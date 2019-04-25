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Пернатые модели согласились на фотосессию

Какие птицы встретились фотографу на улицах Владимира?

  1. Фотоохота на птиц

    Вместе с приходом весны просыпается все живое: пробиваются цветы, вырастают почки на деревьях и, конечно, прилетают просто сказочной красоты птицы! Запечатлеть их невероятно сложно: это длительная фотоохота, которая не всегда может закончится успешным кадром. Но поэтессе и фотоблогеру Марии Егоровой удалось “поймать” сразу  несколько видов птиц.

    Мария Егорова:

    “Недавно у меня появилась возможность делать снимки объективом с многократным увеличением.  Открылось много удивительного! И вовсе не сложно оказалось заметить птах, найти их в городе.  Действительно, много разных видов прямо у нас под носом!

    Я уже много лет наблюдаю за местными птицами, узнала, как много их у нас обитает  и стала везде замечать. Эту любовь мне передала мама. Многие удивляются моему увлечению. Казалось бы, что такого в обычном граче или в снегирях. А мне такое соседство поднимает настроение. А вот тут на аллее за “водонапоркой”, кажется, были свиристели. А еще мечтаю увидеть чижа. Столько удивительных птичек вокруг! Они все разные, все поют по-особенному. Это постоянное движение и огромный разнообразный мир. Надо только быть внимательным и терпеливым”.

  2. Дубонос

    “Вот это название даже не на слуху, но я с помощью Интернета определила, что это – дубонос! Представляете, такую маленькую, незаметную птичку удалось снять. Распространен широко, но его мало кто замечает. Птица весит всего 57 граммов! Маленький совсем, но очень милый”.

  3. Чиж

    “В городе можно встретить великое множество разных птичек, нужно только внимательно смотреть и замечать. Это, например, чиж. Его легко определить по желтому окрасу перьев. Он сразу бросается в глаза”.

  4. Зяблик

    “А это зяблик –  певчая птица семейства вьюрковых. Такие трели выводит, хотя приметить ее в серых ветках не так-то просто…”

  5. Поползень

    “Поползень – очень забавная птица, обитает  в средней полосе России и в Сибири, гнездится  в лиственных, хвойных и смешанных лесах, а также в садах и парках. В городе их тоже можно встретить, как видите. Название такое, потому что птаха может практически вертикально передвигаться по стволу дерева (ползать) в поисках насекомых”.

  6. Дрозд

    “Как раз на последней прогулке мне удалось  снять дрозда очень близко – чудо! Только посмотрите на этого деловитого красавца!”

  7. Скворец

    “Скворцы, кстати, очень смешно разговаривают. Какие-то “фырки” и “вибрации” издают. Мне показалось, что этот был просто юн и все ему смешно. Эти птицы – виртуозные певцы и  настоящие пересмешники. Скворец – настоящий символ весны!”

    Юлия Митина

    Фото Марии Егоровой

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