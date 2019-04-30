Где можно развлечься на майские праздники?

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Социальный кинотеатр
Два полнометражных мультфильма, приключенческий фильм для детей и историческую драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты (США, 2016, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
Приключенческий мультфильм «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» (Франция, Бельгия, 2016, 6+) покажут в 13.30. О говорящем медвежонке рассказывает семейный фильм «Приключения Паддингтона» (Великобритания, Франция, США 2014, 6+) в 16.00. Подлинную историю создания пьесы узнаете из фильма «Сирано. Успеть до премьеры» (Франция, Бельгия, 2018, 16+) в 18.30.
ул. Добросельская, 2г
1-5 мая в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Музейный центр «Палаты»
Владимиро-Суздальский музей-заповедник продолжает серию лекций-концертов «Легенды старой скрипки» (6+) педагога и музыканта Михаила Трояновского. Маэстро приглашает в путешествие по Вене, которая по праву считается музыкальной столицей Европы. Здесь, под покровительством Габсбургов, творили великие композиторы XVIII-XIX веков, услышать которых можно, не выезжая из Владимира.
В программе прозвучат произведения Йозефа Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена.
ул. Большая Московская, 58
1 мая в 13.00
Цена билетов: взрослых – 150, льготных – 100 руб.
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«Макс Брой»
Впереди большие Бесплатные Майские (18+) в Макс Брой! Держите программу!
2 мая – стильный и фанковый Groovitation
3 мая – ответственные за джаз в нашем городе My Babys Blues Band
4 мая – атмосферый гитарный дуэт Ghetto swingers
ул. Дзержинского, 11
2 – 4 мая в 21.00
Вход свободный
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Областная филармония
Владимирская областная филармония представляет беспрецедентный проект «Служить России» (6+), которым мы отдаем дань глубокого уважения и светлой памяти всем, кто не вернулся с полей сражений, вспоминаем людей, самоотверженно защищающих рубежи нашей Родины, искренне благодарим всех патриотов России. Заслуженный артист России Андрей Романов в сопровождении Русского оркестра под управлением Анатолия Антонова исполнит песни о войне и о Победе: «Соловьи», «Пора в путь дорогу», «Смуглянка», «На солнечной поляночке», «Прощание славянки», «Журавли», «Эх, дороги», «Катюша», «День победы» и другие.
пр-кт Ленина, 1
3 мая в 18.30
Цена билета – 300 руб.
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ТЦ «Орбита»
«Твой космос» (0+) – это интерактивная космическая выставка для взрослых и детей. Выйти в открытое космическое пространство теперь легко с помощью новейших технологий, представленных на выставке. Вы хотели полететь на Луну, выйти в открытый космос или самостоятельно управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно!
– Космические тренажеры и испытания для настоящих космонавтов
– Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности
– Взлет на ракете в кресле космонавта
– Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией
– Знакомство с пришельцем
– Экскурсия по МКС
– Общение с космонавтами с орбиты
– Посещение плазмокомнаты
– Отправка голоса на Марс, Венеру, Юпитер
Выставка полностью интерактивная и будет интересна как взрослым, так и детям!
ул. Нижняя Дуброва, 13
1-5 мая с 10.00 до 12.00
Цена билета: взрослый – 590, детский (до 14 лет) — 490 руб., дети до 3 лет – бесплатно
Татьяна Лысова
Заглавное фото: oblgazeta.ru
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