В Чистый четверг едем на автомойку

Его автомобиль всегда можно выделить из потока. Идеально белый кроссовер. И в дождь, и в снег. Андрей Бахвалов знает, как правильно ухаживать за своим транспортным средством. За свою жизнь он вымыл больше 20 тысяч машин. А сейчас собрал весь накопленный опыт и открыл во Владимире собственный детейлинг-центр. В Чистый четверг желающих навести порядок в автомобиле как никогда много. Что предлагает современная автомойка, и в чем секрет чистоты? Расскажет герой нового выпуска программы “Кофе ТВ”.

Полина Тарбеева