День Солнца. Солнце – это звезда, а о звездах, как и о планетах, в нашем городе знают всё сотрудники Владимирского планетария. Лектор Виктория Степанова специально для наших читателей расскажет, насколько активно сейчас Солнце, что можно увидеть в телескопы планетария и когда в 2019 году ожидать затмений?

– Виктория, что там с Солнцем происходит сейчас?

– Сейчас у Солнца минимальная активность, оно спокойное. В текущее время на Солнце можно увидеть две группы пятен. Солнечные пятна – это области на Солнце, температура которых ниже на 1500 – 2000 градусов по сравнению с окружающими участками. Поэтому они и кажутся такими темными.

– Вспышки на Солнце влияют на здоровье людей?

– Солнечные вспышки приводят к возникновению на Земле геомагнитных бурь. Они влияют на работу техники, электроники и в малой степени на человека. Солнечный цикл определяется количеством солнечных пятен. Число пятен на Солнце периодически меняется, формируя цикл солнечной активности с периодом около 11 лет. Следующая максимальная активность Солнца ожидается лет через 7.

– В планетарии рассказывают о Солнце?

– Конечно, и о Солнце, и о планетах, и о Луне, и о звездах. У нас более 100 лекций-сеансов по астрономии, космонавтике, окружающему миру, рассчитанные на возраст от 5 до 99 лет. Билеты стоят недорого (от 70 до 100 рублей). Наши основные посетители – дети, но будет интересно и взрослым. Кстати, недавно мы стали активно работать с малышами 3-4 лет. Наши сотрудники подготовили для них театрализованную лекцию-сеанс «В королевстве лунного света».

– Луну можно увидеть в телескоп в планетарии раз в месяц?

– Да, дело в том, что на Луну удобно смотреть в определенные дни. Приятней и познавательней всего смотреть на Луну, когда она в фазе первой четверти. Мы устанавливаем наши телескопы перед планетарием, и все желающие могут посмотреть, количество подходов неограниченно. Помимо Луны мы регулярно проводим наблюдения планет Солнечной системы – Юпитера, Сатурна. Особенно интересно смотреть на Сатурн с его знаменитым кольцом. Но Луна – самый достойный объект для наблюдения, ведь она очень близко расположена к Земле.

– А затмения лунные и солнечные в этом году еще будут? Их можно увидеть?

– В 2019 году 2 лунных и 3 солнечных затмения. 6 января было частное солнечное затмение, а 21 января – полное лунное.

Полное солнечное затмение произойдет при новолунии 2 июля, но на территории нашей страны затмение видно не будет. Частное лунное затмение ожидается в полнолуние 16 июля. Это затмение будет наблюдаться в разных фазах на большей части территории России и стран СНГ (за исключением северных и восточных районов страны). И кольцеобразное солнечное затмение произойдет при новолунии 26 декабря. В России частные фазы затмения увидят только жители Сибири и Приморья.

Что интересного будет 11 мая в планетарии?

11 мая с 16.00 до 20.00 в планетарии состоится семейный вечер «В лунном царстве, космическом государстве». Такие вечера проходят раз в месяц. Следующий «Семейный вечер» – в июне, и скорее всего он будет приурочен ко Дню защиты детей. Летом мы продолжим работу в обычном режиме: лекции-сеансы для всех желающих. Расписание можно уточнить по телефону и на сайте планетария.

Предварительная запись на лекции по телефону: (4922) 32-22-90.

Солнца и Луна – звезда и спутник

А знаете ли вы, что Солнце состоит преимущественно из гелия и водорода и не имеет твёрдой поверхности? Масса Солнца составляет примерно 99,86% от массы всей солнечной системы. Примерный возраст Солнца – 4,6 миллиарда лет. И ученые считают, что оно проживет еще 4-5 миллиардов лет. Помните спор, что вертится: Земля вокруг Солнца или наоборот? Ватикан лишь в 1992 году публично признал, что Земля действительно вращается вокруг Солнца.

Свет доходит от Солнца до Земли за 8 минут 19 секунд. Солнечный ветер распространяется от Солнца со скоростью около 450 километров в секунду. Солнечное излучение смертельно опасно из-за сопутствующей ему радиации, но атмосфера и магнитное поле Земли его успешно блокирует. Температура в центре Солнца порядка 15 000 000 градусов. А на его поверхности температура 6 000 градусов. На Солнце воды больше, чем на Земле. И она существует в виде пара. Молекулы воды сконцентрированы в основном в «солнечных пятнах» и в узком слое под поверхностью звезды.

А вот Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Обратная сторона Луны более гористая, по сравнению с той, которая видна с Земли. Это объясняется силой притяжения Земли, которая привела к тому, что на стороне, повернутой к нашей планете, более тонкая кора.

Расстояние от Земли до Луны составляет 384 000 километров. Один лунный день равен 29,5 земных дней. С поверхности Земли Луна и Солнце визуально выглядят одинаковыми по размеру. Из-за отсутствия атмосферы ночь на Луне наступает мгновенно, сумерек там нет. На ночной стороне Луны, а также в тени, температура намного ниже, чем на освещённых Солнцем участках поверхности. Кстати, все лунные тени абсолютно черные. На спутнике Земли тоже есть вода, но в виде льда – в затененных кратерах и под поверхностью почвы.

Елена Середина

Верхнее фото: hi-news.ru