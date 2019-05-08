Для главной колокольни Вязников купили новый крест

На базарной площади в центре Вязников почти на глазах растёт возрождаемая колокольня – точная копия звонницы Казанского собора XVII столетия, взорванного в 1929 году. Еще в середине 2000-х гг. инициативная группа вязниковцев задумала восстановить храм, начав с возведения звонницы. Но тогда из-за нехватки денег стройка забуксовала. Сейчас работы кипят. За последний год здание колокольни удалось вывести на 20-метровый уровень. И уже приобретён крест, который её увенчает. Пока он оставлен при действующем Крестовоздвиженском храме – одном из самых красивых в Вязниках.

Общая высота вязниковской колокольни составит 39 метров, так что работы впереди еще немало. Скоро будет один из самых ответственных участков – возведение так называемого кирпичного шатра. Ведь звонница XVII века была именно шатрового типа. Он тогда был повсеместно распространен и в камне имитировал покрытие деревянных шатровых храмов.

Ожидается, что звонницу могут достроить уже в нынешнем году. И тогда крест займёт свое место на возрожденной соборной колокольне. Сейчас собирают деньги на новые колокола, причем немалая часть суммы уже есть. А новый крест, изготовленный по современным технологиям, обошёлся в 290 тысяч рублей. Эта сумма собрана на пожертвования вязниковцев, в том числе местного бизнес-сообщества. Поскольку процесс строительства из вялотекущего перешел в практическую стадию, энтузиазма в отношении колокольни у горожан явно прибавилось.

Николай Фролов