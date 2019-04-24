Стал донором – спасаешь жизни!

На прошлой неделе в России отмечали важный социальный праздник – Национальный день донора. Мы побывали на Областной станции переливания крови и узнали у главврача Дмитрия Находкина, как стать донором. Что такое донорский светофор? Какая группа крови самая востребованная? И почему в соцсетях нужно с осторожностью реагировать на призывы о сдаче крови?

Очень важно прийти повторно!

Кровь человека не имеет аналогов и заменителей. Донорство – это проявление высокой гражданской ответственности, акт милосердия. Недаром слово донор происходит от латинского «donare» – «дарить». В организме взрослого человека в среднем – 5,5 л крови, за один раз у донора забирают 350–450 мл крови. В России ежегодно переливание крови требуется 1,5 миллионам граждан.

Ежедневно на Областную станцию переливания крови обращаются десятки доноров (в год происходит примерно 18 000 донаций), благодаря которым пациенты больниц Владимирской области получают жизненно необходимые компоненты донорской крови. Помимо стационара работает выездная бригада, а также филиал в Вязниках.

– Дмитрий Александрович, кровь, плазма, тромбоциты, эритроциты – что же сдают доноры?

– Существуют разные виды донорства: донорство цельной крови и донорство ее компонентов (эритроциты, тромбоциты, плазма). Чаще всего люди становятся донорами цельной крови, которая забирается из локтевой вены (стандартная доза – 450 мл). Процесс сдачи крови занимает 10–15 минут, а если посчитать затраты времени на заполнение документов, обследование у врача (измерение уровня гемоглобина, давления), донор проводит на станции переливания крови около полутора часов.

После взятия кровь подвергается тщательной проверке на содержание возбудителей инфекций и, как правило, разделяется на отдельные компоненты (эритроцитную массу, тромбоциты и плазму) для дальнейшего использования при переливаниях. Эритроцитная масса и тромбоциты не могут долго храниться и должны быть перелиты вскоре после кроводачи. Пациент при лечении получает тот компонент, который ему необходим. Таким образом, кровь одного донора может помочь нескольким пациентам.

В ряде случаев у доноров забирают сразу компоненты крови. Например, при заборе плазмы кровь донора проходит через одноразовую «систему»: плазма отделяется, а остальные компоненты возвращаются обратно в кровяное русло донора. У донора берут до 600 мл плазмы, процедура длится около 40 минут.

Плазма крови не переливается сразу пациенту, а проходит карантин: в глубокой заморозке она хранится в течение 6 месяцев (всего срок ее годности – 36 месяцев). Дело в том, что у донора в крови могут быть возбудители каких-то инфекций, вирусы, но анализами в момент сдачи крови их невозможно обнаружить: инкубационный период вирусов может быть и 3 недели, и 3 месяца.

Если через 6 месяцев донор пришел снова, сдал анализы, в его крови не были выявлены инфекции, то первая порция замороженной плазмы отправляется в лечебные учреждения для переливания больным, а свежая плазма вновь закладывается на карантин. Если донор не пришел снова через полгода, кровь утилизируется. Именно по этой причине нам очень важны и дороги постоянные доноры!

Еще один важный момент: у нас также можно сдать кровь на типирование для вступления в регистр доноров костного мозга (возрастное ограничение – 45 лет). Вы можете сдать кровь на типирование в 18 лет, но ваш HLA-фенотип (набор генов, отвечающих за тканевую совместимость) не подойдет никому в течение долгих лет, а можно сдать в 40-45 лет и успеть спасти кому-то жизнь.

– Какая группа крови самая востребованная?

– Вся кровь важна. Могу сказать, чем чаще группа крови встречается в популяции, тем она востребованнее. Бывает дефицит крови с отрицательным резус-фактором.

– Как часто можно сдавать кровь?

– Цельную кровь разрешается сдавать не более 5 раз в год мужчинам и не более 4 раз в год женщинам, плазму – 6-12 раз в год. Интервалы между кроводачами должны быть не менее 60 дней, плазмы – 14 дней. После пяти регулярных донаций крови донору рекомендуется делать перерыв на 3 месяца.

«Донорский светофор»

– Часто ли бывают патовые ситуации, когда нужной группы крови или компонентов не хватает? Обращались ли к вам за помощью из других областей?

– Во Владимирской области проблем с кровью нет. Да я и не припомню, чтобы в последнее время из других регионов к нам обращались. Ситуация с донорством наладилась благодаря серьезной поддержке государства, социальной политике. Не секрет, кровь можно сдать на безвозмездной или платной основе. Большинство наших доноров сдают на безвозмездной основе, получая поддержку от государства на федеральном и местном уровне.

У нас 9 000 постоянных доноров. И мы заинтересованы именно в постоянных проверенных донорах: они ответственно подходят к сдаче крови, с ними отработан механизм оповещения. Например, мы можем рассылать им СМС с просьбой прийти и сдать кровь. Они и сами отслеживают ситуацию на нашем сайте, где работает так называемый «донорский светофор».

Зелёный сигнал светофора означает, что кровь данной группы и резус-фактора имеется в достаточном количестве и с визитом на станцию крови можно повременить.

Жёлтый сигнал показывает, что кровь данной группы и резус-фактора в достаточном объёме, но, если вы активный донор и имеете возможность сделать визит, не откладывайте его.

Красный сигнал означает, что запас крови данной группы и резус-фактора достиг критического минимума, необходимо срочно прийти и сдать кровь.

Информация о нехватке той или иной группы крови регулярно и своевременно обновляется.

Бонусы для донора

– Какие же все-таки бонусы положены донору и как стать “Почетным донором”?

– Во Владимирской области донорам после безвозмездной сдачи крови положено два выходных дня и денежная компенсация (около 500 руб., это примерно 5% от прожиточного минимума). Доноры, сдавшие в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам, имеют право на первоочередное получение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения.

Чтобы стать «Почетным донором» нужно сдать 40 раз кровь или 60 раз плазму. Если учесть, что женщинам рекомендуется сдавать кровь 4 раза в год, то им понадобится 10 лет, чтобы получить заветный статус. Мужчинам чуть легче: им разрешено сдавать кровь 5 раз в год, так что им нужно 8 лет. И у них, в отличие от женщин, не бывает временных противопоказаний: беременность – отвод 1 год после родов, лактация – отвод на 3 месяца после окончания. (Об абсолютных и временных ограничениях по сдаче крови можно прочитать здесь. – Прим. ред.).



Во Владимирской области на 1 января 2019 года 9 300 человек имеют звание «Почетный донор России». Им из федерального бюджета в этом году будет выплачено единовременно 14 145 рублей 98 копеек (сумма каждый год индексируется и не облагается налогом).

Почетные доноры имеют право на:

– внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения,

– первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения;

– предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года.

В каждом регионе на местном уровне своя поддержка. Знаю, в Курске “Почетные доноры” бесплатно пользуются платными парковками. В Московской области бесплатно ездят в городском транспорте, оплачивают коммунальные услуги и покупают лекарства с 50%-ной скидкой.

– Сотрудники станции – в ряду доноров?

– Безусловно! И получают все те же бонусы, которые им положены. Мы чтим законодательство.

– А есть доноры, которым выходные не предоставляют?

– Работодатели по-разному реагируют. И в некоторых негосударственных организациях положенные выходные не предоставляют. Но все же большинство коммерческих организаций и все бюджетные имеют высокую социальную ответственность. Знаю, что некоторые коммерческие организации дополнительно еще и выделяют своим работникам-донорам продуктовые наборы.

– Еще вопрос про соцсети и призывы о помощи – верить или нет?

– Иногда под душераздирающим постом о больном малыше, о срочных поисках донорской крови мошенники намеренно не публикуют важную информацию: какая группа крови необходима, какой город, какая больница. Указан лишь сотовый телефон. Люди начинают лайкать, делать репосты. А кто-то и звонит по указанному телефону. И у них списывают деньги. Суммы разные: нам рассказывали и про 100 рублей, и про 500. Будьте бдительны, узнавайте подробности в больницах города!

Ущипните себя!

Итак, если вам больше 18 лет, у вас нет противопоказаний, ваше давление в порядке, гемоглобин отвечает нормам – более 120 г/л (у женщин) или 130 г/л (у мужчин), вес более 50 кг, то вас допустят к сдаче крови. В день, когда мы были на станции, региональный координатор ВОД «Медики Владимирской области», социальный педагог Владимирского базового медицинского колледжа Ирина Лопанова на собственном примере в очередной раз показывала своим студентам, что безвозмездное донорство необходимо! В этот раз ее поддержал и муж. Кто-то из студентов колледжа стал донором впервые, а кто-то уже открыл счет.

Дарья Анисенко, студентка 1-го курса медколледжа, отделения «Лечебное дело», сдает кровь в третий раз:

– Мной руководит желание помочь! Родители знают, поддерживают. Сегодня много наших студентов сдают. И мы будем постоянными донорами, это важно, ответственно!

Кирилл Бабанов, студент 3-го курса ВлГУ, пришел на станцию переливания крови во второй раз и также намерен стать постоянным донором:

– Моя сестра Гульнара – тоже донор. Из моей группы человек 10 сдают кровь. Новички, не бойтесь! Больно не будет!

Александр Субботин, студент 4-го курса ВлГу, активный донор, его хорошо знают сотрудники станции:

– Я рядом живу. Вообще нет проблем, чтобы сдать кровь. Лет пять уже сюда хожу. Вот сегодня плазму сдаю. Знаю, что накануне нельзя жирное, тяжелое есть, алкоголь, лекарства. Вот воды в этот раз что-то мало попил, кровь густая. Родители не против, одобряют. А вот однокурсники пытались сдавать, но не получилось у них, не выполняли все необходимые рекомендации.

Врач-трансфузиолог Татьяна Певунова рассказывает, какой самый распространенный вопрос у новичков:

– «А это не больно?» Ущипните себя! Вот что вы почувствуете при заборе крови. Обмороки бывают, но крайне редко. Главное – соблюдать правила сдачи крови (правильно питаться, не умалчивать о перенесенных болезнях). И помните: вы можете спасти десятки жизней!

Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения, активные доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и живут в среднем на 5 лет дольше среднестатистического человека, так как у них более устойчиво функционируют иммунная система, печень, поджелудочная железа, пищеварительная система.

Полезный адрес:

“Областная станция переливания крови”

г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5

Ближайшая остановка: “Площадь Ленина”

Телефон: (4922) 53-74-57

Елена Середина

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