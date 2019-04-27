Что и как мы отмечаем на Пасху?

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В чем смысл праздника
Только 50% россиян знают, что на Пасху верующие празднуют Воскресение Христа. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ 24 апреля. При этом 6% уверены, что на Пасху отмечается день рождения Христа, 4% полагают, что это просто великий христианский праздник или день поминания усопших. Еще 3% считают ее праздником окончания поста. Треть респондентов (32 %) затруднились ответить на вопрос, что отмечают на Пасху, которая в этом году приходится на 28 апреля.
На самом-то деле Пасха — это фундаментальный праздник христианской веры. В Библии говорится, что, веруя в Воскресение Христово, люди надеются на свое личное спасение. Для того чтобы разобраться в смысле этого великого праздника и осознать его суть, нужно обратиться к истории его возникновения.
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Ветхозаветная история
Традиция праздновать Пасху пришла к нам из глубокой древности, из времен Ветхого Завета. Еврейский народ еще за долгое время до Рождества Христова был рабом египетского фараона, который отвергал все просьбы об освобождении. Однако потом нахождение в рабстве для евреев стало настоящей пыткой: власти Египта начали умерщвлять всех новорожденных еврейских мальчиков.
Господь через пророка Моисея обратился к еврейскому народу с тем, чтобы каждая семья заколола агнца (молодого ягненка), запекла его и полностью съела. Кровью же животного нужно было помазать дверной косяк дома, тем самым совершив защитный обряд. По преданию, ангел, который умерщвлял первенцев египтян, не тронул еврейский народ. После этого фараон Египта освободил всех евреев от рабства. Именно с этого момента израильтяне отмечают Пасху как праздник освобождения из рабства.
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Жертва Иисуса Христа
Этот день стал пророческим в жизни евреев, ведь через некоторое время сын Божий стал Спасителем всего человечества, принеся себя в жертву подобно непорочному агнцу. За свои 33 года жизни Иисус Христос дал людям новое учение, совершил множество чудес и, потерпев муки, принял смерть во имя искупления людских грехов. Распятие Христа состоялось в канун Пасхи — именно так исполнилось древнее пророчество Божие, агнец пролил свою кровь.
После своей смерти Христос сошел в ад и освободил души тех, кто верил слову Божиему, а затем воскрес из мертвых, провозгласив тем самым спасение человечества и обретение новой жизни. Поэтому Пасха — главное торжество для верующих, это символ победы жизни над смертью.
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Основные традиции
Пасхе предшествует строгий пост, который длится семь недель. Это время, когда люди должны быть открыты для покаяния и нравственного, духовного очищения. Начинаются пасхальные торжества с богослужения. По окончании пасхальных песнопений принято приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!» и слышать в ответ: «Воистину воскресе!». Такое приветствие получило название «христосование».
Пасху празднуют на протяжении сорока дней. Эта цифра отнюдь не случайна: именно в течение сорока дней воскресший Христос являлся своим любимым ученикам, а на последний сороковой день вознесся на небеса. Первая неделя Пасхи — самая праздничная, самая торжественная. В эти дни люди ходят друг к другу в гости, христосуются, дарят куличи и крашеные яйца – символы праздника.
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Торжество из торжеств во Владимире
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Пасхальный фестиваль
Традиционно в Пасхальную неделю, с 29 апреля по 5 мая, Центр культуры и искусства на Соборной приглашает всех желающих на VIII Пасхальный фестиваль православной культуры – 2019. Целью его является знакомство владимирцев с православной музыкальной культурой.
В творчестве участников фестиваля посетители смогут увидеть и почувствовать отражение темы веры, любви, духовности и патриотизма. Праздник Пасхи не только отмечается в православной культуре, но и широко отражён в русском фольклоре. Вот почему, помимо церковных песнопений, в программе использованы песни и танцы, посвящённые весеннему возрождению природы.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: osnovahram.at.ua
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