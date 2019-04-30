Как женщине 40+ позаботиться о своем здоровье?

40 лет – это условная точка отсчета для женщины, когда повышается риск развития многих заболеваний. Регулярные обследования нужны и важны! Наш эксперт – врач-акушер-гинеколог владимирской клиники «Твой доктор» Наталья Платонова расскажет, как правильно женщине позаботиться о своем здоровье и почему самостоятельно не стоит назначать себе УЗИ и анализы?

Как часто надо посещать гинеколога?

Женщина независимо от возраста должна посещать гинеколога – раз в год, в идеале – дважды! Если возникли дискомфорт, боль, выделения, задержка месячных, то ждать и терпеть, когда все пройдет, нельзя – срочно к врачу!

К сожалению, недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, показал, что только треть российских женщин бывают на приеме у гинеколога дважды в год. Остальные – либо раз в год, либо совсем отказываются от профилактических осмотров, ссылаясь на отсутствие проблем со здоровьем, нехватку времени и сложности с выбором врача.

Еще один важный момент – не отказывайтесь от диспансеризации (профилактического бесплатного осмотра, который в России проходит с 2013 года). Доказано, диспансеризация помогает диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях почти в восемь раз чаще.

А когда вести дочку к женскому врачу?

Мои пациентки часто спрашивают, а когда надо вести к гинекологу дочерей? При наличии жалоб и плохого анализа мочи к гинекологу может направить терапевт или детский нефролог. Теперь гинеколога в обязательном порядке девочки посещают перед зачислением в детский сад, а затем в школу.

Женщины волнуются и по поводу месячных у своих дочерей. Я всегда говорю: если у мамы менструальный цикл начался рано, то и у дочери так будет (это заложено генетически). Сейчас у подростков акселерация, в норме начало месячных и в 15 лет, и в 10 лет.

УЗИ и анализы – по показаниям

Некоторые пациентки делают всё с точностью до наоборот: сначала, например, идут на ультразвуковое исследование (УЗИ) или сдают анализы на гормоны, естественно, не бесплатно, а потом уже посещают гинеколога. Но ваш визит с результатами УЗИ и анализов не будет информативным!

Во-первых, только врач назначает УЗИ и то, если необходимо получить более объективную картину. Это не панацея! Во-вторых, в зависимости от предполагаемого диагноза, исследования проводятся в определенный день вашего менструального цикла (хотя бывают заболевания, где день цикла не важен).

Анализы на инфекции также делаются по показаниям. Рекомендовано делать мазок на флору и анализ на цитологию (быстрый метод выявить больных с подозрением на рак) раз в год на профилактическом осмотре врача.

Не нужно читать Интернет-консультации, форумы и примерять «диагнозы и советы специалистов» на себя. Бывает так, что мои пациентки, особенно беременные, начитавшись Интернета, бегут ко мне в панике! Все плохо, все пропало!

Также сейчас открыто много медицинских лабораторий, им важно лишь заработать деньги, поэтому они предложат и разведут вас на массу ненужных исследований и анализов. В аптеках в свободном доступе разное лекарство, многие любят себе самостоятельно прописать лечение или спросить совета у фармацевта. Пожалуйста, будьте бдительны и благоразумны: обговаривайте все, прежде всего, со своим лечащим врачом.

Маммография в 40+ обязательна

Первичный осмотр груди теперь делает гинеколог. Лучше всего проводить осмотр у врача с 5-го по 12-й день от начала менструации. Не забывайте и самостоятельно в эти дни обследовать свою грудь на предмет любых изменений как внутренних, так и внешних. Если что-то нашли, не паникуйте, записывайтесь на прием к врачу.

Женщине до 40 лет УЗИ молочных желез назначается по показаниям. После 40 лет уже надо делать маммографию и обязательно раз в два года, после 50 лет – раз в год. Иногда пациентки боятся облучения на маммографии. Оно минимально и соответствует 3-4 часам полета на самолете. Если у женщины найдены в груди кисты, фиброаденомы, уплотнения, то она сразу же направляется на консультацию к маммологу.

Бросайте курить!

Онкологические заболевания в последние годы склонны к более раннему дебюту. Если раньше они начинались после 50-60 лет, то сейчас во всем мире рак молочных желез и рак шейки матки все чаще находят у молодых женщин.

Первое место по онкологии у женщин занимает рак груди. На втором месте – рак шейки матки и рак матки (чаще всего он проявляется в постменопаузе). К сожалению, труднее всего выявить рак яичников, так как болезнь проходит бессимптомно и выявляется уже на 3-4 стадии. Прием оральных контрацептивов может стать профилактикой рака яичников.

Рак шейки матки не возникает на пустом месте. Ему предшествует эрозия, дисплазия 1, 2 или 3 степени, которые можно и нужно вовремя лечить. Если обнаружена эрозия, то нужно сдать мазок на вирус папилломы человека (ВПЧ), который, кстати, передается половым путем. Имеются несколько типов этого вируса, и среди них самые опасные (16 и 18 тип) вызывают изменение строения клеток, «превращая» их в раковые. Присутствие ВПЧ в организме не означает, что инфицированный обязательно получит онкологическое заболевание. Однако при инфицировании ВПЧ риск развития онкопатологии повышается многократно.

Если у вас в роду у мамы, бабушки, сестры был обнаружен рак молочных желез, репродуктивной системы, нужно тщательно следить за своим здоровьем, отказаться от курения, проходить медицинские обследования, помнить о своей генетической предрасположенности к раку. Это не значит, что вы обязательно заболеете раком, но кто предупрежден, тот вооружен!

Не бойтесь климакса

Вопрос менопаузы (климакса) индивидуален. Климаксом называют генетически запрограммированную трансформацию женского организма, во время которой происходит угасание репродуктивной функции.

Если у мамы климакс наступил рано, то и у дочери, скорее всего, будет также. Климакс может наступить в возрасте от 45 лет. Бывают ситуации, когда климакс начинается в 57 лет, бывает, что и раньше – в 40-45 лет. И в последнем случае он требует лечения, назначения препаратов. У всех климакс проявляется по-разному. Гормональные препараты назначаются не всем. Гормоны в комплексе с другими препаратами способны предотвратить деменцию, остеопороз, инфаркт, депрессию у женщины в период климакса.

Не увлекайтесь витаминами

Сейчас повальное увлечение витаминами (особенно Омегой-3, витамином D), причем многие начинают их пить, насмотревшись Интернета. И если Омега-3 – это жирорастворимый витамин, и его передозировка не опасна, то витамин D просто так не назначается. Его передозировка опасна, особенно детям! Да, витамины – щит и меч нашего организма, они защищают наш организм, повышают иммунитет. Но если витамины и их дозировка подобраны неправильно, они могут нанести большой вред организму.

Елена Середина

Верхнее фото из архива Натальи Платоновой