Судьбы, опаленные войной

Россияне отмечают День Победы. Значимость этого праздника неимоверно высока. И так важно сохранить о минувшей войне всю возможную информацию! К сожалению, свидетелей тех страшных лет становится всё меньше. Сегодня мы расскажем о людях, для которых Великая Отечественная война – не кадры хроники, не фильмы и не просто слова, а реальные события из жизни.

От Белоруссии до Японии

Анатолий Васильевич Гаврилов был призван на фронт в неполные восемнадцать. Окончил Владимирское пехотное училище и в марте 1943 года, и в звании младшего лейтенанта был направлен на фронт. Он освобождал Великие Луки, смоленскую землю, Белоруссию, Литву, штурмовал Кенигсберг, а потом, в 1945 году, воевал в Японии. За героизм и отвагу Анатолий Васильевич получил 21 награду, среди которых шесть боевых орденов «Боевого Красного Знамени», два ордена Отечественной войны Первой степени и множество медалей.

После войны Анатолий Гаврилов более тридцати лет работал в милиции, был начальником начальник следственного отдела Петушинского РОВД, имеет звание полковника. На пенсии он издал книгу со своими воспоминаниями, чтобы передать историю своей жизни подрастающему поколению.

– Я знаю, что мужество и отвага передались нам от далеких предков, – уверен Анатолий Васильевич. – Ведь именно русские воины с древних времен отличались храбростью и стойкостью.

Военное детство не забыть

Председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов города Радужный Валерий Жирнов родился в 1943 году. Великая Отечественная война навсегда разлучила его родителей. Его отец был военным врачом. Он погиб еще до рождения сына. Мать Валерия Павловича всю жизнь искала место захоронения мужа, но найти не смогла.

– Как только я появился на свет, моя мама Валентина Даниловна Жирнова была вынуждена оставить меня бабушке и вернуться на фронт, – рассказывает Валерий Павлович. – Она служила на зенитной батарее, отражала авиационные налеты сначала в Севастополе, где родила меня, затем в Баку. До войны мама окончила курсы, оказывала медицинскую помощь. У нее были три брата, двое вернулись с полей сражений, а один, Анатолий Данилович, пропал. Мы нашли его только спустя много лет благодаря поисковому отряду «Гром» – брат погиб двадцатилетним лейтенантом в битве на Курской дуге. Тогда молодые ребята пропадали тысячами.

Спасибо героям!

Накануне Дня Победы ветераны Великой Отечественной, дети войны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей собрались в общественной организации «Милосердие и порядок». В их адрес прозвучало много теплых слов и поздравлений. В их честь состоялся праздничный концерт.

Для гостей в день концерта выступили лучшие творческие коллективы города. Они исполнили не только песни военных лет, но и современные композиции. Номера группы «Мужики» покорили сердца зрителей с первых же нот.

В номере «Солдатская пляска» артисты воссоздали ту атмосферу, что царила в нашей стране после объявления о победе советских войск.

А слова всенародно любимой песни «День Победы» зрители и артисты пели вместе.

Алена Славина

Фото и видео предоставлены общественной организацией «Милосердие и порядок»