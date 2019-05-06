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Что вы знаете о нашем прославленном земляке Николае Гастелло?

6 мая 1907 года родился Герой Советского Союза

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