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Анна Гарюшина – добрый фельдшер из Суходола

Будни сельского врача

Какой он, современный доктор Айболит? Проект “Наши люди” нашёл его женский прототип. Фельдшер Анна Гарюшина каждый день ездит из посёлка Садовый в соседний населённый пункт  Суходол на свою работу – лечить людей. Сельский медик знает всех своих пациентов поимённо и готова оказывать им помощь круглосуточно. В арсенале Анны Степановны есть старый чемоданчик, который с ней ещё с 60-х годов. Там собран весь набор лекарств для оказания неотложной помощи. Сельский фельдшер не жалуется на сложные условия работы, потому что  любит свое дело. Побольше бы таких врачей!

Татьяна Данилова

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