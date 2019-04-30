18+

Где можно развлечься на майские праздники?

Самые яркие события 1 - 5 мая

  1. Социальный кинотеатр

    Два полнометражных мультфильма, приключенческий фильм для детей и историческую драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты  (США, 2016, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

    Приключенческий мультфильм «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» (Франция, Бельгия, 2016, 6+) покажут в 13.30. О говорящем медвежонке рассказывает семейный фильм «Приключения Паддингтона» (Великобритания, Франция, США 2014, 6+) в 16.00. Подлинную историю создания пьесы узнаете из фильма «Сирано. Успеть до премьеры» (Франция, Бельгия, 2018, 16+) в 18.30.

    ул. Добросельская, 2г

    1-5 мая в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

    Вход свободный

  2. Музейный центр «Палаты»

    Владимиро-Суздальский музей-заповедник продолжает серию лекций-концертов «Легенды старой скрипки» (6+) педагога и музыканта Михаила Трояновского. Маэстро приглашает в путешествие по Вене, которая по праву считается музыкальной столицей Европы. Здесь, под покровительством Габсбургов, творили великие композиторы XVIII-XIX веков, услышать которых можно, не выезжая из Владимира.

    В программе прозвучат произведения Йозефа Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена.

    ул. Большая Московская, 58

    1 мая в 13.00

    Цена билетов: взрослых – 150, льготных – 100 руб.

    Фото ВСМЗ

  3. «Макс Брой»

    Впереди большие Бесплатные Майские (18+) в Макс Брой! Держите программу!

    2 мая – стильный и фанковый Groovitation

    3 мая – ответственные за джаз в нашем городе My Babys Blues Band

    4 мая – атмосферый гитарный дуэт Ghetto swingers

    ул. Дзержинского, 11

    2 – 4 мая в 21.00

    Вход свободный

  4. Областная филармония

    Владимирская областная филармония представляет беспрецедентный проект «Служить России» (6+), которым мы отдаем дань глубокого уважения и светлой памяти всем, кто не вернулся с полей сражений, вспоминаем людей, самоотверженно защищающих рубежи нашей Родины, искренне благодарим всех патриотов России. Заслуженный артист России Андрей Романов в сопровождении Русского оркестра под управлением Анатолия Антонова исполнит песни о войне и о Победе: «Соловьи», «Пора в путь дорогу», «Смуглянка», «На солнечной поляночке», «Прощание славянки», «Журавли», «Эх, дороги», «Катюша», «День победы» и другие.

    пр-кт Ленина, 1

    3 мая в 18.30

    Цена билета – 300 руб.

    Фото областной филармонии

  5. ТЦ «Орбита»

    «Твой космос» (0+) – это интерактивная космическая выставка для взрослых и детей. Выйти в открытое космическое пространство теперь легко с помощью новейших технологий, представленных на выставке. Вы хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос или самостоятельно управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно!

    – Космические тренажеры и испытания для настоящих космонавтов

    – Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности

    – Взлет на ракете в кресле космонавта

    – Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией

    – Знакомство с пришельцем

    – Экскурсия по МКС

    – Общение с космонавтами с орбиты

    – Посещение плазмокомнаты

    – Отправка голоса на Марс, Венеру, Юпитер

    Выставка полностью интерактивная и будет интересна как взрослым, так и детям!

    ул. Нижняя Дуброва, 13

    1-5 мая с 10.00 до 12.00

    Цена билета: взрослый – 590, детский (до 14 лет) — 490 руб., дети до 3 лет – бесплатно

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: oblgazeta.ru

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