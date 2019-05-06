В Ковровском районе курица перезимовала в пустой деревне

Может ли обыкновенная домашняя курица самостоятельно перезимовать в наших краях – без тепла, корма, ухода и присмотра? Те, кто держит птицу на своих подворьях и, как принято говорить, трясется над своими курочками, уточками, гусями или индюками, однозначно ответят – нет. И будут не правы. Доказательством тому является удивительное происшествие в Ковровском районе, где забытая дачниками курица умудрилась в одиночку пережить позднюю осень, зиму и почти две трети весны!

В маленькой деревеньке Плохово Иваново-Эсинского сельского поселения Ковровского района уже почти три десятка лет жительствуют дачники Мельцаевы. Приезжают они туда обычно в конце апреля, а уезжают в город во второй половине октября. С давних пор они держат там кур, а прежде, когда лет было меньше, а сил – больше, разводили еще гусей, индюков, коз и поросят. Сейчас у них остались только куры, которых после окончания очередного сезона они увозят на «ГАЗели» в свой городской сарай. Так было и в октябре прошлого 2018 года. Как обычно пенсионеры собрали свои пожитки, поместили в грузовичок куриное поголовье, а также кошку Василису, и отправились в город до следующей весны.

Правда, при отъезде случилась неприятность: одна из курочек потерялась! Искали ее, звали – бесполезно. Нет и все тут! Подумали, может, лиса утащила: когда-то давно такая неприятность там случалась. Что же тут поделаешь? Погоревали и уехали.

В конце нынешнего апреля они вновь приехали в свою деревню и отдались обычным весенним хлопотам с приведением в порядок участка, перекапыванием грядок, посадками, обустройством теплиц и прочими хорошо знакомыми всем, кто привык трудиться на земле заботами. Вместе с хозяевами и Василисой вновь перебрались в деревню и их пернатые: 17 кур и один петух. А спустя пару дней, загоняя кур вечером в курятник, хозяйка, Любовь Николаевна, по привычке пересчитав свою живность, с удивлением обнаружила, что вместо 18-ти единиц у нее получилось 19.

Наверное, ошиблась, подумала пожилая женщина. Стала пересчитывать. Однако у нее опять получилось 19. Еще раз попробовала – вновь такой же результат. Потом несколько раз считала вместе с супругом. И каждый раз выходило, что хотя петух, как и положено, имелся в единственном числе, на одну курицу неизменно получалось больше!

Утром стали разбираться. Выпустили из сарая кур и стали их рассматривать. Это только для посторонних все куры, или, скажем, гуси, одинаковы. Хозяева знают каждую птицу, как принято говорить про людей, в лицо. Неудивительно, что они быстро обнаружили «лишнюю» курицу. Она была заметно худее и пугливее остальных, которые от такой товарки поначалу тоже несколько сторонились. И это оказалась та самая курочка, которая потерялась в октябре!

Ошибиться тут невозможно. На десяток с лишним километров в округе никто кур сейчас не держит. Изрядно пооскудели когда-то многолюдные село Новое, деревни Серково, Щиброво и Плохово, а от иных окрестных деревень нынче и вовсе ничего не осталось. Так что чужой курице там взяться просто неоткуда. Да и Любовь Николаевна клянется, что это ее курица, пропавшая осенью.

По всей видимости, несушка загулялась и не услышала отъезда. А потом сумела пережить минувшую, кстати, достаточно мягкую зиму без сильных морозов. Осталась одна в безлюдной в ту пору деревеньке за 50 километров от города в развалинах соседнего брошенного дома, обитая под ветхой крышей среди старого сена и остатков зерна. Тем не менее, случай поистине удивительный. «Зимовщица» провела в одиночестве более полугода и выжила вопреки всему (до нее не добрались распространенные в тех местах лисы и енотовидные собаки), а когда хозяева вернулись, она пришла на свое прежнее подворье.

Теперь пропащая хохлатка, которую Мельцаевы в шутку зовут не иначе, как «наша партизанка», вполне адаптировалась и практически ничем не выделяется среди остальных курочек, разве лишь худее остальных и спит на отдельном насесте. Видимо, партизанское прошлое все-таки сказывается. А Любовь Николаевна исподволь порой нет-нет да пересчитает вновь свое поголовье. И каждый раз оказывается, что все на месте: 18 кур и один петух!

Николай Фролов

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