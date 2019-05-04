Как связано семейство Цветаевых с Владимирским краем?

В каком местечке Владимирской губернии родился Иван Владимирович Цветаев, ученый-филолог, отец поэтессы Марины Цветаевой? селе Дроздово Шуйского уезда селе Талицы Шуйского уезда городе Шуе Правильно! Неправильно! -

В каком учебном заведении Владимира Иван Цветаев окончил общеобразовательный курс в 1866 году? Реальное училище Мужская гимназия Духовная семинария Правильно! Неправильно! -

Кто из промышленников Владимирской губернии стал основным жертвователем при создании Иваном Цветаевым Музея изящных искусств, ныне известного нам как Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина? Юрий Нечаев-Мальцов Александр Кольчугин Андрей Никитин Правильно! Неправильно! -

Сколько денег дал на строительство и отделку здания музея и приобретение экспонатов Юрий Нечаев-Мальцов? Более 20 тыс. руб. золотом Более 200 тыс. руб. золотом Более 2 млн. руб. золотом Правильно! Неправильно! -

Кто из детей Ивана Цветаева проживал во Владимирской губернии в 1915-1917 годах? Его младшая дочь, писательница Анастасия Его старшая дочь, русская поэтесса Марина Обе дочери Правильно! Неправильно! -

В каком городе Владимирской губернии жили сестры Цветаевы? Муроме Владимире Александрове Правильно! Неправильно! -

Кто из известных поэтов приезжал в гости к Марине Цветаевой в Александров? Осип Мандельштам Николай Гумилев Борис Пастернак Правильно! Неправильно! -

Какое стихотворение посвятил Осип Мандельштам своей встрече с Мариной Цветаевой в Александрове? «Нежнее нежного» «Невыразимая печаль» «Не веря воскресенья чуду…» Правильно! Неправильно! -

Сколько стихотворений сочинила Марина Цветаева в Александрове? 10 15 20 Правильно! Неправильно! -