Хорошо ли вы знаете сериал «Игра престолов»?

Кто был первым мужем Сансы Старк?
Правильно!
Неправильно!
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Кем командовал Серый Червь?
Правильно!
Неправильно!
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Где находится железный трон?
Правильно!
Неправильно!
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Кто был первым в списке мести Арьи Старк?
Правильно!
Неправильно!
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Как лорд Варис называл своих информаторов?
Правильно!
Неправильно!
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Кто был матерью Джона Сноу?
Правильно!
Неправильно!
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Откуда взялись белые ходоки?
Правильно!
Неправильно!
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Что означает фраза «валар моргулис»?
Правильно!
Неправильно!
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Как звучит девиз дома Ланнистеров?
Правильно!
Неправильно!
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Кто отравил короля Джоффри Баратеона во время его свадьбы?
Правильно!
Неправильно!
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