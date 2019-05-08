В милицию мама мне путь указала

Она не раздумывала, куда поступать. Путь в правоохранительные органы ей указала мама. Майор милиции воспитывала дочь строго. С детства маленькая Василина умела все делать по дому. Мама часто уезжала в командировки. Девочка сама готовила и собиралась в школу. Гладила маме рубашки и юбку, а вот примерять китель было нельзя. Зато когда сама впервые надела форму, мужчины оборачивались. Сейчас Василина Попова – начальник отделения по делам несовершеннолетних регионального управления МВД на транспорте. Работает с детьми. А дома её ждут два сына – два самых родных и близких человека. Мальчишек она усыновила, когда те ещё были в роддоме. Когда взяла кулёчки на руки, поняла, что это любовь на всю жизнь. Об удивительной женщине в погонах очередной выпуск проекта «Наши люди».