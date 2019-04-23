«Владимир Союзпроммонтаж» проводит годовое общее собрание акционеров

Собрание состоится 15 мая 2019 года в 11 часов по адресу : 600026 г.Владимир, ул.Почаевский овраг, дом 1, строение 1,офис 1, ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 апреля 2019 года. Начало регистрации в 10.00. Окончание регистрации в 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

Выборы счетной комиссии. Годовой отчет общества. Отчёт ревизионной комиссии. Выборы ревизионной комиссии. Выборы персонального состава Совета директоров. Утверждение аудитора. О выплате дивидендов.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж», зарегистрированные в реестре акционеров лица, могут ознакомиться в отделе кадров по месту нахождения общества, тел.8(4922) 33-50-14.

Наталья Аксенова