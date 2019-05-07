Стекольный завод, построенный на мезальянсе

Одним из старейших промышленных предприятий Ковровского края являлись Кляземский хрустальный завод и его непосредственные преемники — Нечаевский хрустальный завод и стеклозавод «Красный Маяк». Просуществовавшее в общей сложности два столетия это предприятие окончательно прекратило действовать в 2007 году и навсегда стало историей. Между тем у истоков ковровской стекольной промышленности стоял вопиющий мезальянс. Потомственная дворянка Владимирской губернии, дочь поручика Екатерина Радина 215 лет назад вышла замуж за купеческого сына из города Касимова Степана Якунчикова. В ту пору лишь дворянам разрешалось приобретать населенные имения с крепостными, для чего богатый купчик и женился на бедной дворяночке. Но по меркам начала XIX века брак дворянской дочери с купеческим сыном считался крайне неравным. Как бы не был богат жених, он априори признавался неравным девушке, в чьих жилах текла «голубая» кровь. И тем не менее, этот брак состоялся и имел важные последствия…

Кляземский хрустальный завод

В 1806 году, спустя полтора года после скандальной свадьбы Якунчикова и Радиной, на Клязьме близ села Русино Ковровского уезда, находившегося в 18 верстах к юго-западу от Коврова, был основан Кляземский хрустальный завод.

Его устроителем стал купец 1-й гильдии из города Касимова на Оке, расположенном в северной части Рязанской губернии в 50 километрах к югу от Меленок, Лукьян Прохорович Якунчиков. Место для завода ему приглянулось «по случаю тому, что много близ оного состояло лесу». Лукьян Якунчиков женил своего старшего сына Степана на бедной дворянке Екатерине Михайловне Радиной, дочери небогатого помещика Покровского уезда, дворянина – поручика Михаила Тимофеевича Радина. На ее имя были записаны купленные для работы на заводе крестьяне.

К 1812 году завод Лукьяна Якунчикова имел 1 печь, 45 человек вольнонаемных рабочих, не считая крепостных, числившихся дворовыми людьми, выработал 290 тысяч стеклянных изделий, из которых 188 тысяч было продано. В 1814-му на этом заводе трудилось уже 76 рабочих, и в течение этого года было произведено 63 тысячи хрустальных графинов, 31 тысяча таких же кружек и 150 тысяч рюмок — также из хрусталя. По тем временам это было внушительное количество. Рост производства, очевидно, был связан в общим экономическим и промышленным подъемом в России после победоносного завершения Наполеоновских войн.

Степан и его младший брат Павел Якунчиковы, тоже касимовские купцы 1-й гильдии, продолжили дело отца. При них производство также росло. В 1828 году Кляземский хрустальный завод выпустил уже 385 тысяч единиц хрустальной посуды, гладкой, шлифованной и рисованной, графинов, стаканов и рюмок. Кляземский завод успешно работал вплоть до 1832 года и выпускал стабильный ассортимент хрустальных изделий.

Занимавший в 1802-1812 гг. пост владимирского губернатора известный поэт и мемуарист князь Иван Михайлович Долгоруков в своих записках упоминает о посещении завода Якунчиковых 11 июля 1813 года. Тогда он заезжал к сестре своей второй жены Евдокии Алексеевне Владыкиной, урожденной Безобразовой, в село Русино: «11-е число… мы провели его кое-как в деревне у Владыкиной, и для рассеяния мыслей, потому что оно весьма было нам нужно, ездил я взглянуть на работы нового стекольного завода в соседстве, который мне был известен и прежде. Гуты только что начали раскуриваться. Стекло готовили, а не обрабатывали».

Якунчиковы и жили при заводе. У Степана известна дочь Агафья, родившаяся в 1807 году, а у Павла — Сусанна, родившаяся в 1817-м. Наследницей стала Агафья Степановна Якунчикова. Она вышла замуж за отставного поручика Лубенского гусарского полка, участника войны 1812 года Егора Яковлевича Касаткина. И это тоже был мезальянс, хотя дворяне куда чаще женились на купчихах, чем купцы на дворянках.

Отец жениха, губернский секретарь Яков Касаткин в 1790-х гг. служил секретарем уездного суда в городке Лухе Костромской губернии. Бедный поручик женился на богатой наследнице, принеся ей свою хоть и захудалую, но дворянскую фамилию.

Предприятие в Нечаевской пустоши

Заводчики Якунчиковы в 1833 году приняли решение о переносе своего предприятия в более богатое для стекольного производства лесом и необходимым песком место. После долгих поисков они выбрали подходящий участок в густом лесу южнее села Смолино Судогодского уезда. Эта местность называлась Нечаевской пустошью и принадлежала помещице Александре Ивановне Щербачевой, урожденной Любучениновой. 20 октября 1833 года Щербачева продала Якунчиковым 50 десятин земли «при деревне Мордвины у Черного врага» за 800 рублей ассигнациями. Тогда же с Щербачевыми был заключен договор об аренде их лесного участка в 500 десятин сроком на 10 лет с уплатой хозяевам по 2 тысячи рублей серебром в год. Это была немалая сумма, равная годовому оброку с имения с более чем 220 крепостными крестьянами мужского пола. Купля и аренда были произведены на имя Агафьи Касаткиной. Дворянке по мужу ей было проще владеть недвижимым имением. На ее же имя был записан построенный хрустальный завод, получивший по месту строительства название Нечаевского.

В 1837 году Нечаевский хрустальный завод принял участие во Владимирской губернской торгово-промышленной выставке, где представил 32 предмета: графины, стаканы, бокалы, солонки «разной грани».

Предания, бытовавшие в поселке Красный Маяк, как позже стал называться Нечаевский завод, рассказывают, что первые владельцы предприятия братья Якунчиковы были заядлыми охотниками и держали в своем имении свору борзых собак. Любимым местом их охотничьих забав являлись земли по берегам реки Колпь. До сих пор местные жители называют место в версте от фабрики Хмельнищами, потому что там, будто бы, охотники пировали после удачного дня.

Официальная владелица Нечаевского завода Агафья Степановна Касаткина умерла 22 апреля 1844 года. К тому времени Нечаевская фабрика вполне обустроилась. На купленной у Щербачевых земле стояли «господский дом, при нем – людская, жилая изба, кухня, два погреба с амбаром, конюшня с двумя сараями, лесной сарай, при нем 1 изба, 8 жилых изб для жительства мастеровых с надворным строением, 1 флигель о 3-х окнах с сенями и избой, 1 гута о 2-х печах, 1 гранильня с конною машиною при плотине, устроенной для пруда, 1 гончарная на каменном фундаменте, 1 посудный амбар на 20 саженях для складки хрустальной посуды». К фабрике были приписаны крестьяне из купленных на имя А. С. Касаткиной села Павловского и деревни Горожаново Ковровского уезда, числом 131 ревизская душа мужского пола.

В 1849 году на Нечаевском заводе числилось 140 рабочих (80 постоянных и 60 временных), которыми вырабатывалось 900600 единиц хрустальной и стеклянной посуды на сумму в 26740 рублей. В их числе были графины, рюмки, стаканы, кружки, аптечные склянки и пузырьки. Помимо местного сырья часть необходимых для работы компонентов завозилось со стороны. Поташ, марганец и селитра покупались на Нижегородской ярмарке, а красители, в том числе сурик и лазурь, — в Московской губернии. Готовые изделия продавалась в Москве и на крупнейших российских ярмарках в Нижнем Новгороде и Ростове – на-Дону.

В 1851 году Нечаевским заводом было выработано хрустальных бокалов, стаканов, рюмок, графинов, кружек и флаконов 913 штук на сумму 35850 рублей. На заводе тогда имелись 3 печи и 22 шлифовальных колеса, приводимых в действие тремя конными приводами.

После кончины Агафьи Касаткиной фабрику унаследовали ее дети: два сына и четыре дочери. Основным наследником стал старший из сыновей Константин Егорович Касаткин. В молодости он, как и отец, служил в гусарах — в Гусарском короля Вюртембергского полку, участвовал в Крымской войне и вышел в отставку поручиком. После того он жил при своем Нечаевском заводе до самой кончины. Прах Касаткина был погребен при церкви села Смолина, где его мраморный памятник валяется у разоренного храма и по сей день. А Нечаевский завод так до самой революции и принадлежал потомкам Касаткиных.

Константин Касаткин много сделал для поддержания работы Нечаевского завода и его дальнейшего развития. При нем это предприятие именовалось «Нечаевской хрустальной фабрикой». В 1861 году Нечаевская хрустальная фабрика изготовила 847 тысяч единиц стеклянной и хрустальной посуды различных видов на 33450 рублей.

Грустный эпилог

В советское время Нечаевский завод получил название «Красный маяк» и под этим именем проработал до 2007 года, являясь старейшим предприятием Ковровского района.

Из-за того, что поселок Красный Маяк, где находился одноименный стеклозавод, не был газифицирован, предприятию приходилось работать на все более дорожающем мазуте, что и предопределило банкротство стеклозавода.

Будучи в 1990-е самым стабильным предприятием района, где ни разу не задерживали зарплату, «Красный Маяк» в 2007-м (на 201 году своего существования), сменив собственников, закрылся, причем окончательно. Сейчас от прежних цехов остались лишь руины.

Несмотря на неоднократные заверения областных властей, газ в поселок не провели до сих пор, поэтому попытки возродить предприятие в том или ином качестве оказались обречены на неудачу.

Но это уже другая страница местной истории. А на старом месте нахождения Кляземского хрустального завода близ берега Клязьмы, где уже в середине XX века были основаны базы отдыха ковровских предприятий, до сих пор иногда находят камни, облитые зеленоватой стекломассой — немые свидетели зарождения на этой земле местной стекольной промышленности более двух столетий назад.

Николай Фролов

Верхнее фото: www.liveinternet.ru