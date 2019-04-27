Творожная пасха по семейному рецепту

Вот и пролетели 7 недель Великого поста. Завтра отмечаем Пасху – один из величайших праздников всех христиан. Поэтому сегодня мы приготовим, пожалуй, самое главное блюдо этого дня — творожную пасху, которую, несомненно, оценит вся ваша семья.

Что нам понадобится:

Молоко — 3 литра

Сметана — 1 литр

Яйца — 10 штук

Масло — 500 граммов

Сахар — 1-2 стакана (на ваш вкус)

Изюм — 500 граммов

Ванилин — 2 пакетика

Вместо изюма можно добавить мак, курагу, цукаты и все, что любит ваша семья. Для того чтобы пасха получилась, нужно выбрать молоко с жирностью не менее 3,2 %, густую сметану и яйца категории С0 или деревенские. Результат напрямую зависит от качества исходных составляющих.

Также хочу отметить, что из такого количества ингредиентов у нас получилось 1,7 кг праздничного блюда. Соответственно, если для вас это слишком много, вы можете уменьшить количество каждого составляющего, например, вдвое и получить примерно 800 граммов готового продукта.

Начинать готовить пасху лучше всего с утра. Рецепт не сложен, однако время приготовления составляет примерно 12 часов.

Шаг за шагом:

1. Наливаем молоко в большую кастрюлю и ставим на сильный огонь. Нагреваем до температуры горячего чая. Но не кипятим.

2. Пока молоко греется, в другой емкости разбиваем 10 яиц, выкладываем сметану и взбиваем вилкой до получения однородной массы.

3. Когда молоко нагреется до необходимой температуры, начинаем вливать в него массу из сметаны и яиц — тонкой струйкой по кругу поближе к стенкам кастрюли. Вылив всю массу, нужно убавить огонь до среднего и варить пасху до момента отделения творожной массы от сыворотки. Примерно как в рецепте приготовления домашнего творога. Это, пожалуй, самый важный и ответственный момент. Как только вы увидите, что «творог» отделился от сыворотки, нужно погасить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и поставить ее в теплое место (или оставить на плите) на 5-6 часов.

4. Затем осторожно выкладываем полученную творожную массу в дуршлаг, накрытый 2 слоями марли (или другой тонкой ткани) размером примерно 70 х 70 см. Когда основная масса будет выловлена, в кастрюле останется достаточно много маленьких кусочков. Извлечь их очень легко, слив в сито вместе с сывороткой. Кстати, сыворотку можно использовать для приготовления блинов. Получается весьма вкусно.

5. Когда вся масса окажется в марле, ее нужно подвесить на несколько часов, чтобы вся лишняя жидкость вышла. Затем вынимаем массу из марли. Марлю при этом откладываем в сторону, она нам еще пригодится.

6. На следующем этапе мы протираем масло с сахаром и ванилином, добавляем туда полученную творожную массу, перемешиваем до однородного состояния, затем добавляем изюм. Масло должно быть мягким, но не топленым. Количество сахара можно регулировать по вкусу. Перемешав все ингредиенты еще раз, уже почти готовую пасху снова выкладываем в дуршлаг, накрытый марлей, и украшаем на свой вкус. Затем ставим ее под пресс и убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. За это время из массы до конца выйдет вся лишняя жидкость, и пасха полностью сформируется. Не забудьте поставить под дуршлаг небольшую емкость, чтобы потом не обнаружить в холодильнике море сыворотки.

7. Вот и все. Наутро осторожно переложите Пасху из марли в глубокую емкость и наслаждайтесь необычайно нежным вкусом. Особенно рекомендую есть ее с куличом, но можно и просто так. Пасху можно хранить в холодильнике примерно неделю, но по своему опыту знаю: она не задерживается надолго. Сделав пасху по такому рецепту, вы поймете, что это вовсе не сложно, и будете делать ее каждый год. Приятного аппетита!

Анастасия Волчек

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