Двойная радуга озарила небо

Жители Гусь-Хрустального накануне стали свидетелями первой в этом году двойной радуги. Разноцветные полукруги словно перешагнули через весь город. Фотографии оптического явления разлетелись по Интернету. А вы знаете, что согласно народным поверьям, двойная радуга сулит исполнение желаний? Издревле она считалась хорошей приметой. Увидеть ее наши предки считали к удаче. Существовала легенда, что если найти место, где арка упирается в землю, там стоит искать клад. А пробежаться по радуге — значит, обрести счастье в жизни. Полюбуйтесь замечательным фото! Пусть и вам повезет!

Полина Тарбеева

Фото группы “Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ]” в “ВКонтакте”