Немцы любят быструю езду и кофе

Виктория Кожина уже три года живет в стране Баха, Гете и Канта. Специально для наших читателей она расскажет, чем дорожат немцы, как в жизни проявляется их прагматичность и что принято в немецких семьях. А еще, в чем немки выходят замуж и с кем рожают детей? Легко ли в Германии получить водительские права и поступить в гимназию?

Две страсти – футбол и скорость

– Какие они немцы? Чем живут?

-Я живу в городе Оберндорф. В моем районе нет беженцев и иностранцев, здесь живут исключительно немцы. В начальной школе, где учился мой ребёнок, из иностранцев был он и ещё два мальчика с африканскими корнями и турецкими. Но если ваш ребёнок учится в большом городе, иностранцев много. Моя хорошая знакомая живет в Бонне. В классе, где учится ее ребёнок, есть только 3 семьи с обоими родителями немцами.

Немцы любят шутить и хорошо владеют искусством «смолл-ток» (разговор ни о чем). Здесь запросто здороваются при встрече с малознакомыми людьми. На улицах и в магазинах вы не увидите хмурых, недовольных лиц. Немцы никогда не покажут, что у них плохое настроение, будут приветливы по отношению к детям на улице. Место, где живу я, – провинция с классическими частными домами, цветущими садами и зеленью. Около каждого дома в течение года хозяева сажают много цветов, трава всегда аккуратно подстрижена, из окошек выглядывают забавные фигурки, вазочки и статуэтки. Я стараюсь всегда сдерживать себя при походах в магазины от покупок всех этих милых домашних украшений, которые делают каждый дом уютным.

– Чем увлекаются твои нынешние сограждане?

– Практически каждая фрау и многие мужчины, да и дети, на праздники надевают свои традиционные национальные костюмы. Часто в них женятся, выходят замуж! Стоят костюмы дорого, продаются в специализированных магазинах. Сама я пока ещё такой костюм не приобрела, но нахожу эту традицию замечательной.

Немцы живут двумя страстями: футболом и скоростью. Они огромные фанаты своих футбольных команд. И ловят адреналин от езды на хороших авто, таким образом выплёскивая свои эмоции. А еще они обожают автогонки! Есть профессионалы, любители, болельщики. Немцы покупают гоночные машины, готовят их к гонкам. И всей семьей в выходные едут на гоночные трассы, а потом после соревнований устраивают пикники, общаются. Мой муж Хеннинг – фанат гонок, может часами рассказывать о них. До сих пор в гараже гоночное авто, другое продал, возраст не тот уже, чтобы гонять. Да и из-за семьи перестал.

Немцы всегда приветливы и доброжелательны, но они другие. Я эмоциональный человек, но на контакт иду нелегко. И пока я не нашла здесь таких подруг, как в России. Думаю, сказывается разность культур: это не пропасть, но два берега, через которые мне предстоит ещё построить мост.

Немцы очень трудолюбивые. Например, рабочий день моего мужа начинается в 7.00 и заканчивается в 17.00-18.00 часов. Суббота и воскресенье могут быть тоже рабочими. Как руководитель и владелец бизнеса он считает это совершенно нормальным. Оплата труда в Германии почасовая. Рабочий день рядового немца может начинаться и в 4 утра, тогда он закончится в 15.00-16.00 Женщины с детьми легко находят рабочие места с режимом работы до 13.00-14.00 Они могут спокойно совмещать работу и уход за детьми. Причём, если мужчина работает в полной мере, это ещё не значит, что он не имеет никаких домашних обязанностей. Мой муж, например, приходя с работы, убирает посуду в посудомойку, наводит порядок на кухне, выносит мусор.

Кофе, мороженое, колбаса

– Как тебе немецкая кухня?

– Угроза для фигуры! Утро здесь начинается с ароматного кофе и булочек. Мы не покупаем хлеб в супермаркетах: он по вкусу отличается от хлеба в булочных! Ассортимент выпечки огромен, качество приятно удивляет. Стоимость булочки – от 90 центов. Консервантов нет, поэтому на 3-4 день хлеб уже черствый. Пекарни начинают работать с 2-3 часов ночи, чтобы к 6-7 утра к завтраку всегда был свежий хлеб, его по желанию нарезают тут же при вас. Если вы с ребёнком, то бесплатно ему предлагают белую булочку, а в колбасной лавке – кусочек мясной колбасы.

Вкус мяса, колбас, яиц, молочных продуктов, овощей и фруктов здесь – забытый вкус моего детства, как из бабушкиной деревни. Ассортимент мясных и колбасных прилавков также заставляет задуматься над фигурой. Немцы любят устраивать пикники в выходные, праздники и вечеринки с колбасками разных сортов, которые сами готовят на гриле. И, конечно, к ним подают традиционный пенный напиток.

Ещё немцы очень любят кофе, пьют его часто в течение дня. Немки знают много достойных рецептов пирогов к кофе. Традиционный немецкий пирог может испечь каждая фрау. К кофе подают также сливки, конфитюр, венские вафли, торт.

– А первые блюда?

– Я, например, люблю супы. И здесь их тоже готовят: сырные, овощные, томатные. Мне нравится, что здесь большой выбор овощей и кореньев для супов. В Германии я научилась готовить шницель, хотя это чисто австрийское изобретение. Шницель подают в ресторанах с жареной картошкой, с картофельным пюре, с картофелем во фритюре, с грибным соусом. Ужин на одного человека со спиртными напитками стоит 30-50 евро. По моему опыту, хорошими ресторанами считаются рестораны при гостиницах.

И еще немцы обожают мороженое. Заказывают его в кафе (предпочитая итальянское) с различными сиропами, шоколадом, фруктовыми добавками. Часто покупают несколько разных сортов шариков мороженого в хрустящей вафельке. Мороженое, кстати, в кафе можно заказать с собой домой, его упакуют в лучшем виде, украсят, и в течение 20 минут оно не растает и не растечется.

Немцы часто завтракают в булочной, обедают в кафе или что-то могут купить на вынос в «мэтцгерай» (мясной лавке). Готовая еда очень отличается от российской: салаты и мясные изделия приготовлены как дома. Ужинать немцы стараются в кругу семьи, за большим столом, делясь новостями, спрашивая у детей, как они провели день.

Сдал, права получил и поехал

– Трудно было получить водительские права?

– В России я посещала курсы вождения, но из-за нехватки времени, постоянной загруженности на работе, так и не довела дело до конца. Свои водительские права я получила в Германии. Права, которые ты получаешь здесь, очень отличаются от российских.

Во-первых, здесь их невозможно купить – только учиться. Права здесь получают почти все с 17 лет. Затем год (до 18 лет) ездят только с сопровождением родителей, родственников. И только с 18 лет можно кататься самостоятельно. Во-вторых, получить права в Германии – удовольствие не из дешевых. 45 минут вождения стоит 50 евро. Как минимум нужно откатать 12 обязательных занятий (по 90 минут). Плюс нужна оплата теории, которая обязательна, и экзамена (примерно 200 евро).

– Обучение идёт как в городе, так и на автобане, где ты должен откатать определенное количество часов. В крупных городах в экзамен обязательно входит автобан. Также ты должен откатать с инструктором несколько часов в темное время суток, отработать задний ход, параллельные парковки и парковки между машинами. Причём все это делается не для галочки, а инструктор чётко следит, чтобы ты уверенно ездил, иначе до экзамена не допустит.

Училась я очень долго. Нервов при этом потратила уйму. Моя маленькая дочь Мария ездила вместе со мной во время учебы с инструктором! Он забирал нас на машине из дома. Дочке на тот момент исполнилось 1,5 года, с кем-то оставить ее возможности не было. Практический экзамен длился 45 минут. Права вручают сразу же, если сдал. Учат здесь так, что, получив права, я сразу села и поехала на машине, на которой за мной приехал муж. И вот уже больше полугода я за рулём почти каждый день.

Главное – не раннее развитие, а счастливое детство

– Дочку в детский сад записала? Мы вот до сих пор заранее записываем и ждем, иногда очень долго.

– В Германии ребёнка можно отправить в детский сад с 2 лет. В детские сады здесь тоже записывают детей заранее – в «лист ожидания». В Германии даже популярна шутка: как только женщина узнает о своей беременности, она звонит по двум номерам — отцу ребенка, чтобы сообщить новость, и в детский сад, чтобы записаться на очередь. Оба работающих родителя, студенты, многодетные семья имеют преференции. Нам повезло, как и хотели, получили место с 3 лет для дочери, да и город у нас небольшой, проблем с садиками нет.

Такого большого количества развивающих курсов и групп для дошкольников, как в России, здесь нет. Считается, что самое главное для ребёнка – не ранее развитие, к чему стремятся многие российские родителей (я так же воспитывала сына), а счастливое детство. Ограничений в воспитании в этом возрасте мало: детей не бьют, не ставят в угол, не повышают на них голос. Одежду покупают удобную и практичную, чтобы ребёнок мог сосчитать все лужи после дождя, полежать на асфальте, если захотелось. Здоровые продукты не навязывают. В садах отсутствуют завтраки, есть только обеды. Дети посещают сады в основном до 13.00-14.00, лишь маленькое количество детей остаётся до 16.00

Меня, конечно, очень огорчило, что интенсивного развития в группах для дошколят нет, как и нет дополнительных развивающих групп для школьников. Считается, что ребёнок должен дополнительно заниматься, если только он очень сильно отстаёт от сверстников в классе. И тогда ему предлагают посетить «фердерунтеррихт» (что-то типа уроков для отстающих в школе). Ребёнку дают дополнительные задания для наверстывания школьной программы.

Куда пойдет учиться ребенок – решает учитель

– Как дела со школьным образованием в Германии?

– После детского сада с 6 лет дети поступают в первый класс начальной школы. Первый класс – это что-то типа нашего последнего года в детском саду, занятия проходят в основном в игровой форме. Начальная школа – 4 класса.

После 4 класса ребенок получает аттестат («Zeugnis»), где стоят отметки. В Германии – 6 балльная система, 1- это высший балл. В аттестате кроме отметок есть описание вашего ребёнка как личности: его способность коммуницировать с другими детьми, поведенческие способности и рекомендация выбора дальнейшего заведения. Если в аттестате написано «рекомендую Hauptschule», вас не возьмут в гимназию ни при каких условиях. Да, куда пойдёт учиться ребёнок, решает учитель начальной школы!

И вариантов здесь три. Во-первых, гимназия (с 5 по 12 класс) для успешных в обучении детей. И гимназия предполагает в дальнейшем поступление в институт. В гимназии дети обязательно изучают 2 языка, и есть выбор изучения второго языка. Например, можно выбрать латынь, если хочешь стать врачом. Во-вторых, «Realschule» – «реальная школа» для детей со средними успехами (с 5 по 10 класс). Там дети получают в конце обучения возможность приобрести профессию и потом сразу работать, но можно после неё продолжить обучение в гимназии. В-третьих, «Hauptschule» – «основная школа» для тех, кто совсем не хочется учиться, но надо (с 5 по 9 класс).

Учебу в 5 и 6 классе принято считать пробной ступенью. За это время становится ясным, правильно ли выбран тип школы для ребенка. Преподаватели наблюдают за учеником и способствуют развитию знаний, навыков и способностей. Если ребенок плохо учится на пробной ступени, то ему могут предложить повторить еще раз 6 класс.

Каждые полгода проверяется, может ли учащийся поменять форму школы – перейти в реальную школу или в гимназию. Если ученик хорошо закончил «Hauptschule», он может сдать экзамены и продолжить обучение в «Realschule».

– Сын в начальной школе?

– Егор первый год учится в гимназии. Первое полугодие закончил с одними 1, кроме немецкого языка и рисования. В начальной школе у нас была учительница – фрау Кисснер. Она родилась в России, потом переехала сюда. И это была самая строгая учительница в нашей школе! В итоге почти половина класса поступили в гимназии. У нас были 2 и 1 по всем предметам, а в гимназии наш аттестат сразу же улучшился. Сын сказал, что после начальной школы в гимназии учиться стало значительно легче. В немецкой школе свободы больше. Во Владимире сын учился в 23-ей гимназии, так что есть, с чем сравнить.

– Что еще удивило в немецком образовании?

– В Германии в начальной школе большие паузы, и ученики обязательно должны выходить на улицу для игр на свежем воздухе. Обедов нет, дети берут еду с собой (сухой паек). В гимназии уже есть кафе. По дороге в гимназию Егор может зайти в булочную и что-то взять себе на перекус. Но перемены в гимназии короткие, на улицу уже не выходят, успевают только из класса в класс перейти. Зато до 9 класса дети заканчивают уроки до 13.30 В 14.00 мое чадо уже дома. И никакой учебы в субботу.

Система образования подразумевает, что весь материал усваивается на уроке. Домашнее задание дается на уроке, дети делают все самостоятельно, без всяких вызовов к доске, остаток доделывают дома. Егор делает все быстро, поэтому дома остаются 1-2 задания, а бывает и ничего не делает, повторяет только устные предметы к тестам, может по-немецкому что-то написать. Такое обучение возможно, если ты действительно собран на уроках, не отвлекаешься. Дети отвечают сидя, школьной формы нет. В нашей гимназии можно заказать по желанию различную одежду с фирменным цветом и логотипом гимназии. И все это охотно делают, посещая гимназию в форме.

– В российской школе приходится часто платить за рабочие тетради, контурные карты, какие-то взносы в пользу класса/школы, как тут?

– Мы посещаем городскую гимназию, есть еще частные. Все гимназии у нас бесплатные. Слышала от знакомых, что в Бонне, например, платят – 20-30 евро в месяц. Перед началом учебного года выдаётся список, что нужно приобрести. Как правило, это канцтовары и тетради. Больше вы ничего не платите в течение года. Экскурсии в начальной школе бесплатны, их оплачивали из фонда школы. На различные праздничные мероприятия родители приносят сладости, которые готовят сами, потом их продают за небольшие деньги на празднике, вырученные деньги сдаются в фонд школы.

Мой сын посещает футбольную секцию бесплатно. Тренеры занимаются на добровольной основе, без заработной платы, в свободное от работы время. На футбольных турнирах, на играх с другими командами родители организовывают продажи еды (напитки, вафли, колбаски с булочками), собранные деньги идут в фонд футбольной секции.

Каникулы во всех землях Германии начинаются по-разному. Делается это для того, чтобы в период каникул не были загружены автотрассы, аэропорты. Каждый год у нас каникулы по плавающему графику. С посещением образовательных заведений здесь очень строго. Если ребёнка болен или должен посетить врача в учебное время, то родители утром должны позвонить в школу и предупредить об отсутствии. Иначе ребенку будет засчитан прогул. В аэропорте полицейский может остановить ребёнка школьного возраста, попросить документы и поверить по месту жительства, находится ли ребёнок на каникулах в данный момент. Если отпуск взят в учебное время, то родителям грозит штраф. В итоге билеты в каникулярное время во всех регионах Германии, как и цены на отели и различные развлечения, подскакивают в несколько раз.

На роды с мужем

– В Германии очень дорогая страховка. Застраховано все: машины, недвижимость. Медицинская страховка также должна быть у всех. Отчисления идут от заработной платы. Некоторые услуги не входят в оплату страховки и оплачиваются отдельно. Впервые с медицинскими работниками я столкнулась при постановке на учёт по беременности. Здесь можно в частном порядке за деньги встать на учёт, можно по страховке. Самое интересное – лечить и обследовать тебя может один и тот же врач, который ведёт приемы на платной и страховочной основах. Медикаменты получают по рецепту.

Медперсонал очень приветливый и улыбчивый. Очереди к врачам часто такие же, как и в России. Но больницы и частные кабинеты здесь совершенно другие: все чисто, с местами для сидения, для детей в комнатах ожидания сделаны игровые уголки с книгами и игрушками. При посещении детского врача тебе предлагают пройти в кабинет, где можно приготовить ребёнка для осмотра, а потом к вам заходит врач, осматривает ребёнка, дает рекомендации. Никто не лезет к вам в кабинет, не просит выписать справку, задать вопрос, посмотреть ребенка без очереди. После осмотра одеваешь ребёнка и идёшь спокойно домой.

В Германии можно рожать в специализированных роддомах и в общих больницах. Заранее беременных не укладывают в больницы, так как пребывание стоит больших денег. Палата для роженицы напоминают комнату отдыха в санаториях. Медперсонал приходит по вызову. Нажимаешь на кнопочку, заходит «хебама» (медсестра). Санузлами оборудована каждая палата. Еду приносят, меню согласовывают предварительно с каждым пациентом. Можно заказать отдельную палату за деньги, в ней муж может остаться с женщиной после родов.

Кстати, мужья присутствуют как при родах, так и при операции кесарево сечение. Ребёнка отдают сразу маме или папе, по обстоятельствам. Ребенок находится все время с мамой. Одежду малышу выдают в больнице, детей не пеленают. Посещение пациенток свободное, приходят в палату родственники на неограниченное время, приносят все, без ограничений. Перед выпиской спрашивают желание родителей на размещение фото малыша в газете. Это самая обычная региональная газета, в которой печатают новости, а на одной из страниц размещают фото деток, родившихся в клинике за месяц.

В течение недели после родов домой к роженице приходит медсестра. Она контролирует вес, помогает при проблемах при грудном вскармливании, отвечает на вопросы, помогает первый раз искупать малыша. Затем в течение месяца приходит уже раз в неделю. Для меня, как для иностранки, это было неоценимой помощью.

Кстати, в больнице, где я стояла на учёте по беременности, одним из врачей, ведущим приём в женской консультации, была врач родом из Болгарии. Два моих анестезиолога хорошо говорили по-русски, так как имели польские корни. Иностранцев здесь очень много. Я говорю по-немецки свободно, но с большим акцентом и иногда с ошибками. Могу сразу узнать, если человек имеет русские корни. А вот муж определяет иностранцев по произношению в первые пять минут разговора, даже если они не делают ошибок в речи.

О личном пару слов

– Не могу не спросить: как же ты вытянула такой счастливый билет? Все ли тебе нравится в твоем муже?

– С мужем я познакомилась через мою сестру, которая живет в Швейцарии. Знаешь, среди русских бытует мнение, что немцы жадные, экономят на всем, в гостях детей ничем не угощают. Я, когда посещала курсы немецкого языка в Эрлангенском доме, часто об этом слышала.

Все зависит от того, с кем вы знакомы. Тот круг немцев, с которыми я общаюсь, очень отличается от описанного выше. Да, мой муж, уходя из дома, не оставит включёнными свет и воду (мы также в России этого не делаем), но и вернувшись домой, не станет сидеть с фонариком или со свечей по вечерам. А живем мы в частном трехэтажном доме с садом и двумя гаражами. И самое дорогое при оплате коммунальных услуг, конечно, электричество и отопление.

Более того, расточительнее кавалера, чем мой муж, я не встречала даже в России. Вопроса о том, кто оплачивает счет в ресторане, не возникало! Оплату курсов для изучения немецкого языка для моего сына перед переездом в Германию мой будущий муж сразу же взял на себя. Когда мы только познакомились, он сразу же выслал мне документы об оплате номера гостиницы, билеты на самолёт, хотя я долго не хотела принимать такие подарки. Когда я приехала в Германию на постоянное место жительства, мой муж, зная, что я не буду работать первое время, открыл на мое имя счёт и карточку, чтобы я могла свободно оплачивать покупки и вести хозяйство, не прося у него постоянно на что-то деньги.

Да, мой муж не делает мне сюрпризы в виде каких-то подарков, наверное, так проявляется немецкая прагматичность: а вдруг не угадает. Но он заранее всегда узнает, что бы я хотела получить. На все наши даты, про которые я сама иногда могу забыть, дарит цветы. То же самое я могу сказать про семьи наших родственников: немцы – мужчины очень дорожат отношениями, много делают для комфорта своих детей, для их образования, отдыха.

Кстати, детям на праздники здесь очень часто принято дарить не подарки, а деньги или подарочные карты. Да, так просто решается вопрос подарков. Мой сын таким образом копит приличные суммы и может купить телефон или планшет сам. Когда ребенок родился, на его имя открывают счет. К совершеннолетию у ребёнка есть небольшая сумма, которой он может распоряжаться.

– И традиционный вопрос. По России скучаешь?

– Скучаю, конечно. За 3 года, к сожалению, я ни разу не была в России. Скучаю по маме, она во Владимире так и живет. Скучаю по моим подругам, по моим коллегам с последнего места работы. Все остальное, конечно, здесь у меня есть и даже больше. Я наконец-то осуществила все мои мечты о семье, о счастливом браке с человеком, который меня понимает с одного взгляда. Мы смотрим, как говорится, всегда в одном направлении, несмотря на то, что мой муж не говорит по-русски, а я не всегда могу выразить мои мысли правильным немецким языком. Любовь помогает понять друг друга и без слов!

Елена Середина

Фото из архива Виктории Кожиной