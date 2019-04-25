Пернатые модели согласились на фотосессию

Вместе с приходом весны просыпается все живое: пробиваются цветы, вырастают почки на деревьях и, конечно, прилетают просто сказочной красоты птицы! Запечатлеть их невероятно сложно: это длительная фотоохота, которая не всегда может закончится успешным кадром. Но поэтессе и фотоблогеру Марии Егоровой удалось “поймать” сразу несколько видов птиц.

Мария Егорова:

“Недавно у меня появилась возможность делать снимки объективом с многократным увеличением. Открылось много удивительного! И вовсе не сложно оказалось заметить птах, найти их в городе. Действительно, много разных видов прямо у нас под носом!

Я уже много лет наблюдаю за местными птицами, узнала, как много их у нас обитает и стала везде замечать. Эту любовь мне передала мама. Многие удивляются моему увлечению. Казалось бы, что такого в обычном граче или в снегирях. А мне такое соседство поднимает настроение. А вот тут на аллее за “водонапоркой”, кажется, были свиристели. А еще мечтаю увидеть чижа. Столько удивительных птичек вокруг! Они все разные, все поют по-особенному. Это постоянное движение и огромный разнообразный мир. Надо только быть внимательным и терпеливым”.