Вязниковцы издали книгу о земляках княжеского рода

В Вязниках состоялась презентация новой книги Николая и Эллы Фроловых «Князья Ромодановские». В отечественной истории Ромодановские играют важную роль. В царствование Петра I князь Федор Юрьевич Ромодановский занимал беспрецедентный в российской истории пост князя-кесаря – фактического руководителя страны и своего рода заместителя правящего государя. Жители Владимирской области могут считать Ромодановских своими земляками, так этот род тесно связан с историей многих сел и деревень нынешних Вязниковского, Ковровского и Камешковского районов.

В Вязниковском районе самое известное место, ассоциирующееся с Ромодановскими, это, конечно же Мстера. В ковровской округе значительная часть нынешнего Клязьминского сельского муниципального образования входила в старину в состав вотчин князей Ромодановских. И уж совсем мало кто знает, что Ромодановским принадлежала даже пустошь Камешково, где потом возник нынешний райцентр.

Труд о знатном роде издан муниципальным Центром развития туризма при поддержке администрации Вязниковского района. Это уже третья книга Эллы и Николая Фроловых в серии, посвященной истории Вязниковского края. В январе 2018 года у них вышла книга «О граде Ярополче и князе Ярополке», посвященная средневековому городу Ярополчу-Залесскому – предтече нынешних Вязников и его основателю великому князю Киевскому Ярополку II Владимировичу – одному из сыновей Владимира Мономаха и старшему брату Юрия Долгорукого. Вторая книга «Князь Федор Мстиславский и его семейство. Забытые хозяева Вязниковского края», где рассказывается о владельце Ярополча и его округи боярине Ф.И. Мстиславском, увидела свет в сентябре прошлого года. Обе книги вызвали немалый интерес у читателей и получили высокую оценку специалистов.

Всего серия будет состоять из шести книг. Уже известно, что следующую книгу авторы посвятят событиям из истории Вязниковского края XVIII столетия. Ожидается, что она увидит свет в ноябре текущего года.

Михаил Одинцов