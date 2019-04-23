«Владимир Союзпроммонтаж» проводит годовое общее собрание акционеров

Собрание состоится 15 мая 2019 года в 11 часов по адресу : 600026 г.Владимир, ул.Почаевский овраг, дом 1, строение 1,офис 1, ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 апреля 2019 года. Начало регистрации в 10.00. Окончание регистрации в 11.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ :
- Выборы счетной комиссии.
- Годовой отчет общества.
- Отчёт ревизионной комиссии.
- Выборы ревизионной комиссии.
- Выборы персонального состава Совета директоров.
- Утверждение аудитора.
- О выплате дивидендов.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж», зарегистрированные в реестре акционеров лица, могут ознакомиться в отделе кадров по месту нахождения общества, тел.8(4922) 33-50-14.
Наталья Аксенова
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