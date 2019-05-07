Куда отправить ребенка на лето? Три популярных владимирских лагеря

Буквально на днях мы выясняли, как стать вожатым и провести лето ярко и интересно. Это касалось молодых людей 18+. Продолжаем тему и зададимся вечным вопросом, который волнует всех родителей: “Куда отправить на лето ребенка? ” Самые популярные варианты: к бабушке, на море, в лагерь. Решать вам, но последний вариант сейчас почему-то становится все менее востребованным. Наверное, потому, что о наших владимирских лагерях совсем не появляется никакой информации, а узнать ее непросто. Именно поэтому мы составили для вас обзор самых популярных детский лагерей рядом с городом. Смотрите и решайте, куда отправить ребенка отдыхать!

Олег Иванов, вожатый лагеря «Олимп»: Все лагеря разные, разные формы собственности. То есть форма управления и работа совершенно разная. Когда учреждение автономное, оно старается само работать активно, потому что помощи откуда-нибудь ждать не приходится. Такая история в лагере «Олимп», мы стараемся создать особый подход, придумать много развлечений, потому что нам важно, чтобы родители выбирали наш лагерь. В бюджетных учреждениях в этим намного проще. Чиновники заинтересованы в пополнении этих лагерей, путевки распределяются, дети постоянно прибывают. К таким лагерям относится «Икар», например. Главное, чтобы я посоветовал родителям – тщательно изучать программу лагеря, отзывы о нем и понимать, с какой целью вы хотите отдать туда ребенка».