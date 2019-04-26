Слушатели «Виртуозов Москвы» во Владимире сидели даже на сцене

Концертом всемирно известного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова завершился в нашем городе III Танеевский фестиваль. В областной филармонии был аншлаг. Билеты были раскуплены задолго до этого знаменательного мероприятия. Зрители сидели даже на сцене. Причем это было условием самих «Виртуозов Москвы», прописанным отдельной строкой в их райдере. Четыре ряда бесплатных мест за оркестром предназначались для творческих коллективов филармонии и студентов музыкального колледжа.

Концерт «Виртуозов Москвы» вызвал восторг у зрителей, и музыкантов долго не хотели отпускать. Четыре раза камерный оркестр играл для владимирцев на бис. По этому поводу сам Владимир Спиваков на краткой пресс-конференции после концерта вспомнил историю про нашего земляка – композитора Сергея Танеева. Возвращался он вместе с Сергеем Рахманиновым после концерта и был очень грустным. Рахманинов говорит ему: «Ну что ты, Сергей Иванович, ведь все же замечательно было!» – «Нет, я так не доволен! Еще и бисы приготовил!»

– Я всегда это вспоминаю, когда приготавливаю бисы, – рассказывал Владимир Теодорович. – Потом думаю: «А вдруг, как у Сергея Ивановича будет все не очень хорошо?». Но сегодня сколько бисов мы приготовили, столько и отыграли. Концерт был хороший. Это главное!

С творчеством нашего земляка маэстро Спиваков хорошо знаком и считает, что это великая музыка. В консерватории много играл его квартеты. А недавно вместе с национальным филармоническим оркестром России и хором «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича записал выдающееся произведение Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин». Поэтому Спиваков высоко оценивает значение таких мероприятий, как Танеевский фестиваль во Владимире.

– Они дают новую публику, интерес, будоражат людей, фантазию, чувства, эмоции, – рассуждает Владимир Теодорович. – Музыка – это мысль человеческая, только переложенная на ноты.

Тем не менее программа концерта «Виртуозов Москвы» во Владимире была мало связана с творчеством Танеева. Камерный оркестр играл произведения Вивальди, Генделя, Россини, Пуччини, Делиба, Пуленка и Гайдна. Музыкальный вечер украсила звезда оперной сцены – солистка Большого театра Анна Аглатова, обладающая великолепным сопрано. Она выступала на лучших сценах мира – в нью-йоркском Линкольн-центре, парижском Плейеле, Сеульском центре искусств, афинском Мегароне. А теперь приехала и к нам.

– Это новая интересная программа с Анной Аглатовой, – пояснил маэстро Спиваков. – Мы нечасто играем барочную музыку – сегодня захотелось показать ее во Владимире. По-моему, люди были счастливы сегодня. И мы тоже.

В этом году всемирно известный оркестр отмечает 40-летие творческой деятельности. Это дает ему свободу в выборе произведений для своей юбилейной программы. Феноменальная артистическая свобода, высочайший профессионализм, выверенное ансамблевое звучание – все это слагаемые фирменного стиля «Виртуозов». Неудивительно, что Родион Щедрин назвал этот коллектив «восьмым чудом света». Как подчеркнул Владимир Спиваков, чтобы попасть в этот оркестр, нужно очень хорошо играть и быть прекрасным человеком. Или, наоборот, быть прекрасным человеком и очень хорошо играть. Третьего не дано!

Татьяна Лысова

Фото Владимирской областной филармонии

