Что вы знаете о нашем прославленном земляке Николае Гастелло?

Как связан с Владимирским краем Герой Советского Союза Николай Францевич Гастелло? Он родился в одном из сел Вязниковского района Он работал на паровозоремонтном заводе в Муроме Он начинал службу в военной части, расположенной в Ковровском районе Правильно! Неправильно! -

В каком году Николай Гастелло начал военную службу в Красной Армии? 1932 1937 1941 Правильно! Неправильно! -

Какое военное училище окончил Николай Гастелло? Луганское военное авиационное училище Сызранское военное авиационное училище им. 60-летия СССР Челябинское военное авиационное училище штурманов им. 50-летия ВЛКСМ Правильно! Неправильно! -

Какая специализация была у летчика Николая Гастелло? Летчик-истребитель Воздушная разведка Летчик-бомбардировщик Правильно! Неправильно! -

В каких событиях 30-40-х годов Николай Гастелло получил боевое крещение? Военный переворот в Чили Советско-финская война Революция в Испании Правильно! Неправильно! -

Какой подвиг совершил Николай Гастелло во время Великой Отечественной войны? Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дота Последней гранатой он взорвал себя и вражеский танк Он направил загоревшийся самолет на скопление вражеских танков, которые взорвались вместе с его машиной и экипажем Правильно! Неправильно! -

Когда Николай Гастелло совершил свой подвиг? 22 июня 1941 года 26 июня 1941 года 30 июня 1941 года Правильно! Неправильно! -

Сколько лет было Николаю Гастелло, когда он погиб? 20 27 34 Правильно! Неправильно! -

Какие места в городе Муроме носят имя Николая Гастелло? Улица Школа Площадь Все из вышеперечисленного Правильно! Неправильно! -