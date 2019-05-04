Как связано семейство Цветаевых с Владимирским краем?

В каком местечке Владимирской губернии родился Иван Владимирович Цветаев, ученый-филолог, отец поэтессы Марины Цветаевой?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком учебном заведении Владимира Иван Цветаев окончил общеобразовательный курс в 1866 году?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из промышленников Владимирской губернии стал основным жертвователем при создании Иваном Цветаевым Музея изящных искусств, ныне известного нам как Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина?
Правильно!
Неправильно!
-
Сколько денег дал на строительство и отделку здания музея и приобретение экспонатов Юрий Нечаев-Мальцов?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из детей Ивана Цветаева проживал во Владимирской губернии в 1915-1917 годах?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком городе Владимирской губернии жили сестры Цветаевы?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из известных поэтов приезжал в гости к Марине Цветаевой в Александров?
Правильно!
Неправильно!
-
Какое стихотворение посвятил Осип Мандельштам своей встрече с Мариной Цветаевой в Александрове?
Правильно!
Неправильно!
-
Сколько стихотворений сочинила Марина Цветаева в Александрове?
Правильно!
Неправильно!
-
Что сейчас находится в доме учителя математики А.А. Лебедева, где когда-то жили сестры Цветаевы?
Правильно!
Неправильно!
-
Поделиться:
Обсуждение