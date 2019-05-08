Как провести длинные выходные?

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Отдайте дань памяти землякам
«Пусть живые запомнят и пусть поколения знают» 12+
Владимиро -Суздальский музей-заповедник приглашает на театрализованное представление, позволяющее окунуться в один день из жизни города Владимира в годы Великой Отечественной войны. Зрителей ждут подлинная история в письмах владимирцев, не вернувшихся с фронта; кадры хроники Великой Отечественной войны; песни военных лет. Продолжительность – 40 мин.
Музейный центр «Палаты»: ул. Б. Московская, 58
9 – 12 мая по предварительной записи: 32-24-29
Цена билета: для детей – 70 руб.; для взрослых – 100 руб.
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Посмотрите всей семьей хорошее кино
Полнометражный мультфильм, два детских фильма и военную драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Пчелка Майя и кубок мёда» (Германия, Австралия, 2017, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
О дружбе мальчика-сироты и горной собаки расскажет в 13.30 кинокартина «Белль и Себастьян» (Франция, 2013, 6+). Приключенческий фильм «Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018, 6+) начнется в 16.00. Историю сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения узнаете из фильма «Собибор» (Россия, 2018, 12+) в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
9 – 12 мая в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Познакомьтесь с новыми работами местных художников
«Современное искусство Владимирского края» 0+
Выставка-продажа произведений талантливых владимирских художников предлагает ценителям настоящего искусства оценить картины мэтров владимирской школы живописи В. Кокурина и В. Дынникова, работы признанных мастеров Д. Холина, А. Солодилова, Е. Суворовой, В. Батаева… Вы обязательно оцените свежий и дерзкий взгляд на мир нового поколения творцов. Живопись и графика, знаменитые владимирские пейзажи, «сочные» натюрморты, красивые портреты – это надо видеть и, возможно, купить!
Галерея современного искусства в Центре ИЗО: ул. Б. Московская, 24
Время работы: вт-пт 10.30 – 19.00; сб 10.30 – 21.00; вс 10.30 – 19.00
Вход свободный
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Зажгите в Суздале
Фестиваль кавер-бэндов 18+
Гостиничный комплекс «Пушкарская слобода» приглашает всех любителей хорошего вокала и отличной музыки на фестиваль кавер-бэндов. Он пройдет с 10 по 11 мая и даст публике возможность познакомиться с творчеством более десятка музыкальных групп со всей страны. Молодые коллективы выступят в Суздале в амфитеатре отеля «Пушкарская слобода». Живой звук, всем знакомые хиты на русском и английском языках и их неожиданная интерпретация, а также авторский материал!
В фестивале принимают участие: 10 мая – «Загадки Евы» (фолк-рок), «Шефанго Band» (фолк-рок), «Оля и Домовые» (арт-фолк-рок), «Агидель» (фолк-рок), «Колокол» (этно-фьюжн), Мила Кикина (фолк); 11 мая – «Bosphorus Night» (мелодик-рок), «Limoncello» (классический кроссовер), «Лето» (поп/рок), «Melodic Blues Band» (блюз),«Новый город»(поп/рок).
Гостиничный комплекс «Пушкарская слобода»: г. Суздаль, ул. Ленина, 45
10 и 11 мая с 17.00 до 22.00
Вход свободный
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Сразитесь в настольные игры
Игротека в «ПиццеФабрике» 16+
Большой выбор настольных развлечений предлагает оценить сообщество «Мосигра». Почти каждый майский выходной всех любителей интеллектуальных забав ожидает знакомство более чем с пятью десятками различных игр. Среди них будут самые веселые и шумные: «Шакал», «Ответь за 5 секунд», «Тик Так Бум», «Экивоки», «Имаджинариум», «Крокодил», «Дженга», «Кодовые имена», «Гоббит», «Пятница», а также много-много простых карточных игр для разного возраста.
Игротека – это как большая встреча друзей, только в начале почти никто никого не знает, но уже к финалу все становятся друг другу практически родней, закаленной множеством азартных битв. Первый майский турнир с розыгрышем большой пиццы состоится в «ПиццеФабрике». Не стоит волноваться по поводу правил – на площадке будут присутствовать аниматоры, которые все объяснят. Так что спешите оценить игры века прошлого и наступившего – всем будет неимоверно интересно!
«ПиццаФабрика»: ул. Федосеева, 5
12 мая в 17.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/mosigra_vld
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