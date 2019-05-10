Почему Малая Мещанская стала улицей революционера Федосеева

Улица Федосеева находится в старой части города Владимира. Начинается она на Студеной горе, возле авиамеханического колледжа, и идет до улицы Семашко. До революции она называлась Малой Мещанской, потому что находилась по соседству с Большой Мещанской улицей (ныне ул. Дзержинского). Название говорило само за себя. Здесь жили владимирские мещане, люди хоть и не бедные, но больших состояний не имеющие. Поэтому и дома они построили себе небольшие, в основном деревянные или полукаменные, большинство из которых сохранились до наших дней.

Постановлением президиума горсовета от 5 сентября 1933 года Малая Мещанская была названа именем организатора первых марксистских кружков в Казани и Владимире Николая Федосеева. И хотя сам революционер проживал в нашем городе на Большой Ильинской улице (ныне ул. Герцена), его жизнь и деятельность значительно повлияли на людей с Малой Мещанской.

Первый российский марксист Федосеев

Родился Николай Евграфович Федосеев 9 мая 1871 года в Нолинске Вятской губернии (ныне Кировская область) в семье судебного следователя. В 9 лет поступил в 1-ю казанскую мужскую гимназию, где самостоятельно начал изучать марксизм. Вместе с одноклассником организовал кружок, где гимназисты читали запрещённые книги революционеров-демократов, за что был исключён из гимназии 5 декабря 1887 года.

В 1988 году 17-летний Федосеев начал организовывать в Поволжье марксистские кружки, в которые входило по 10-15 человек. Они собирались 2 раза в неделю, читали статью или реферат одного из членов собрания и обсуждали прочитанное. В один из таких кружков с октября 1888-го по май 1889 года входил Ленин. 13 июля 1889 г. Николай Федосеев был арестован за участие в революционном движении и организацию незаконной типографии.

Мать Федосеева, узнав о деятельности сына, отказалась от него и запретила своим детям общаться с Николаем. Следствие тянулось почти полтора года, всё это время Федосеев находился в Казанской тюрьме. Он вёл себя мужественно, не давал показаний, из-за чего полная картина деятельности казанской марксистской организации так и не была получена. После суда отбывал срок в питерских «Крестах» с 1890-го по 1892 год.

После выхода из тюрьмы вёл революционную работу во Владимире. Организовал марксистскую пропаганду среди рабочих Орехово-Зуева и возглавил стачку на фабрике Морозова в с. Никольское (сейчас Орехово-Зуево), за что и был вновь арестован. Находясь во владимирской тюрьме, вёл переписку с Лениным и с рабочими, наметил план дальнейшей революционной деятельности. Из тюрьмы был выпущен 26 сентября 1893 года по состоянию здоровья. В надежде, что Николая Федосеева выпустят из заключения раньше, в наш город тайно приезжал Ленин. Но их встреча так и не состоялась.

Во время ссылки в Верхоленске (Восточная Сибирь) покончил жизнь самоубийством в 1898 г., на 28-м году жизни. Ленин писал своей сестре, что одну из главных ролей в смерти Федосеева сыграли «дикие клеветы какого-то негодяя», также находившегося в ссылке в Верхоленске. Возможно, причиной трагического конца молодого человека стали ужасные условия жизни, одиночество и преследования полиции. Тем не менее за свою короткую жизнь Николай Федосеев внёс значительный вклад в революционное движение в России. Проект пролетарской партии, составленный им, Владимир Ленин назвал единственно правильным.

Убежденный социал-демократ Леонтьев

До 2011 года на месте торгово-офисного центра под номером 5 на улице Федосеева стоял двухэтажный деревянный дом, построенный в XIX веке. На нем висела мраморная мемориальная доска: «В этом здании в 1905 году находилась конспиративная квартира Владимирской организации РСДРП».

В этом доме снимал квартиру статистик Владимирского губернского земства Павел Леонтьев, которого губернские власти в 1906 г. считали одним из главных деятелей социал-демократической партии в городе Владимире. С начала Первой российской революции владимирские социал-демократы поняли, что пришла пора создавать свой городской комитет РСДРП. В середине апреля 1905 г. именно на квартире Леонтьева состоялось организационное собрание местной партийной организации. Добывать шрифт для нелегальной типографии также помогал Павел Федорович через рабочих губернской типографии. Он же потом составлял листовки и прокламации.

Некоторое время Леонтьев редактировал газету «Старый владимирец» и нередко привлекался властями к ответственности и штрафам «за вредное направление газеты». Он сотрудничал также с газетами «Клязьма», «Владимирская еженедельная газета», «Владимирец», «Владимирский край», которые выходили в нашем городе в годы Первой российской революции.

Владимирские социал-демократы в 1906 г. выставили кандидатуру Павла Леонтьева во время выборов во II Государственную думу. Подпольная типография отпечатала список с именами своих кандидатов на ярко-красной бумаге. Эти списки были расклеены по всему городу и привели в ярость губернатора. Он приказал уволить со службы всех, кто в нем значился.

После революции Павел Федорович работал во владимирской газете «Призыв», позже — во всесоюзной «Правде».

Пламенный революционер Лебедев-Полянский

По соседству с домом № 5 на улице Федосеева стоит двухэтажный полукаменный дом № 7. Мемориальная доска на нем извещает нас о том, что в 1905 году здесь снимал квартиру сосланный во Владимир за революционную деятельность студент Павел Лебедев. Нам он известен как основоположник советского литературоведения Павел Иванович Лебедев-Полянский (1881 – 1948). А в 1905 г. студент Павел Лебедев активно участвовал в деятельности Владимирской организации РСДРП и стал инициатором первого в городе политического выступления населения против царского самодержавия.

Родился Павел Лебедев в городе Меленки Владимирской губернии, в семье мелкого чиновника, не имевшего образования. В 9 лет Павла отдают в духовное училище, потому что, по мнению его родителей, духовенство живет лучше, чем другие низшие сословия. Там он много и без разбора читает — все от религиозной и патриотической литературы до произведений Жюль Верна. Книги покупает сам, отказывая себе в самом необходимом.

В 14 лет мальчика переводят во Владимиpскую духовную семинаpию, где в первый же год обучения Павел становится ярым читателем подпольной библиотеки, состоящей из нелегальных, частично рукописных книг – трудов Павленкова, Добролюбова, Чернышевского, Белинского, Герцена, Маркса и Энгельса. В возрасте 19 лет Павел ведет активную пропаганду среди учащихся, за что у «неисправимого социалиста» (так его называло учебное начальство) проводят обыски, отбирают нелегальную литературу и грозятся отчислить без права на восстановление.

Тем не менее в 1902 году он окончил семинаpию. Но увлечение такими авторами, как Дарвин и Писарев, привело его к решению бросить карьеру священника и поступить в Дерптский университет на медицинский факультет. Там Лебедев знакомится с социал-демократами и вступает в партийную группу. Также в это время Павел занимается историей, государственным правом и русской литературой. В феврале 1904 года Лебедева арестовывают за участие в политической демонстрации и заключают в Юрьевскую тюрьму. Осенью этого же года его высылают до суда под надзор полиции во Владимир.

Во Владимире Лебедев усиленно занимается общественными науками, историей революции и аграрным вопросом, ведет пропаганду среди учащихся и интеллигенции Владимира и области. 18 октября 1905 года на митинге в Дворянском собрании Павел развернул красное знамя с надписью «Долой самодержавие!». За что черная сотня избила его до полусмерти. После выхода из больницы ему пришлось скрываться у знакомых, в сельской глуши.

За участие в вооруженных восстаниях Нижнего Новгорода его снова арестовывают. После побега из тюрьмы весной 1907 года он направляется сначала в Николаев для подготовки к Лондонскому съезду партии, а потом в Выборг, где знакомится с Лениным, Луначарским, Крупской и многими другими большевиками. Здесь Лебедева снова арестовывают, и он бежит теперь в Женеву.

В Россию возвращается после Февральской революции и активно участвует в подготовке Октябрьского восстания. А после победы Октября развернулась деятельность Лебедева как ученого и видного политического деятеля. В это же время у него появилась двойная фамилия, причем благодаря лично Владимиру Ильичу. Уже после революции 1917 года, когда назначалась коллегия Наркомпроса, Ленин в одном из протоколов к фамилии Лебедев приписал Полянский, чтобы «товарищи знали, кто такой Лебедев». Одной из его партийных кличек была Валериан Полянский. Именно она и запомнилась Ильичу.

Работая в коллегии Наркомпроса правительственным комиссаром литературно-издательского отдела, он налаживал издание произведений классиков русской литературы, являлся главным редактором многотомной «Истории русской литературы». Он руководил изданием «Литературной энциклопедии» и 39 томов «Литературного наследства».

Научная и общественная деятельность Лебедева-Полянского была высоко оценена советским правительством. Он был награжден орденом Ленина. Память его во Владимире увековечена присвоением его имени педагогическому институту. Перед зданием филологического факультета в 1962 году установлен гранитный бюст Лебедева-Полянского по проекту скульптора В.Е. Далецкого. А начиналось все на маленькой старинной улочке, гордо носящей теперь имя первого российского марксиста.

Татьяна Лысова

Фото из открытых источников