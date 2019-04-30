Где можно развлечься на майские праздники?

Два полнометражных мультфильма, приключенческий фильм для детей и историческую драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты (США, 2016, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

Приключенческий мультфильм «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров» (Франция, Бельгия, 2016, 6+) покажут в 13.30. О говорящем медвежонке рассказывает семейный фильм «Приключения Паддингтона» (Великобритания, Франция, США 2014, 6+) в 16.00. Подлинную историю создания пьесы узнаете из фильма «Сирано. Успеть до премьеры» (Франция, Бельгия, 2018, 16+) в 18.30.

ул. Добросельская, 2г

1-5 мая в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

Вход свободный