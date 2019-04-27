Что и как мы отмечаем на Пасху?

Только 50% россиян знают, что на Пасху верующие празднуют Воскресение Христа. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ 24 апреля. При этом 6% уверены, что на Пасху отмечается день рождения Христа, 4% полагают, что это просто великий христианский праздник или день поминания усопших. Еще 3% считают ее праздником окончания поста. Треть респондентов (32 %) затруднились ответить на вопрос, что отмечают на Пасху, которая в этом году приходится на 28 апреля.

На самом-то деле Пасха — это фундаментальный праздник христианской веры. В Библии говорится, что, веруя в Воскресение Христово, люди надеются на свое личное спасение. Для того чтобы разобраться в смысле этого великого праздника и осознать его суть, нужно обратиться к истории его возникновения.