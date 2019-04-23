Театральная жизнь области заиграла новыми красками

В субботу, 20 апреля, завершился первый фестиваль Международного театрального фестивального союза «Театр. Территория единения». За семь дней на фестивальных площадках прошли 11 спектаклей из 7 стран, более 100 человек стали участниками фестиваля, более 5000 зрителей посетили фестивальные мероприятия. Артисты из Молдавии, Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Германии представили владимирскому зрителю лучшие образцы театрального искусства. Все это стало доказательством того, что театральная жизнь Владимирской области обогатилась новым, уникальным событием.

Никакого конкурса, никакого соревнования на фестивале не было. Это была бы непосильная задача и для жюри, и для зрителей – выбрать лучший спектакль. Каждая из представленных постановок была по-своему прекрасна и оригинальна, вызывала бурные обсуждения и яркие эмоции. Почти все участники фестиваля привезли спектакли по произведениям современных авторов, затрагивающих насущные проблемы нашего времени.

Только в первый и последний дни фестиваля на владимирской сцене властвовал наш «русский Шекспир» – Александр Островский, пьесы которого актуальны во все времени. «Территорию единения» открывало «Доходное место» Владимирского театра драмы, а закрывали «Невольницы» Брестского театра драмы им. Ленинского комсомола, представляющего Международный фестиваль театрального искусства «БЕЛАЯ ВЕЖА».

В абсурдистскую вселенную Даниила Хармса погрузил нас Международный театральный фестиваль «ARMMONO» (Армения) и Театр Амазгаин им. Соса Саркисяна. А моноспектакль «Обыкновенный день» по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо в исполнении актрисы Татев Казарян стал своего рода ироничным ответом на современные женские проблемы.

Атмосферу трагического непонимания, в котором варятся и гибнут люди, создал на сцене Бишкекский городской драматический театр им. А. Умуралиева в спектакле «Сфорцендо» по пьесе французского драматурга Жана Ануя.

А обычность и драматичность каждого дня нашей жизни отразил спектакль «Автобус» по одноименной пьесе болгарского писателя и драматурга Станислава Стратиева в постановке Молодежный драматический театр «С улицы Роз» из Молдавии.

Экспериментальный, новаторский дух и серьезный разговор о месте религии в нашей жизни привнес в фестиваль Государственный русский театр имени М. Горького из Казахстана и пьеса Анны Яблонской «Язычники».

Встречу с шедеврами великого русского поэта подарил зрителям народный артист Кыргызстана Сергей Матвеев в моноспектакле «Наедине с Пушкиным». А завершил монопрограмму фестиваля спектакль «Продукт» по пьесе Марка Рэвенхилла в блистательном исполнении актера Алексея Бориса из Германии, представлявшего Международный фестиваль камерных спектаклей «МOST».

На творческой встрече в Эрлангенском доме немецкий актер с русскими корнями рассказал, что в год у него бывает от 2 до 11 премьер в год. Кроме того, он и приглашенный актер, и сам продюсирует малые спектакли, и организует своеобразный ТЮЗ, с которым играет в детских домах и тюрьмах для несовершеннолетних.

Синтезом нескольких видов искусств внутри одной постановки можно назвать и моноспектакль владимирского актера Александра Аладышева «Назову себя», и грандиозное музыкально-поэтическое полотно «Поэтория» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра, сводного хора Центра классической музыки и актеров нашего драмтеатра.

Первый фестиваль Международного театрального фестивального союза «Театр. Территория единения» подарил владимирскому зрителю радость от встречи с лучшими спектаклями лучших театров на постсоветском пространстве. Фестиваль завершился, но нет конца и края территории единения, творческого обмена и обогащения. Значит, второму фестивалю Международного театрального фестивального Союза «Театр. Территория единения» быть! Встретимся через два года!

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы