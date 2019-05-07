Куда отправить ребенка на лето? Три популярных владимирских лагеря

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Проживание, досуг, вожатые, необходимые документы
Буквально на днях мы выясняли, как стать вожатым и провести лето ярко и интересно. Это касалось молодых людей 18+. Продолжаем тему и зададимся вечным вопросом, который волнует всех родителей: “Куда отправить на лето ребенка? ” Самые популярные варианты: к бабушке, на море, в лагерь. Решать вам, но последний вариант сейчас почему-то становится все менее востребованным. Наверное, потому, что о наших владимирских лагерях совсем не появляется никакой информации, а узнать ее непросто. Именно поэтому мы составили для вас обзор самых популярных детский лагерей рядом с городом. Смотрите и решайте, куда отправить ребенка отдыхать!
Олег Иванов, вожатый лагеря «Олимп»: Все лагеря разные, разные формы собственности. То есть форма управления и работа совершенно разная. Когда учреждение автономное, оно старается само работать активно, потому что помощи откуда-нибудь ждать не приходится. Такая история в лагере «Олимп», мы стараемся создать особый подход, придумать много развлечений, потому что нам важно, чтобы родители выбирали наш лагерь. В бюджетных учреждениях в этим намного проще. Чиновники заинтересованы в пополнении этих лагерей, путевки распределяются, дети постоянно прибывают. К таким лагерям относится «Икар», например. Главное, чтобы я посоветовал родителям – тщательно изучать программу лагеря, отзывы о нем и понимать, с какой целью вы хотите отдать туда ребенка».
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Лагерь «Икар»
Проживание
Дети проживают в больших спальных корпусах. Едят в столовой на 350 мест, а весь свой досуг проводят в клубе, который вмещает до 350 человек. Также есть: медицинский пункт, душевые, прачечная, комната для сушки белья, летний душ, стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая комната, библиотека, танцевальный зал, помещение для игры в пинг-понг, летняя эстрада и уличные беседки.
Досуг
Благодаря вожатым, дети постоянно заняты. Подъем в 8 утра, зарядка, завтрак и занятия до обеда, после чего есть свободное время, полдник и снова занятия, которые продолжаются до ужина. Какими направлениями вожатые заниматься с детьми?
– творческое (театр, вокал, хореография, журналистика, игровая техника, бумажная пластика, ИЗО и др.);
– военно-патриотическое;
– спортивно-оздоровительное (футбол, баскетбол, пионербол, волейбол, легкая атлетика, акробатика, художественная гимнастика);
– экологическое;
– интеллектуальное;
туристическое (организация и проведение туристических походов).
Документы: Для того, чтобы подать заявление необходимо личное присутствие родителя, его паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
– Копию документа удостоверяющего личность родителя
– Копию документа удостоверяющего личность ребёнка
– Справку с места работы/ копию свидетельства о регистрации ИП
– Справку о прописке ребёнка
Адрес подачи заявления: Владимир, Октябрьский проспект, д.47, 4 этаж.
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Лагерь "Дружба"
Проживание
Лагерь состоит из 15 бревенчатых корпусов с просторными верандами и спальными помещениями с душевыми и туалетами. Большая столовая, медблок, летняя эстрада, танцевальная площадка, библиотека, спортивное и игровое оборудование, футбольное поле, две баскетбольные и две волейбольные площадки, большой и малый бассейны.
Досуг
Помимо ежедневных занятий с вожатыми, лагерь реализует много разных программ для детей. Например, программы по художественно – прикладному творчеству, экологии, техническому творчеству, туризму, спортивно- оздоровительному направлению. Вы можете выбрать определенный профиль, по которому ваш ребенок будет заниматься всю смену.
Документы
Для подачи заявления нужен паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Заявление можно скачать на сайте лагеря. После чего обязательно соберите документы:
– заявление;
– справка с места работы одного из родителей;
– справка с места регистрации ребенка;
– мед. справка о состоянии здоровья ребенка;
– справка о санитарно-эпидемиологическом окружении.
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Лагерь «Олимп»
Проживание
В распоряжении детей двухэтажные корпуса. На каждом этаже живет один отряд (от 30 до 40 человек) в комнатах по 4-5 человек. Этаж поделен на половину мальчиков и девочек с раздельными туалетами. Холодная и горячая вода подается круглосуточно. На каждом этаже есть большой холл – место сбора отряда.
Досуг
Каждый день с детьми работает профессиональная и сплоченная команда вожатых, воспитателей, руководителей кружков, физруков. Проводятся спортивные праздники, состязания, туристические эстафеты, соревнования по футболу, пионерболу, настольному теннису, плаванию (открытый бассейн).
Достаточно часто проходят развлекательные мероприятия: конкурсы, постановки тематических клипов, концерты, дискотеки. В середине каждой смены отмечается «Экватор» или «Новый год». Также детям предоставляется возможность экскурсий (за дополнительную плату).
На территории есть: открытый бассейн, футбольное поле, открытая баскетбольная площадка, площадка для волейбола, спортивная игровая площадка с тренажерами, настольный теннис, клуб, кинозал, библиотека, дискотечный зал, концертный зал с современной аудио и осветительной аппаратурой.
Документы
Что необходимо для зачисления в лагерь?
– Копию документа удостоверяющего личность родителя
– Копию документа удостоверяющего личность ребёнка
– Справку с места работы/ копию свидетельства о регистрации ИП
– Справку о прописке ребёнка
Адрес: Владимирская область, Собинский район, п/о Бабаево
Юлия Митина
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