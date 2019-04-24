Анна Гарюшина – добрый фельдшер из Суходола

Какой он, современный доктор Айболит? Проект “Наши люди” нашёл его женский прототип. Фельдшер Анна Гарюшина каждый день ездит из посёлка Садовый в соседний населённый пункт Суходол на свою работу – лечить людей. Сельский медик знает всех своих пациентов поимённо и готова оказывать им помощь круглосуточно. В арсенале Анны Степановны есть старый чемоданчик, который с ней ещё с 60-х годов. Там собран весь набор лекарств для оказания неотложной помощи. Сельский фельдшер не жалуется на сложные условия работы, потому что любит свое дело. Побольше бы таких врачей!

Татьяна Данилова