Что вы знаете о нашем прославленном земляке Николае Гастелло?

Как связан с Владимирским краем Герой Советского Союза Николай Францевич Гастелло?
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В каком году Николай Гастелло начал военную службу в Красной Армии?
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Какое военное училище окончил Николай Гастелло?
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Какая специализация была у летчика Николая Гастелло?
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В каких событиях 30-40-х годов Николай Гастелло получил боевое крещение?
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Какой подвиг совершил Николай Гастелло во время Великой Отечественной войны?
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Когда Николай Гастелло совершил свой подвиг?
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Сколько лет было Николаю Гастелло, когда он погиб?
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Какие места в городе Муроме носят имя Николая Гастелло?
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Где в Муроме установлен памятник Николаю Гастелло?
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