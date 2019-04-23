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«Владимир Союзпроммонтаж» проводит годовое общее собрание акционеров

Собрание состоится 15 мая 2019 года в 11 часов  по адресу : 600026 г.Владимир, ул.Почаевский овраг, дом 1, строение 1,офис 1, ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие   в годовом общем собрании акционеров – 29 апреля   2019 года. Начало регистрации в 10.00.   Окончание регистрации в 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

  1. Выборы счетной комиссии.
  2. Годовой отчет общества.
  3. Отчёт ревизионной комиссии.
  4. Выборы ревизионной комиссии.
  5. Выборы персонального состава Совета директоров.
  6. Утверждение аудитора.
  7. О выплате дивидендов.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж», зарегистрированные в реестре акционеров лица, могут ознакомиться в отделе кадров  по месту нахождения общества, тел.8(4922) 33-50-14.

 Наталья Аксенова                           

        

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