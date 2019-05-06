Нас любят потому, что любим мы

Говоря про отношения, каждый из нас вкладывает в это какое-то свое понятие. Сегодня вместе с основателями “Школы счастливых отношений” во Владимире Игорем и Натальей Чиркиными мы обсудим несколько практических вещей, которые смогут превратить долгий и потерявший яркость брак в теплые, исцеляющие отношения. В их семье это получилось!

Одни люди ждут от своего партнера, что тот будет понимать их с полуслова. А еще лучше – читать или еще лучше – читать мысли на расстоянии. Просто сказка, ведь правда же? Другие – постоянно что-то ждут от второй половины, при этом считая, что она обязана постоянно доказывать свою любовь правильными поступками с точки зрения ожидающей стороны. Третьи вообще ничего не ждут, и отношения носят чисто формальный характер: «Так должно быть, потому что так положено. Я муж и зарабатываю деньги, а ты жена – вот тебе хозяйство и дети, пожалуйста, обслуживай, но при этом мне совершенно неинтересно, что в твоей жизни происходит: о чем ты думаешь, о чем волнуешься, что не дает тебе спать по ночам. И, конечно же, набирающая новая тенденция отношений, когда партнеры вообще не живут вместе, а ходят в гости друг к другу на свидание и, пообщавшись несколько часов, разбегаются по своим делам, чтобы не мешать наслаждаться каждому своей жизнью. Этакая «семья напрокат».

Семья=война?

Все эти варианты отношений присутствуют в нашем современном обществе. Мы можем с вами все это наблюдать либо у себя в семье, либо у знакомых. Просто оглядитесь вокруг, и все эти варианты предстанут перед вашими глазами. Но ни один из этих видов взаимодействия не приводит к тому, чего мы с вами подсознательно ожидаем от отношений, а именно – к семейному теплу и уюту. Каждый день – это боевые действия местного значения, где нельзя отдать ни пяди своей земли. Семья превращается не в то уютное место, о котором мы так с вами когда-то мечтали, и где вы должны отогреться от холода, придя с морозной улицы, а в горячую боевую точку, где приходится думать, как вообще выжить. Иной раз, поразмыслив, приходишь к выводу, что лучше я померзну здесь снаружи, чем полезу париться внутрь.

Что делать и куда бежать от такого «счастья»? Как правило, применяется стандартный набор средств и методов:

Бросить все и уехать к маме или к подруге на несколько дней. Это самый популярный способ у женщин. У мужчин такой отдушиной является рыбалка на выходные или что-нибудь чинить в гараже. Очень напоминает некоторую передышку между раундами тяжелого боя, чтобы перевести дух.

Обвинить своего партнера в том, что на него ушли лучшие годы своей жизни, и пусть он чувствует себя виноватым.

Я уже молчу про современных экстрасенсов, ворожей и колдунов с их услугами по нормализации отношений по фотографии методом заклинаний.

А вот современная молодежь вообще предпочитает себе нервы не портить, а сразу переходить к более радикальным методам. Просто взять и развестись. Вот так просто. И гори оно все огнем, я не в чем не виновна, потому что он дурак, не оценил меня по достоинству. А ведь такая девушка как я обратила на него внимание. Он должен был в ногах валяться, а он не оценил. (Мужской вариант: я такой супер-пупер самец: и работаю, и половину зарплаты ей отдаю, и мусор выбрасываю по выходным. Да она тапочки в зубах должна приносить в знак благодарности!)

К большому нашему сожалению мало кто из людей задается вопросом, а что вообще происходит, почему наши отношения скатились в это состояние, что можно сделать нам вместе, и что именно я могу предпринять для улучшения взаимодействия. А если и задаются, то идут искать информацию у подруг или друзей, которые сами находятся в таких ситуациях, что просто печаль. И они дают советы, уже исходя из своего, причем неудачного, опыта. Можете себе представить, в каком находится состоянии спрашивающий, когда ему говорят следующее: а возьми да разведись и все станет нормально. Как это похоже на больного, которому в результате самолечения ампутировали ногу, и он продолжает самолечиться и учит этому других!

В ведь именно сами участники отношений и являются причиной их разбалансировки. А если и осознают это, то обратиться к специалисту не позволяет гордость. Типичный ответ: «Мы сами разберемся!» При этом пара продолжает страдать от невозможности разрешить ситуацию, которая сложилась именно у них в семье.

Огородик любви

Решение вопроса находится на поверхности, только надо его увидеть. Посмотрите на успешных садоводов, у которых осенью полки ломятся от продуктов. Если сравнить отношения, например, с банальными огурцами, то можно увидеть четкую закономерность. Вы сможете рассчитывать на богатый урожай только в том случае, если создали все условия для роста. Это, вроде, само собой понятно. Но для того, чтобы создать те самые необходимые условия, вам придется хотя бы прочитать специализированную литературу про огурцы.

Обратите внимание на следующие слова: «Вы сначала изучите теорию, а уже потом начнете практиковать». Если вы впервые услышали про огурцы и что-то узнали о них по слухам, то рассчитывать на хороший урожай не придется. Знание – сила, не зря же говорят. Неужели вы считаете, что человеческие отношения проще огурцов? Отношения – это такое же зернышко, которое было посажено вами обоими. Оно начало расти и будет развиваться, пока есть условия. А именно: земля и вода. Как только вы перестанете поливать – все! Растение погибает.

А что же у людей будет такой плодородной почвой и живительной влагой, способной всю жизнь питать отношения любовью? И здесь на помощь приходит теория, элементарные знания о нас, людях. Это то, о чем нам не рассказывают в школах и институтах. Хотя любой человек должен это знать, как тот огородник-любитель, желающий получить огромный урожай огурцов со своей грядки.

Куда идем?

Первое, о чем надо помнить, говоря про отношения со второй половиной, – это ваша цель. Ведь вы когда-то давно не просто по любви вышли замуж или женились, а с каким-то расчетом. Вы на что-то рассчитывали. И чем быстрее вы в этом себе признаетесь, тем проще будет понять, что именно вам не дает ваш партнер. Мы любим человека за то, что он любит нас – и никак иначе. Альтруизма надолго не хватит. Со всей ответственностью заявляю, что самые крепкие браки – это браки по расчету. И это подтверждают все психологи в мире. Когда оба получают то, на что рассчитывали. Тогда это гармоничные отношения, от которых получаешь удовольствие. «Любовь по любви» – это одна из самых больших иллюзий продвигаемая современным кинематографом и литературой во все времена. Но такая любовь ломается, как карточный домик при первом же порыве ветра бытовых проблем. Вашей целью будет та самая плодородная почва, за которую ваши отношения будут держаться своими корнями, чтобы не улететь от штормового ветра перемен, который постоянно дует в нашем изменчивом мире.

Наливаю чай – подразумеваю любовь

А вот с водой, которой надо поливать растение каждый день, нужно быть повнимательней. Если мы с вами понимаем, чего хотим от своего партнера, то и он должен это понять. А именно: что для меня будет означать «любовь». Ведь не секрет, что любовь мы с вами понимаем жизнь по-разному. Например, одному нужно обнять и поцеловать другого, чтобы передать свое чувство любви, но, если ваш партнер не воспринимает «обнимашки» и поцелуи, то вряд ли он поймет, что это проявление любви. А вы будете ждать от него поцелуев и не дождетесь, так как у него может быть совершенно другой язык любви. Он будет ждать от вас каких-то поступков служения. Например, ему будет понятно, что вы его любите, когда приносите ему горячий чай и вкусную булочку прямо за его рабочий стол со словами: «Подкрепись, дорогой!» И это для него будет лучшим доказательством любви с вашей стороны.

Обратите внимание, оба супруга ждут друг от друга «своей любви» и не могут дождаться только лишь потому, что не понимают этого. Они не осознают, что разговаривают на разных языках и даже не подозревают об этом. Сначала вы смотрите друг на друга с некоторым непониманием: «Неужели не понятно, что меня надо чаще обнимать?» – говорит жена про себя и смотрит на мужа, а он ей про себя говорит следующее: «Ну хоть бы пирог вкусный испекла, побаловала меня им!» Если эта ситуация продолжается долго, то неизбежно начинает появляться обида и ощущение, что тебя не любят, что ты ошиблась в своем партнере. А дальше больше, начинаются взаимные упреки, обвинения в чем угодно только не в причине такого разлада. Как итог начинаешь искать того, кто будет тебя понимать, вернее поймет, что тебе надо. Точнее, поймет твой язык любви и будет с тобой общаться именно на нем.

Как наладить исцеляющие отношения?

1.Переводим с мужского на женский

Выход из этой сложной ситуации удивительно простой. Надо просто начать говорить на языке партнера. Понять его, изучить и освоить. Все недоразумения пройдут сами собой. Вы начнете получать любовь в том виде, в котором вы ее понимаете. Ваша вторая половинка тоже почувствует, что вы ее слышите и чувствуете, это и есть то самое нужное ощущение тепла и уюта, исходящее от вас обоих. То, чего так не хватает многим семейным парам, прожившим вместе много лет. Поизучайте друг друга, посмотрите на свою вторую половину «новыми глазами» и вы увидите, поймете, что от вас хотят.

2.Хвалите и еще раз хвалите!

Помимо рассмотренных здесь двух языков любви есть еще нюансы. Возможно, вашему партнеру катастрофически не хватает слов одобрения. Какая наивность можете подумать вы и будете не правы. Возможно, именно этого так не хватает вашей жене или мужу. Похвалите и поддержите добрым словом, посмотрите на реакцию. Всего лишь несколько простых слов могут окрылить человека, сделать его счастливым. Пусть даже это была похвала за пустяк.

3.Говорите по душам

А, может, вашей половинке не хватает времени с вами поговорить? Ей хочется проводить с вами больше счастливых моментов своей жизни, беседовать, откровенничать, а вы этого просто не замечаете?

Сходите вместе прогуляться в парк или лес, поспрашивайте о его или ее переживаниях, мыслях, мечтах. Посмотрите на ее реакцию, как она или он смотрит на вас влюбленными глазами, как когда-то на первых свиданиях много лет назад.

В заключении хочется добавить, что отношения- это не просто быть вместе, вырастить детей или облегчить свой быт. Отношения – это погружение в себя и своего партнера, исходя из его интересов. Любовь подразумевает обязательно учитывать интересы противоположной стороны. Наша задача – дать ощущение, любовь ему или ей, поделиться с ней или с ним. Помните, что нас любят лишь только потому, что любим мы.

Игорь и Наталья Чиркины

Фото из архива семьи Чиркиных