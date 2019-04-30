Рисовать может каждый – важно раскрыть способности! 

Валентина Юрьевна Конотопова – художник, преподаватель с огромным опытом, мама и жена двух замечательных владимирских художников – Ильи и Вячеслава Конотоповых. Эта прекрасная творческая семья широко известна как в нашем городе, так и в России. Призвание Валентины Юрьевна – преподавать. Она почетный работник общего образования России, трудится в суздальской общеобразовательной школе, где организовала свою изостудию. Что способно дать ребенку изобразительное искусство, почему важно рисовать всем, в каких профессиях помогает живопись. Ответы на эти вопросы и не только в нашем интервью с Валентиной Конотоповой.

– Где Вы начали преподавать рисование?

Сначала работала в детском саду. Потом перешла в гимназию. Муж «подбил», скажем так. Но там не сложилось. Думала, что ничего не хочу, очень расстраивалась. А потом успокоилась, вроде бы, мысли появились, и программу свою предложила в школе директору. Вот так все и начиналось. Потом пошли поездки с детьми на конкурсы, дипломы, победы.

– Никогда не было мыслей стать художницей, а не преподавателем?

– Нет, не было. Потому что, если быть, то быть лучшим в своем деле. А я считаю, что я в своем деле на месте. Преподавание – это мое.

-Для чего детям учиться рисованию?

-Мне старшеклассники часто задают вопрос: «А для чего нужен урок ИЗО? Вы из нас художников хотите сделать?» А я и отвечаю: «Чтобы художником стать, надо 20 лет учиться! Рисование же учит анализу, наблюдательности. Это пригодится в любой профессии!». И среди моих учеников каких специалистов только нет!

-А где вы занимаетесь? Работаете только в классе или выезжаете куда-то?

-У нас есть своя мастерская в школе. Здесь представлены детские работы.

-Я работаю 20 лет и за это время я много куда успела съездить с детьми. Мы специально выезжаем на пленэры. Практически всю область объездили. Были в Судогде, Юрьев-Польском. Иногда мы вместе с детьми можем даже остаться ночевать в районе какой-то красивой локации, чтобы иметь возможность писать ее на рассвете.

– В чем уникальность Вашей студии?

– Уникальность состоит в том, что студия находиться в обычной общеобразовательной школе. Здесь я работаю с 1994 года. Начинали ходить ко мне целыми классами. Детей не выбирали. Я убеждена, что у всех детей есть способности к рисованию, было бы желание. Сейчас, конечно, детей в классах много. И мне сложно с такой группой большой работать,поэтому, кто хочет заниматься, тот и приходит. Мы идем от желания детей и родителей.

Изобразительное искусство многому учит, и дети это понимают. Например, понимать искусство, создавать что-то своими руками. Кроме того, эти навыки помогают в других областях, потому что очень важно в живописи терпение, настойчивость, упорство, трудолюбие. Очень много от человека требуется, чтобы достичь каких-то результатов, которые удовлетворяли бы и его самого, и окружающих.

– В детстве я тоже ходила в изостудию, но таких работ не делала. Видимо, у кого-то есть призвание рисовать, а у кого-то нет?

-Повторюсь, рисовать может абсолютно каждый ученик. Главное – упорство, трудолюбие, наблюдательность и, конечно, хороший наставник рядом. А когда дети становятся старше, они уже сами определяют, продолжать им заниматься творчеством или уйти в другую сферу.

Все дети талантливые. Иногда, знаете, бывают парадоксальные ситуации. Вот приходит ребенок, вроде бы, со способностями. Он тебя слышит, понимает, но на каком-нибудь моменте может “застрять”. Есть и такие, которые приходят уже с какими-то навыками, полученными с помощью взрослых. Его снабдили каким-то пакетом шаблонов. Зачастую очень сложно их сломать. Есть еще есть такие случаи, когда дети боятся красок. Дома, видимо, родители ругались, когда ребенок что-то испачкал. Поэтому развился страх. Ребенок не может ничего нарисовать. Поэтому приходиться работать с ним дополнительно. Главное, не напугать его еще больше, нужно показать, что проявлять свою индивидуальность, творить – это хорошо!

-Многие из ваших учеников от вас идут в училище, где работает Ваш муж. Они хотят стать художниками?

– Да, многие продолжают учиться уже там. Но, чтобы стать художником, нужно время и трудолюбие. Посмотрим, что получится. Видите, как сейчас обстоятельства складываются. Получают образование и уходят. Начинают заниматься совершенно другим делом.

Как подружить ребенка с рисованием? Дайте советы родителям.

Ребенок намного быстрее начинает рисовать, чем ходить или говорить. Поэтому когда приводить его к педагогу по рисованию, лучше решить самостоятельно, исходя из желания и способностей ребенка. У нас группы – с 6-7 лет.

Контакт учителя с учеником – самое главное. Поэтому, если вы понимаете, что этот преподаватель не заинтересован в вашем ребенке и его развитии, относится к своему делу формально, то бегите из такой школы.

Учить рисовать ребенка самостоятельно лучше, наверное, не стоит. Вы можете помочь ему в каких-то простых действиях. Но пробовать объяснять, как рисовать перспективу, как нарисовать блик и прочее, не нужно (конечно, если вы не специалист в этой области). Вы рискуете вложить малышу ваши собственные шаблоны, тем самым лишив ребенка возможности наблюдать, самостоятельно мыслить и самому что-то создавать.

Юлия Митина

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