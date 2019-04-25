3 простых и творческих способа покрасить пасхальные яйца

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Пасхальная легенда
Сегодня Чистый четверг – день, когда красят пасхальные яйца. Считается, что первое пасхальное яйцо Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о чудесном воскрешении Иисуса Христа. Поэтому дарить окрашенные яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует кровь распятого Христа.
После окрашивания яиц нужно освятить их в церкви, а уже в воскресенье можно катать. Это старинная игра, которую до сих пор любят и взрослые, и дети. Но это потом, а пока красим! Жительница Владимира Мария Морозова поделилась с нами самыми удобными и простыми способами.
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Наклейки на яйца
Самый простой и очень красивый способ украсить яйца к Пасхе – наклеить на них тематические наклейки. В продаже есть сотни разных вариантов: под старину, с символом Пасхи, милые и смешные для деток. Вам нужно всего лишь надеть на сухое вареное яйцо рисунок и опустить яйцо в горячую воду. Тогда наклейка как бы «обхватит яйцо» под воздействием высокой температуры.
Стоимость наклеек – 80 руб./шт.
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Пищевой краситель
Обычный способ покраски яиц – пищевой краситель. Но даже этот способ можно интересно разнообразить. Налейте в тарелку воды и разведите краситель. Опускайте туда яйца на несколько минут. После просушите их и начинайте творить. Можете купить фломастеры с пищевым красителем и разрисовать яйца вместе с ребенком. Или найдите интересные маленькие пасхальные наклейки, которые будут дополнять уже раскрашенное яйцо.
Стоимость пищевого красителя – от 40 руб.
Если же вы хотите обойтись натуральными средствами, то в качестве красителя можете использовать овощи, специи и даже кофе:
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Луковая шелуха
Самый традиционный способ покраски яиц на Пасху – луковая шелуха. Положите шелуху в кастрюльку и залейте кипятком на 2-3 часа, потом слегка подсолите воду и положите туда яйца. Вскипятите воду с яйцами и луковой шелухой, а потом еще варите около 10 минут.
Есть один классный лайфхак. Если на дно кастрюльки вы положите еловые веточки и уже на них поместите яйцо, то рисунок от ветки отпечатается на скорлупе. Получится очень красивый эффект!
Стоимость луковой шелухи и еловых веточек – 0 руб.
Всем радостной и светлой Пасхи!
Юлия Митина
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Заглавное фото: amic.ru
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