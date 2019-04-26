Как устроить себе оригинальные выходные?

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Поучаствуйте в киномарафоне
Сборник мультфильмов, полнометражную анимационную картину, приключенческий фильм для детей и военную драму для взрослых предлагает социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» своим гостям в эти выходные. Лучшие работы студии «Союзмультфильм» (СССР, 1966 – 1984, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
Продолжение истории о Дороти, Страшиле, Железном Дровосеке и Храбром Льве «Оз: Возвращение в Изумрудный город» (США, Индия, 2013, 0+) покажут в 13.30. А о приключениях чернокожего мальчика и белого взрослого машиниста повествует фильм «Джим Пуговка и машинист Лукас» (Германия, 2018, 6+) в 16.00. Современную военную драму «Спасти Ленинград» (Россия, 2019, 12+) приглашают оценить в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
27 и 28 апреля в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Бегайте или катайтесь на здоровье
Спортивный праздник в честь Дня Победы 0+
На улицах города пройдут легкоатлетическая эстафета, велогонка, забеги на беговелах, роликовых коньках и лыжероллерах. По традиции центральным местом проведения общегородского спортивного праздника станут Лыбедская магистраль и Октябрьский проспект. Легкоатлетическая эстафета общей протяженностью 3585 метров будет состоять из 14 этапов. В ней примут участие команды общеобразовательных школ, учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, коллективов физической культуры, предприятий и организаций города.
Для участников велогонок 8-10 лет предусмотрена дистанция протяженностью 1,5 км, 11-14 лет — 2,5 км, 15-19 лет — 5 км, 20 лет и старше — 7,5 км. Для совсем юных спортсменов впервые пройдет гонка на беговелах.
Соревнования на роликовых коньках в этом году организуются для участников в четырех возрастных категориях — 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет, а также среди семейных команд – в забеге «Мама, папа, я – роллеров семья!».
Место стартов: пересечение ул. Никитской и Лыбедской магистрали
27 апреля в 10.00
Хочешь участвовать? Звони по тел. (4922) 77-82-74 и заявляй свою команду!
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Посмотрите наш владимирский балет
«Все краски жизни в танце!» 6+
В субботу состоится отчётный концерт образцового коллектива «Детский театр балета», посвящённый 70-летию руководителя коллектива Нины Васильевны Мадьяровой. В фойе Дома культуры молодёжи зрителей ожидают удивительные выставки фотографий из личного архива Нины Васильевны и балетных костюмов из спектаклей прошлых лет. В программе концерта представлены вариации и номера из классических балетов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Цезаря Пуни. Наравне с взрослыми артистами на сцену выйдут совсем юные воспитанницы коллектива, те, кто только открывает для себя волшебный и чарующий мир балета. Свои лучшие номера покажут выпускницы коллектива.
Нина Васильевна Мадьярова – основатель Детского театра балета и бессменный руководитель коллектива, бывшая прима-балерина Таджикского театра оперы и балета им. С. Айни, станцевавшая практически все партии мирового классического репертуара. Благодаря профессионализму, таланту и неисчерпаемой энергии Нины Васильевны коллектив знают и любят не только во Владимире, но и во многих других регионах страны и за ее пределами.
Дом культуры молодежи: ул. Мира, 55
27 апреля в 16.00
Цена билета – 200 руб.
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Посетите концерт прогрессивного рока
БабуинумФест во Владимире 18+
В последнее воскресенье месяца творческая лаборатория бара «Другой» станет гостеприимной площадкой для гостей и участников 10-го этапа знаменитого фестиваля «Babooinumfest». В юбилейном мини-туре выступят: прогрессивный коллектив «XL-55» (Ярославль), дуэт с заводным клавишным инструменталом «Shalash band» (Солнечногорск) и корифеи владимирской прог-сцены – группа «ALGABAS». И всё это под руководством бессменного ведущего Mr Babooinum.
«Babooinum – это собирательное понятие, которое обозначает состояние эйфории, праздника музыки и внутренней гармонии. Бабуин – тотемное животное в древнеегипетской мифологии, помощник бога мудрости Тота, а символ мудрости, как никакой другой, можно отнести к музыкальным направлениям прогрессивного рока и фьюжн. История БабуинумФеста началась в августе 2016 года в Санкт-Петербурге. Теперь фестиваль расширяет свою географию не только за счет приглашенных исполнителей из других городов. Фестиваль сам путешествует по России!
Бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
28 апреля в 19.00
Цена билета – 200 руб.
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Насладитесь пейзажами родного края
«Я люблю тебя, Владимирская Русь» 0+
Выставка Николая Бондаренко посвящена его 70-летию и включает в себя более 100 работ, написанных им за последние 30 лет. Произведения художника можно отнести к направлению фигуративной живописи, однако в них нет натуралистичной завершенности. Автор придерживается техники пастозной масляной живописи. Его увлекают красочность мира, он стремится запечатлеть то, что будет дарить радость и хорошее настроение. Особенно любит художник пейзажи Владимирского края и натюрморты с полевыми цветами.
Николай Бондаренко родился 9 апреля 1949 года в Донбассе, в 1966-м поступил в художественное училище им. М.Б. Грекова в Ростове-на-Дону. После его окончания он стал преподавателем, а затем директором художественной школы г. Таганрога Ростовской области. В 1977 году живописец уехал на Дальний Восток, начал работать художником-постановщиком в театре Краснознаменного военного округа (г. Уссурийск). Затем Николай Бондаренко около года прожил на севере Якутии. В 1979-м переехал во Владимир, где в течение 14 лет работал методистом в управлении культуры Владимирской области.
Произведения Бондаренко находятся в картинных галереях и частных собраниях, например, работа «Вечер» (1992) хранится в фондах Музея русского импрессионизма в Москве. Он – постоянный участник областных и региональных выставок, организовал более шести персональных вернисажей.
Центр ИЗО: ул. Б.Московская, 24
Выставка будет работать по 19 мая
Время работы: вт-пт 10.30 – 19.00; сб 10.30 – 21.00; вс 10.30 – 19.00
Цена билета – 50-100 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: inrock.ru
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