Владимирцам начали раздавать георгиевские ленточки

Во Владимирской области стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». С сегодняшнего дня активисты общественного движения «Волонтёры Победы» будут бесплатно раздавать всем желающим символ Победы над фашизмом и напоминать, как правильно его носить. Акция продлится в течение двух недель. Во Владимире георгиевские ленточки можно получить на площади Победы и Соборной площади.

В дни акции увидеть активистов движения «Волонтёры Победы» можно будет в самых популярных местах городов: площадях, скверах, вокзалах, парках.

Георгиевская ленточка – это символ нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, благодарность людям, отдавшим всё для фронта и для Победы. Акция «Георгиевская ленточка» ежегодно стартует в преддверии Дня Победы и объединяет людей по всему миру. Ее идея появилась еще в 2005 году. И с тех пор повязывать символ Победы стало традицией.

Ольга Ефремова

Заглавное фото: uz.sputniknews.ru