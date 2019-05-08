Как провести длинные выходные?

Полнометражный мультфильм, два детских фильма и военную драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Пчелка Майя и кубок мёда» (Германия, Австралия, 2017, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

О дружбе мальчика-сироты и горной собаки расскажет в 13.30 кинокартина «Белль и Себастьян» (Франция, 2013, 6+). Приключенческий фильм «Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018, 6+) начнется в 16.00. Историю сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения узнаете из фильма «Собибор» (Россия, 2018, 12+) в 18.30.

Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

9 – 12 мая в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

Вход свободный