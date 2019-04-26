Как устроить себе оригинальные выходные?

Спортивный праздник в честь Дня Победы 0+

На улицах города пройдут легкоатлетическая эстафета, велогонка, забеги на беговелах, роликовых коньках и лыжероллерах. По традиции центральным местом проведения общегородского спортивного праздника станут Лыбедская магистраль и Октябрьский проспект. Легкоатлетическая эстафета общей протяженностью 3585 метров будет состоять из 14 этапов. В ней примут участие команды общеобразовательных школ, учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, коллективов физической культуры, предприятий и организаций города.

Для участников велогонок 8-10 лет предусмотрена дистанция протяженностью 1,5 км, 11-14 лет — 2,5 км, 15-19 лет — 5 км, 20 лет и старше — 7,5 км. Для совсем юных спортсменов впервые пройдет гонка на беговелах.

Соревнования на роликовых коньках в этом году организуются для участников в четырех возрастных категориях — 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет, а также среди семейных команд – в забеге «Мама, папа, я – роллеров семья!».

Место стартов: пересечение ул. Никитской и Лыбедской магистрали

27 апреля в 10.00

Хочешь участвовать? Звони по тел. (4922) 77-82-74 и заявляй свою команду!