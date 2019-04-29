Парки откроют сезон салютом и дискотекой

Парки Владимира приглашают жителей и гостей города на открытие весенне-летнего сезона. Произойдет это уже в среду, 1 мая. Каждый парк подготовил свою оригинальную программу. Мероприятия настолько разнообразны, что развлечение по вкусу найдет и стар, и млад.

Центральный парк ждет гостей в 12.00. Праздничная программа откроется большим концертом с участием творческих коллективов города. Для самых маленьких гостей пройдет конкурс рисунков на асфальте «Парк моей мечты» и интерактивная игра «Вместе веселей», с участием веселых аниматоров и ростовых кукол.

В 13.00 на площади у колеса обозрения все желающие смогут принять участие в уже традиционном флешмобе «Салют шаров». Праздничная программа завершится в 21.00 ярким фаер-шоу.

По случаю открытия сезона парк «Загородный» обещает трехдневный «Весенний парад развлечений». Он стартует 1 мая в 12.00. Гостей также ждет насыщенная программа: выступление творческих коллективов города и области, танцевальные мастер-классы, шоу капоэйра, релакс-площадки и фото-зоны, весёлые спортивные соревнования, выступление специальных музыкальных гостей и, конечно, подарки.

На час раньше 1 мая ждут владимирцев в парке «Добросельский». В 11.00 там состоится концерт с участием творческих коллективов города. Приятным сюрпризом для посетителей станет театральная постановка «Лесная сказка», посвященная Году театра в России от творческой студии «Арлекино».

Также все желающие смогут принять участие в развлекательно-игровой программе «Вместе весело шагать!» с аниматорами и ростовыми куклами. В завершение праздника пройдет танцевальный батл «Зажигай» и праздничная дискотека «Все на танцпол!».

Парк «Дружбы» откроет праздник по случаю открытия весеннее – летнего сезона интерактивной программой «Веселое приветствие». Начнется она в 11.30. В программе разнообразные конкурсы, игры и призы.

В 12.00 всех гостей праздника ждет большой красочный концерт «Солнечный май» с участием любимых артистов. Со сцены выступят: Алексей и Соня Молдалиевы, а также творческие коллективы города. Сотрудники парков призывают владимирцев не скучать дома, а присоединяться к яркому действу. Заряд отличного настроения гарантирован!

Ольга Ефремова

Фото Призыв ТВ