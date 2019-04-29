Грандиозный финал «Мстителей» добрался до Владимира

Сегодня во всех кинотеатрах страны стартовал долгожданный финал эпопеи про супергероев «Мстители». Во владимирских кинотеатрах ажиотаж – с обеда начали скупать билеты на все вечерние сеансы. Фанаты киношной истории хотят узнать, что же случилось после щелчка.

Места еще остались: в «КиноМаксе» – первые ряды, в «РусьКино» – середина зала и диванчики на галерке. Такая же ситуация в Коврове. Цена билета на обычные места – 350 рублей. В Вязниках дешевле – можно сходить на сеанс за 250 рублей.

В «РусьКино» сагу о борьбе марвэловских героев против злодея Таноса показывают в форматах 2D и 3D. Для просмотра объемного изображения в «КиноМаксе» придется купить ещё и очки. Там предупреждают, что перед началом фильма последует 20-минутный рекламный ролик. А сам финал «Мстителей» рассчитан на три часа. Настоящим поклонникам киновселенной «Marvel» терпение не понадобится, а вот с напитками перебарщивать не стоит, каждая минута долгожданного финала достойна просмотра.

Мировая премьера финала состоялась 24 апреля. Кассовые сборы побили все мыслимые и немыслимые рекорды. Свыше 1,2 миллиарда долларов в прокате за первый уик-энд. На второй строке предыдущая часть «Мстителей» – «Война бесконечности» с показателями вдвое скромнее.

Анна Тумановская

Фото kvmarvel.ru