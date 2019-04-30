Детский центр в Вязниках назовут в честь Героя России

Центр дополнительного образования города Вязники будет назван в честь полковника Владимира Селиверстова. Он – один из 30-ти вязниковцев-Героев Советского Союза и России. Большинство из них получили высокое звание во время Великой Отечественной войны. Владимир Вячеславович – последний из вязниковских Героев, удостоенный подобной награды. С февраля прошлого года он служит командиром 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ.

А родился будущий герой 1 августа 1973 года в селе Станки Вязниковского района. После окончания школы и Суздальского сельскохозяйственного техникума в 1992-м поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Длительное время служил в составе 45-го отдельного полка специального назначения Воздушно-десантных войск, дислоцирующегося в городе Кубинка Московской области. После того, как в конце 2014 года этот полк был развернут в бригаду, Селиверстов был заместителем командира 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ.

Наш земляк принимал участие в ряде войсковых операций, в том числе на территории Северного Кавказа. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами, двумя орденами Мужества, а также различными медалями, в том числе – «За отвагу». Указом президента России от 25 декабря 2014 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Селиверстову Владимиру Вячеславовичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Николай Фролов

Фото с сайта Президент РФ