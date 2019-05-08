Черный кот в квартире. Стоит ли бояться неудачи?  

В древности считали, что кошки связаны с потусторонним миром. И именно черные животные считались символом несчастья. Наверняка многие из вас слышали эти приметы: «Не жди добра, если черный кот перебежал дорогу», «Чужой черный кот в доме – вестник несчастья», «Черного кота во время грозы надо обязательно выкинуть из дома на улицу, иначе он притянет молнию». А вы верите, что «черныши» приносят неудачу? Или считаете, что такие приметы – это полная чушь? Мы нашли семью, которая подобрала на улице черного кота и прекрасно живет с ним в одной квартире. И его хозяйку Марию Морозову суеверия никак не волнуют.

– Мы вообще не испытываем каких-то предрассудков и неудобств из-за Рони (кличка кота). Мой муж подобрал его на улице и принес домой. Мы его накормили, отмыли и решили оставить у себя. Даже никогда не задумывались о том, что он полностью черный и может принести какие-то несчастья. Я в это не верю. Рони очень любит ласку, играет с детьми, любит просто полежать рядом. Правда, может показать свой характер и отомстить за то, что ему наступили на хвост или прогнали с дивана. Бывает даже караулит меня за углом, догоняет и бьет по ногам лапами. Но это его такой характер, не более того. Нам в семью он принес только счастье, добро и веселье. Мы его очень любим! Только посмотрите, какой он милый! Он сам в жизни вытащил счастливый билет, попав с улицы в теплый и уютный дом.

Что же порождает человеческие суеверия и почему они так распространены, нам пояснила психолог Наталья Фельдман:

– Вера в приметы и суеверия – признак мифологического сознания. Это способ освоения мира, при котором все события объясняются воздействием внешних сил, чаще всего гораздо более могущественных, чем человек. Удача или неудача при этом зависят от того, как человек с этим внешним миром взаимодействует. Растения, животные и человек – это целостный мир, в котором всё взаимосвязано. Люди верят в приметы, потому что это более удобно: проще объяснить свои неудачи происками враждебных сил или неправильным исполнением ритуалов, чем брать на себя ответственность за последствия своих поступков. К тому же мифологическое сознание создаёт стройную и непротиворечивую картину мира, в которой все события взаимосвязаны. А наше мышление так устроено, что мы везде пытаемся найти смысл.

Главное, что нужно помнить: большинство происходящих событий нейтральны, а человек воспринимает их как хорошие либо плохие исходя из характера, настроения, отношения к происходящему.

В общем, если нравится черный котик, заводите смело! А лучше убедите себя в том, что он принесет вам только удачу!

Юлия Митина

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