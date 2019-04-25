Пернатые модели согласились на фотосессию

-
Фотоохота на птиц
Вместе с приходом весны просыпается все живое: пробиваются цветы, вырастают почки на деревьях и, конечно, прилетают просто сказочной красоты птицы! Запечатлеть их невероятно сложно: это длительная фотоохота, которая не всегда может закончится успешным кадром. Но поэтессе и фотоблогеру Марии Егоровой удалось “поймать” сразу несколько видов птиц.
Мария Егорова:
“Недавно у меня появилась возможность делать снимки объективом с многократным увеличением. Открылось много удивительного! И вовсе не сложно оказалось заметить птах, найти их в городе. Действительно, много разных видов прямо у нас под носом!
Я уже много лет наблюдаю за местными птицами, узнала, как много их у нас обитает и стала везде замечать. Эту любовь мне передала мама. Многие удивляются моему увлечению. Казалось бы, что такого в обычном граче или в снегирях. А мне такое соседство поднимает настроение. А вот тут на аллее за “водонапоркой”, кажется, были свиристели. А еще мечтаю увидеть чижа. Столько удивительных птичек вокруг! Они все разные, все поют по-особенному. Это постоянное движение и огромный разнообразный мир. Надо только быть внимательным и терпеливым”.
-
Дубонос
“Вот это название даже не на слуху, но я с помощью Интернета определила, что это – дубонос! Представляете, такую маленькую, незаметную птичку удалось снять. Распространен широко, но его мало кто замечает. Птица весит всего 57 граммов! Маленький совсем, но очень милый”.
-
Чиж
“В городе можно встретить великое множество разных птичек, нужно только внимательно смотреть и замечать. Это, например, чиж. Его легко определить по желтому окрасу перьев. Он сразу бросается в глаза”.
-
Зяблик
“А это зяблик – певчая птица семейства вьюрковых. Такие трели выводит, хотя приметить ее в серых ветках не так-то просто…”
-
Поползень
“Поползень – очень забавная птица, обитает в средней полосе России и в Сибири, гнездится в лиственных, хвойных и смешанных лесах, а также в садах и парках. В городе их тоже можно встретить, как видите. Название такое, потому что птаха может практически вертикально передвигаться по стволу дерева (ползать) в поисках насекомых”.
-
Дрозд
“Как раз на последней прогулке мне удалось снять дрозда очень близко – чудо! Только посмотрите на этого деловитого красавца!”
-
Скворец
“Скворцы, кстати, очень смешно разговаривают. Какие-то “фырки” и “вибрации” издают. Мне показалось, что этот был просто юн и все ему смешно. Эти птицы – виртуозные певцы и настоящие пересмешники. Скворец – настоящий символ весны!”
Юлия Митина
Фото Марии Егоровой
Обсуждение