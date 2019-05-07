День радио, или Чего боятся повелители эфира?

Сегодня в России отмечают День радио. Праздник этот смело можно назвать народным, так как радио мы слушаем и на работе, и в дороге, и на отдыхе. Оно с нами везде! А с появлением Интернета нам стали доступны еще и радиостанции всего мира. Анастасия Колова – главный редактор «Авторадио-Владимир», работает в радиоэфире 8 лет. Настя рассказала нам, как попасть на радио, чего боятся ведущие и что делать, если во время эфира в окно залетела птица.

– Как попасть на радио? И это самый популярный вопрос, так как работа радиоведущего – работа мечты для многих.

– Я училась на филологическом факультете ВлГУ имени Столетовых. А после волею судеб оказалась в Краснодаре, где с 2005 года проработала 5 лет на телевидении. Потом снова вернулась во Владимир, свободных вакансий на местном телевидении на тот момент не было. И я пошла на радио, воплотив таким образом свою мечту! Да -да, мне всегда хотелось работать на радио.

Но все было не так просто для меня. На Кубани я приобрела местный выговор, который в радиоэфире Центрального федерального округа был неприемлем. Мне дали шанс. Я три месяца приходила на работу, но в эфир меня не выпускали, загрузили другими делами. И все эти месяцы я занималась с педагогом, каждый день работала над голосом, над речью. Это только кажется, что все легко. Нагрузка была огромная. Приходила домой, и мне казалось, что я поле вспахала. Зато потом, когда вышла в эфир, это было счастье! Я вела «Народные новости», теперь я главный редактор. На радиостанциях проводятся кастинги, дерзайте!

– Работа радиоведущего сложна?

– Некоторые считают, что все легко и элементарно: пришел, сел красивый, микрофон включил и болтаешь. Нет, ребята, эфир – система сложная. Чтобы 2-3 минуты твоего монолога лились как песня, нужно несколько часов серьезной подготовки, работа с информацией.

– Всегда успеваете включить нужный трек?

– Все давно уже делает компьютер, стоит специальная программа. И даже если отключат свет, у нас есть резерв, мы в эфире будем!

– Чего боятся радиоведущие?

– Оговорок. Кто-то из наших новостников как-то выдал в эфир: «Педагог гога» (вместо года). Шутим до сих пор. Было еще «пособие на повреждение».

Меня, например, нельзя смешить перед эфиром. Я не могу себя контролировать, остановить смех. Как-то ди-джей мне показал жест, мол, продолжай, а мне так смешно стало. И всю программу просмеялась. Было нелегко с собой справиться.

Еще случай был: лето, жара, аппаратура греется, тепла добавляя, открыли окно. А к нам птица на прямой эфир залетела. Мы боялись, что она начнет чирикать у микрофона. С тех пор окна держим закрытые, включаем кондиционер. Еще когда была серия эвакуаций в городе, переживали, что сирена начнет выть, придется во время новостей покидать студию, но все обошлось.

– По голосу вас узнают?

– Когда у «Авторадио» и Мир-ТВ были совместные проекты, то узнавали. А так обычно нет. Но всем хочется увидеть, как выглядят радиоведущие, ди-джеи. По голосу складывается один образ, а в реальной жизни мы оказываемся другими. К нам приходят слушатели за призами и говорят: «Ой, вы такой (такая), а мы вас другим представляли!»

– Пожелания коллегам в праздник?

– Хороших новостей, чистых эфиров!

– А тем, кто еще только мечтает работать на радио?

– Я желаю работать над собой, над дефектами речи, над боязнью публики. Верьте в себя! Занимайтесь самосовершенствованием, больше читайте, говорите много вслух, расширяйте кругозор. Если у вас хорошая речь, но вы мало знаете, вас вряд ли возьмут.

Пять фактов о радио

День радио в России отмечают 7 мая, так как в этот день в 1895 году Александр Попов, известный русский физик, успешно провел сеанс связи с помощью созданного им радиоприемника. .В первом радиоэфире в 1906 году для широкой аудитории звучали цитаты из Библии. Первое в мире политическое событие, переданное по радио, связано с Россией. В 1917 году по радио объявили об Октябрьской революции. Первое вещание радио в Интернете началось в 1993 году. Радиостанция называлась “Internet Talk Radio”. Знаете ли вы, что в России около 73% радиослушателей предпочитают слушать радио в автомобиле.

Елена Середина

Фото Анастасии Коловой