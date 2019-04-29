Топ-7 книг о путешествиях по России… и не только

Совсем скоро наступит летний сезон отпусков и школьных каникул. Россияне отправятся в путешествия по дальним странам и морским побережьям. Но давайте вспомним о нашей огромной, необычной, уникальной стране. Библиограф областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева рассказывает о книгах, которые помогут определиться с маршрутом по самым интересным местам нашей необъятной Родины. Все эти издания можно взять в библиотеках города абсолютно бесплатно.

Сегодня все больше людей, пресытившись красотами других стран, начинают путешествовать по России. Автор книги “Россия: приглашение в путешествие”(12+) – Сергей Миронов, которому посчастливилось побывать во всех 85 регионах страны и увидеть самые отдаленные и малоизученные уголки природы России, делится своим личным опытом путешествий. Да-да, тот самый Сергей Миронов –председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации спортивного туризма России.

Книга представляет собой сборник небольших рассказов о полусотне мест на карте России с красочными, уникальными фотографиями. Не нужно искать какую-то особую логику в их отборе: принцип написания простой — вслед за солнцем, от Дальнего Востока, через Сибирь, Урал, к южным и западным уголкам России. Из этих рассказов и 500 уникальных фотографий, сделанных в удаленных и близких уголках Родины, как мозаика, складывается образ нашей страны.

Главная трудность при подготовке издания, по словам Сергея Миронова, заключалась в отборе материала. «Россия огромная, в каждом субъекте федерации есть множество уникальных мест – природных, исторических, архитектурных», – отметил автор. Он не претендовал на создание универсального путеводителя, тем не менее книга привлечет внимание как опытных путешественников, так и начинающих туристов.

Иногда для путешествия нужны чемоданы и билет, а иногда только книга. Странствуя по страницам “Места ЮНЕСКО в России” (12+), вы побываете в самых красивых и интересных местах России, занесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти списки созданы для защиты уникальных памятников истории, культуры и природы на Земле.

Вы отправитесь в старинные храмы и крепости, посетите уникальные места природы. Узнаете, зачем древние племена строили лабиринты из камней, где находится танцующий лес, у кого просил милостыню Емельян Пугачёв, где кладоискатели ищут золото Колчака и что находится на дне Телецкого озера. Познакомитесь с самыми известными и недоступными местами в России. В книге есть все: удивительные факты, занимательные истории, захватывающие тайны и легенды, которые подобраны профессиональными историками, архитекторами, фотографами и именитыми путешественниками!

В книге собраны все объекты культурного наследия ЮНЕСКО России. Объекты сгруппированы по географическому признаку и промаркированы индивидуальным символом, который поможет сориентироваться и найти интересную достопримечательность за несколько секунд.

И возможно, вы захотите поехать в те места, о которых узнали, чтобы прикоснуться к истории и красоте великой России.

Книга “Путеводитель мест вокруг Москвы, которые нужно увидеть ” (12+) — полная энциклопедия достопримечательностей всех районов и городов Московской области. Прочитав ее, вам сразу захочется везде побывать! И путеводитель станет надежным спутником в ваших путешествиях: поможет выбрать маршрут и снабдит всей необходимой для этого информацией.

Ведь Подмосковье – колыбель России, средоточие неповторимых памятников отечественной культуры. И совсем рядом с нашим родным Владимиром! Путешествуя по этой земле, вы увидите лучшие шедевры зодчества, побываете в интереснейших музеях старинных городов, природных заповедниках, посетите великолепные усадьбы, древние монастыри и центры традиционных ремесел. Тихая красота на редкость лиричной подмосковной природы никого не оставляет равнодушным. Здесь много замечательных санаториев, пансионатов и домов отдыха.

В книге приведены исторические факты об указанных объектах, информация об адресе и проезде. Бумага тонкая, фото черно-белые, шрифт мелкий, но читается достаточно легко. Издание имеет удобный формат (можно положить в сумку), но увесистое.

Петербург относится к тем городам, где каждый раз открываешь что-то новое. На страницах серии книг “Петербург пешком” (12+) представлены авторские прогулки по великому городу. Они разработаны автором, который знает свой город наизусть. Самыми легкими и удобными маршрутами вы пройдете к знаменитым достопримечательностям и малоизвестным местам. Книги позволят вам совершить познавательные прогулки по набережным рек и каналов, островам, которым вы раньше не уделяли внимания, заглянуть в укромные дворы, погрузиться в атмосферу времен Достоевского и узнать о тайном историческом центре города, который ныне находится в тени.

В каждой книге представлены 10 различных маршрутов по городу с описанием и изображением примечательных мест, храмов и соборов, памятников истории и культуры. Главной особенностью этих путеводителей служат карты маршрутов с реалистично отрисованными на них зданиями и сооружениями. Также в книге рассказывается о протяженности маршрута, как и чем добраться до определенного места.

Легко ориентируясь, вы сможете увидеть больше и потратить сэкономленное время на всевозможные приятности и удовольствия, которые автор не забыл порекомендовать. Если это какие-то театры, музеи, дворцы, то указаны координаты, график работы, стоимость посещения для взрослых и детей.

Книга очень интересная и познавательная. Город преподносится с такой любовью, что просто невозможно не проникнуться любовью к нему. Хочется снова гулять, гулять, гулять по Петербургу.

Другого такого места, как Крым, нет на всей планете. Полуостров справедливо считается уникальным сразу по нескольким показателям. На сравнительно небольшом участке суши сразу три климатические зоны – горы, степи и прибрежные субтропики. Своеобразие крымской фауны просто удивительно, плюс ученые насчитали больше двух сотен растений, которые нигде в мире, кроме как в Крыму, не встречаются.

На полуострове успешно развивалась эллинская цивилизация и параллельно процветала скифская культура, в Крыму прекрасно себя чувствовали татары, караимы, генуэзцы. Было время, когда крымской землей владели турки, потом северное Причерноморье вошло в состав Российской империи. На полуострове античные руины соседствуют с памятниками итальянской архитектуры, восточные дворцы со средневековыми крепостями…

Книга “Крым. Путеводитель” (12+) – незаменимый помощник для любого приезжающего в Крым. В ней собрана полная, актуальная информация об основных населенных пунктах, исторических достопримечательностях, отелях, транспорте, развлечениях на полуострове. Есть краткая история Крыма. Для крупных городов написаны разделы «История», «Транспорт», «Достопримечательности», «Гостиницы», «Питание».

Материал удобно структурирован с учетом цен, доступности и качества услуг. В тексте указаны режимы работы музеев, примерная стоимость билетов на транспорт, цены отелей, хотя понятно, что всё это нужно уточнять перед поездкой. Карманный формат издания только добавляет удобства его использования.

Муром – один из древних исконно русских городов, в нем сохранился дух Руси, России, в нем веско и ощутимо «Русью пахнет». В книге повествуется об основных событиях долгой истории Мурома, большое внимание уделено его православным достопримечательностям – четырем действующим монастырям и храмам, их святыням и реликвиям.

Разделы книги “Муром. История и достопримечательности” (12+) знакомят читателей с легендарными муромцами: со святой княжеской четой Петром и Февронией, святой благодетельницей Иулианией Лазаревской, богатырем Ильей Муромцем, одним из зачинателей телевидения В.К. Зворыкиным, выдающимся ученым И.М. Губкиным и др. Представлены главные достопримечательности окружающих Муром мест: городов Вязники, Гороховец, Павлово, Выкса, Гусь-Хрустальный, Гусь-Железный, а также относительно дальнего, но расположенного по соседству поселения Дивеево с его знаменитым Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским женским монастырем, история которого неразрывно связана с городом на Оке.

И вся эта красота в нескольких часах езды от Владимира!

Ну а если вам все-таки захотелось в дальние страны, то ваше путешествие все-таки начнется в… древнем городе Владимире. Оставив в кармане одну купюру в 100 рублей, он начал самую большую авантюру в своей жизни. За три с небольшим месяца Дмитрий проехал через Россию, Казахстан, Монголию, Китай, США, Мексику, побывал в Бельгии и Франции – преодолел около 43000 километров. Посты, которые он во время путешествия публиковал в своем блоге, и переросли в книгу “Вокруг света за 100 дней и 100 рублей” (12+).

Получилась непридуманная история о том, что можно отправиться в кругосветное путешествие, имея в кармане всего 100 рублей, и познать не только мир, но и самого себя. Спасти жизнь человеку, чуть было не сорвавшемуся с обрыва. Переночевать в палатке прямо на Великой Китайской стене. Чудом избежать аварии в кабине дальнобойщика. Взобраться на высочайший водопад Северной Америки. Провести 36 ночей без крыши над головой.

Это книга о о людях, встреченных на пути, и о том, как проверить себя на прочность. Вместе с автором читатели простоят несколько часов на трассах в разных точках мира, научатся бесплатно пробираться в поезда и искать еду в супермаркетах, познакомятся с сотнями людей от Ульяновска до Сан-Франциско и получат советы о том, как заработать в чужой стране.

Для тех, кто только мечтает о путешествиях, книга станет отличной мотивацией, чтобы наконец осуществить задуманное. Заядлым же путешественникам будет интересно сравнить свои ощущения с теми, что испытал автор. Но повторять подобный эксперимент он все-таки не рекомендует.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: delicesucre.ru