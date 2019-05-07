Переход на цифровое телевещание: вопросы и ответы

3 июня во Владимирской области будет осуществлен переход с аналогового телевещания на цифровое. В результате все жители региона получат возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов Первого и Второго мультиплексов в высоком качестве в стандарте DVB-2T, а также слушать три радиоканала. В пресс-службе администрации Владимира нам дали подробные разъяснения по самым часто задаваемым вопросам в связи с переходом на «цифру».

Какие ТВ-каналы входят в Первый и Второй мультиплексы?

В Первый мультиплекс входят 10 телеканалов:

Первый

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

Россия Культура

Россия 24

Карусель

ОТР

ТВ Центр

Каналы Второго мультиплекса:

Рен ТВ

Спас

СТС

Домашний

ТВ-3

Пятница

Звезда

Мир

ТНТ

Муз-ТВ

Почему отменяется аналоговое ТВ?

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития ТВ во всем мире. Аналоговое ТВ серьезно уступает цифровому в качестве картинки и звука, требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» признано технически и экономически нецелесообразным. При этом, в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов, зрители цифрового эфирного ТВ не платят абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода телерадиовещания на «цифру» в России проводится ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». Конечный результат программы – возможность приема 20 обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы во всех населенных пунктах страны.

Что надо делать людям для получения «цифры»?

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения нужна дециметровая (всеволновая) антенна и телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2. Большинство современных телевизоров поддерживают этот стандарт. Проверить, поддерживает ли телевизор стандарт DVB-T2, можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РУ или в инструкции к телевизору.

Если поддержки стандарта DVB-T2 нет, потребуется дополнительная цифровая приставка. Ее приобретение – разовая процедура. Цена такой приставки — от 990 рублей.

На что обращать внимание при выборе цифровой ТВ-приставки?

Для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на телевизор старого образца к нему необходимо подключить цифровую приставку, которая должна поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP. При покупке приставки надо обязательно проверить:

входит ли в комплект кабель для подключения к телевизору;

есть ли на приставке USB разъем для подключения флешки (может понадобиться для обновления программного обеспечения);

есть ли на самой приставке кнопки для включения и переключения каналов (пригодятся при утере пульта от приставки);

указан ли на упаковке сайт производителя, контакты технической поддержки потребителей, адрес сервисного центра марки в вашем или ближайшем городе (поможет при ремонте);

есть ли на коробке логотип с бабочкой (указывает, что модель приставки сертифицирована РТРС).

На что обратить внимание при выборе ТВ-антенны?

Для приема цифрового эфирного телевидения необходима дециметровая (всеволновая) антенна. При ее выборе необходимо учитывать: насколько дом удален от телебашни, какова мощность передатчика, плотность застройки и ландшафт, на каком этаже вы живете и куда выходят окна, каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе приемная антенна к телебашне, чем выше она установлена, тем качественнее будет прием.

Если башня видна из окна, сигнал можно принять на комнатную антенну.

Для приема сигнала на небольшом расстоянии от передающей башни, в условиях сельской местности или малоэтажной застройки, на высоте более 10 м лучше всего подойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна.

В пересеченной, холмистой и гористой местности с протяженными лесами и другими естественными преградами на пути телесигнала подойдет активная всеволновая широкополосная антенна, поднятая на максимально возможную высоту, с мощным усилителем (9-14 дБ).

В условиях разноэтажной застройки городов чаще всего требуется размещение антенны на крыше дома, чтобы избежать препятствий на пути телесигнала. Наилучший вариант – коллективная домовая антенна.

Как смотреть цифровое ТВ через коллективную антенну?

Зачастую в городских многоквартирных домах в условиях плотной застройки коллективная антенна на крыше дома – единственная возможность устойчивого приема бесплатных цифровых эфирных каналов. Это та же антенна дециметрового диапазона, но общая для всего подъезда или дома.

Коллективная антенна обеспечивает необходимую высоту установки – не менее 10 метров, позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания и не портит внешний облик домов.

Коллективная (домовая) антенна – часть коммунальной инфраструктуры, как и водопровод, системы отопления и электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж антенны или требованием обеспечить ее эксплуатацию.

При подключении к домовой антенне стоит учитывать, что телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2. В ином случае понадобится приставка с поддержкой этого стандарта.

Кто поможет подключить цифровое ТВ, если не справился самостоятельно?

Подключить цифровое ТВ помогут волонтеры. Их готовят субъекты РФ, волонтеров можно вызвать по телефону горячей линии, через органы местного самоуправления или социальной защиты. Во Владимирской области подготовлено около 200 волонтеров.

Компенсируют ли затраты граждан на новое оборудование?

О том, кому и в каком объеме будет выплачена адресная материальная помощь в виде единовременной денежной выплаты (ЕДВ) при переходе на цифровое ТВ-вещание, смотрите здесь.

Все ли населенные пункты Владимирской области попадут в зону приема цифрового эфирного наземного вещания?

Нет, не все. В эту зону не попадают 47 сельских населенных пунктов с общим числом жителей около 1 тысячи человек. Большинство этих населенных пунктов (33) — в Александровском районе, в Юрьев-Польском районе — 11, в Меленковском районе — 2, в Гороховецком районе — 1.

Чтобы гарантировать жителям этих населенных пунктов гарантированный доступ к обязательным бесплатным телеканалам, оператор связи, оказывающий соответствующие услуги, обязан заключить с гражданами договоры о предоставлении доступа к своей сети связи без взимания платы за просмотр обязательных каналов двух мультиплексов.

Куда обращаться, если остались вопросы?

Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02. Телефон горячей линии во Владимире по вопросам перехода на цифру: 8 (4922) 53-14-87 (по рабочим дням с 9.00 до 17.30).

Ксения Новгородцева

Верхнее фото: www.sergievsk.ru