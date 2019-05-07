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Диспансеризацию теперь можно проходить каждый год

Минздрав утвердил новые правила 

Диспансеризацию жители Владимирской области теперь будут проходить по-другому. В России вступил в силу новый порядок профилактических медицинских осмотров. Он утвержден приказом Минздрава. Если раньше диспансеризация проводилась раз в три года, то теперь такая периодичность будет сохранена только для молодых людей 18-39 лет. Те, кто старше 40 лет, смогут проходить ее ежегодно, сообщает “Российская газета”.

Еще одно из новшеств – людям старше 40 лет будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Тех, кто моложе, терапевт будет осматривать, чтобы определить, есть ли у человека визуальные или иные локализации онкологических заболеваний. В том числе будут осматриваться кожные покровы и слизистые губ и ротовой полости, проводиться пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

Будут брать общий анализ крови, в том числе смотреть гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, измерять внутриглазное давление и проводить другие медицинские манипуляции. При этом, как и раньше, диспансеризация останется бесплатной и добровольной.

Ольга Ефремова

Фото: dailypharmanews.gr

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