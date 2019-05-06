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Владимирцы напишут «Диктант Победы»

Проверить свои знания могут все желающие

Владимир присоединился к исторической акции «Диктант Победы». Всероссийскую контрольную работу на тему Великой Отечественной войны жители областного центра смогут написать уже завтра, 7 мая, в ВлГУ. Желающих ждут в аудиториях № 335 и 224 корпуса № 1 ул. Горького, д. 87.

Диктант состоит из 20 вопросов, призванных проверить знания истории войны и ее героев. На выполнение заданий будет отведено всего 45 минут. Регистрация участников начнётся в полдень. Затем пройдёт инструктаж по заполнению бланков. Непосредственно сам диктант участники акции начнут писать в 14.00.

Всем участникам акции выдадут памятные дипломы. Результаты будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф 12 июня. Победителей определят на местном, региональном и федеральном уровнях.

Во Владимирской области диктант также можно написать в Коврове, на базе Ковровской государственной технологической академии им. В.А.Дегтярева.

Ольга Ефремова

Фото: novostipmr.com

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